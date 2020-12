Illustration photo par The Daily Beast / Getty

Donald Trump jette déjà les bases d’une course à la présidence en 2024, avec un email de collecte de fonds aux supporters mardi soir en leur demandant s’ils soutiendraient une offre. Et dans l’état actuel des choses, disent les agents, il n’y a pas d’appareil politique mis en place par les forces anti-Trump à droite pour le ralentir ou l’arrêter.

Les hauts responsables du parti et ceux du mouvement NeverTrump disent que des discussions sérieuses n’ont pas encore eu lieu sur l’organisation d’une entité – que ce soit un Super PAC ou un comité politique – qui pourrait servir de base aux efforts pour contester une candidature de Trump. Il n’ya pas eu non plus d’appels à la collecte de fonds pour jeter les bases d’un tel effort, a déclaré l’un des principaux donateurs.

Certains s’attendent à ce que l’un des espoirs du parti en 2024 décide finalement de défier Trump s’il se présente à nouveau, mais, dans tous les cas, le sentiment qui prévaut est que peu de choses peuvent ou seront faites pour encourager ce type de course dans un avenir immédiat.

« Honnêtement, rien à signaler – trop tôt », a déclaré Bill Kristol, un éminent critique conservateur de Trump et perpétuel émoi de potins politiques, interrogé sur les plans naissants pour éviter une tentative de retour en 2024. Kristol a déclaré que lui et ses alliés « doivent d’abord sauver le pays des dommages que Trump tente toujours de faire. [do] au cours de ses cinq dernières semaines de ce mandat!

En temps normal, parler de la prochaine élection présidentielle semblerait extrêmement prématuré lorsque le président actuel n’a même pas quitté la Maison Blanche. Mais Trump a dynamisé le processus par lequel de telles considérations doivent être prises, avec la probabilité qu’il déclare sa candidature pour 2024 dans quelques semaines, parallèlement à l’espoir qu’un allié – Ronna McDaniel – restera à la tête du Comité national républicain.

McDaniel a insisté sur le fait qu’elle resterait neutre lors d’une prochaine primaire présidentielle, et une source proche du travail du RNC a souligné qu’elle avait rejeté les demandes de Trump de jeter le poids du parti derrière les candidats républicains à la primaire favorisée par le président.

Mais parmi les sceptiques de Trump du parti, l’opinion est que, si Trump se présente à nouveau en 2024, peu d’autres candidats se donneraient la peine de chercher le soutien du RNC en raison de la perception qu’elle était fermement dans le coin de Trump. «Elle n’est pas du tout un courtier», a déclaré un des principaux collecteurs de fonds du GOP qui était sceptique à l’égard de Trump. «Elle est cooptée et détenue à 100% par Trump.»

Ces dynamiques ont augmenté les enjeux pour les adversaires de Trump dans la tente du GOP et pour ceux qui l’ont quittée à cause de l’ascension de Trump. Beaucoup craignent que le président puisse effectivement emprisonner son parti des limites de son fil Twitter et d’un téléviseur à Mar-a-Lago.

«De notre point de vue», a déclaré Reed Galen, l’un des fondateurs du groupe anti-Trump, le Lincoln Project, «il y a Trump, mais aussi dangereux que Trump se présente à nouveau est le nombre de ces gars, qu’il s’agisse ou non des 116 membres de Congrès ou les procureurs généraux ou ceux du Sénat, qui resteront simplement dans l’ombre de Trump dans un avenir prévisible.

La paralysie décrite par Galen est réelle, a déclaré Jerry Taylor, le président du Niskanen Center, un groupe de réflexion modéré au centre d’une coalition de groupes anti-Trump. Bien qu’il ait eu des discussions avec des gens «dans le monde NeverTrump» sur «la meilleure voie à suivre», aucun consensus réel n’a émergé.

«À peu près autant d’entre eux sont aussi intéressés à repousser le Trumpisme au sein du Parti républicain que ceux qui pensent qu’il est plus logique de jeter leur sort avec les démocrates», a déclaré Taylor.

Mais d’autres ont fait valoir que l’évolution naturelle de la politique et les intérêts errants de Trump rendaient la nécessité d’un mouvement d’opposition dans le moment actuel moins pressante. Sarah Longwell, qui dirige le groupe Républicain Voters Against Trump, a fait valoir que l’adoption de réformes institutionnelles – comme exiger que les candidats à la présidentielle publient leurs déclarations fiscales – pourrait affaiblir l’appétit de Trump pour le poste. De même, a-t-elle ajouté, les enquêtes sur Trump qui se poursuivront probablement après la fin de sa présidence.

