Les républicains anti-Trump ne parviennent pas à convaincre les électeurs – NYT – RT World News

Un groupe voué à la défaite de l’ancien président aurait admis que ses publicités offensives n’avaient eu aucun effet.

Un comité d’action politique américain qui a dépensé environ 6 millions de dollars en publicités attaquant Donald Trump dans les principaux États du champ de bataille pour l’investiture républicaine à la présidentielle de 2024 aurait reconnu qu’il ne parvenait pas à influencer les partisans de l’ancien commandant en chef.

Le groupe, appelé « Récupérez-le », a déclaré à ses donateurs dans une note cette semaine que toutes les tentatives visant à réduire à néant le pouvoir de Trump « références conservatrices » avait été inefficace, a rapporté vendredi le New York Times. Le PAC a dépensé plus de 4 millions de dollars en publicités anti-Trump dans l’Iowa et près de 2 millions de dollars en Caroline du Sud, selon le journal, qui a obtenu une copie du mémo.

« Même lorsque vous montrez aux électeurs républicains une vidéo de la primaire – avec un contexte complet – du président Trump disant quelque chose qui serait par ailleurs répréhensible pour les électeurs de la primaire, ils trouvent un moyen de rationaliser et de rejeter cette vidéo. » Le chef de Win It Back, David McIntosh, a déclaré dans la note. « Chaque publicité de post-production traditionnelle attaquant le président Trump s’est retournée contre lui ou n’a eu aucun impact sur son soutien et sa faveur lors des élections. »















McIntosh a déploré que les publicités n’aient pas réussi à convaincre les partisans de Trump, même lorsqu’elles le montraient « dire des commentaires libéraux ou stupides de sa propre bouche. » Le groupe a basé ses conclusions sur le test de 40 publicités anti-Trump.

Selon les sondages, Trump est de loin le principal candidat à l’investiture du Parti républicain à l’élection présidentielle de 2024. Il est actuellement soutenu par 63 % des électeurs républicains, soit plus de 50 points de pourcentage devant son candidat n°2, le gouverneur de Floride Ron DeSantis, selon un rapport. Consultation du matin sondage publié vendredi. Le soutien à Trump a augmenté de cinq points de pourcentage depuis un sondage réalisé avant le débat présidentiel républicain de mercredi, auquel il n’a pas assisté.

Comme l’a noté le New York Times, le mémo de Win It Back propose « un peu de réconfort » aux candidats républicains qui recherchent des lignes d’attaque susceptibles d’éroder le soutien des électeurs à Trump. McIntosh a déclaré que le PAC n’avait pas réussi à frapper efficacement Trump sur une multitude de questions, allant de sa gestion de la pandémie de Covid-19 à son échec à construire un mur frontalier. « le refus de lutter contre les problèmes éveillés. » Le groupe a utilisé bon nombre des mêmes arguments que DeSantis a utilisés sans succès contre Trump.















McIntosh, un ancien membre du Congrès républicain de l’Indiana, dirige également un important groupe anti-fiscal appelé Club for Growth, qui a dépensé des millions de dollars dans une tentative infructueuse pour empêcher Trump de remporter l’investiture présidentielle de 2016. Il a déclaré aux donateurs dans la note de cette semaine que les publicités d’attaque ciblant l’ex-président devaient faire attention à ne pas provoquer de réactions négatives en semblant provenir du point de vue d’un « Un haineux contre Trump. »

« Les messages largement acceptables contre le président Trump auprès des électeurs républicains de la primaire et qui ne produisent pas de réaction significative incluent le partage d’inquiétudes quant à sa capacité à battre le président (Joe) Biden, les expressions de lassitude de Trump en raison des distractions qu’il crée et de la polarisation du pays, comme ainsi que sa tendance à attaquer les dirigeants conservateurs pour des raisons intéressées », dit McIntosh.