«Le flot d’informations qui va sortir sur Trump et ses relations, je pense qu’il est très probable que nous en apprendrons beaucoup plus sur ce qui se passait à l’intérieur, sur les décisions qui ont été prises», a déclaré Longwell. «Je pense qu’il y a beaucoup de gens qui vont vouloir s’assurer qu’il est clair que ce ne sont pas eux qui font ça, et par conséquent, nous allons entendre beaucoup de choses.»

Longwell a déclaré que son organisation, qui a dépensé plus de 10 millions de dollars pour s’opposer à la réélection de Trump, s’attend à collaborer avec des groupes réformateurs pour faire avancer les réformes électorales au début de l’administration Biden. Et bien que RVAT ne construise pas un appareil politique pour lutter contre une autre course de Trump, il n’a pas complètement abandonné la politique directe. En fait, Longwell a déclaré qu’il était possible que son groupe s’implique dans des primaires républicaines non présidentielles pour s’opposer aux membres de la famille Trump s’ils décidaient de monter leurs propres élections (Ivanka Trump et Lara Trump, la belle-fille du président, ont les deux ont été considérés comme des recrues potentielles du Sénat du GOP).

« Pour ceux d’entre nous qui réfléchissent simplement à la manière de faire évoluer le pays, ce meilleur endroit n’inclut pas plus de Trump », a-t-elle déclaré. « Et je pense que repousser la tactique de Trump essayant d’avoir de plus en plus de membres de sa famille au pouvoir, c’est absolument quelque chose que nous considérerions comme faisant partie de notre responsabilité. »

En ce qui concerne le patriarche Trump, les stratégies adoptées par les opposants dépendront en grande partie de sa volonté de donner suite à son désir déclaré en privé de monter une autre candidature à la Maison Blanche. Trump devrait rapidement déposer des documents auprès de la Commission électorale fédérale, faisant de lui-même un candidat officiel pour 2024 et lui permettant de collecter et de dépenser plus librement de l’argent pour soutenir ses ambitions politiques. Mais sa volonté de construire réellement les formidables mécanismes d’une autre campagne peut dépendre de son humeur d’un jour donné.

Le spectre d’une autre course de Trump a néanmoins le potentiel de geler une liste d’étoiles républicaines montantes qui sont largement considérées comme des candidats potentiels pour 2024 – des gens comme le sénateur Tom Cotton (R-AK) et Josh Hawley (R-MO), South Dakota Gov Kristi Noem et l’ancienne ambassadrice des Nations Unies Nikki Haley. Si le GOP doit être détourné de l’emprise de Trump, cela dépendra probablement des aspirations politiques de ceux qui cherchent à le remplacer en tant que porte-étendard du parti.

« Il y a très peu de choses qui surmontent la peur politique et la lâcheté, mais l’ambition a tendance à être l’agent chimique qui le fait », a déclaré un ancien républicain au Daily Beast. «L’ambition de tous ces espoirs de 2024 est ce qui va les aider à surmonter leur peur du compte Twitter de Trump.»

Mais ceux qui ont défié Trump dans le passé disent que l’ambition n’est qu’un élément. Un autre est debout. Et étant donné l’emprise continue de Trump sur le parti, tout défi légitime devrait venir de quelqu’un dont la réputation est solide au sein du GOP de l’ère Trump, et non d’un dissident de NeverTrump qui s’est aliéné une grande partie de la base du parti.

«La politique est un sport de sang darwinien. Tout ce qu’il faut, c’est un homme d’affaires capable de financer sa propre affaire et voit une ouverture et voit Trump être un peu trop bruyant ou fou », a déclaré l’ancien gouverneur de la Caroline du Sud, Mark Sanford, qui a lancé sa propre tentative de refus. Trump la nomination en 2020, une offre qu’il considère comme «une perte de temps totale».

Bien que Sanford ait vu un long chemin pour un homme d’affaires à la peau épaisse pour affronter Trump, il était largement découragé par la perspective de succès. Il a fait une analogie entre Trump et Joseph McCarthy et a comparé le climat actuel à la montée du nazisme dans l’Allemagne d’avant-guerre. Et il a fait référence à la célèbre étude psychologique «Obéissance à l’autorité» pour expliquer pourquoi, pensait-il, tant de républicains se plaignent de Trump mais ne s’expriment jamais en public.

«Les gens», a-t-il conclu, «ne veulent pas que de l’acide soit versé sur leur tête.»

Puis, plutôt morbide, Sanford suggéra que ses angoisses pouvaient être vaines – si, pour aucune autre raison, que les fragilités de la vie.

«Trump travaille contre les tables de longévité. C’est un sauveur dans cette équation », a déclaré Sanford. «Il a une durée de vie limitée et si elle s’étend au prochain cycle électoral ou non, le temps le dira. Alors je pense qu’il peut l’arrêter.

