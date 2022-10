Les républicains américains qui veulent la diplomatie avec la Russie sont à peu près aussi “pro-Poutine” que Reagan était “pro-soviétique”

Liz Cheney invoque Ronald Reagan pour frapper ceux du GOP qui veulent des pourparlers avec la Russie. Mais c’est exactement ce que Reagan aurait fait

“Pour quelqu’un qui a la photo de Ronald Reagan sur son mur dans son bureau au Capitole, l’idée que maintenant Kevin McCarthy va se faire le chef de l’aile pro-Poutine de mon parti est juste une chose étonnante”, a déclaré la députée républicaine Liz Cheney du chef de la minorité du GOP, Kevin McCarthy, lors de l’émission Meet The Press de NBC dimanche dernier.

Alors quel était exactement le crime de McCarthy ? Il a osé suggérer que Washington ne devrait pas émettre de «chèque en blanc” en Ukraine, suscitant des craintes parmi les néoconservateurs de l’establishment des deux partis que si les républicains remportent la majorité aux élections de mi-mandat de novembre et que McCarthy prend le poste de Nancy Pelosi en tant que chef de la majorité à la Chambre, alors le flux de milliards de dollars en espèces et en armes vers l’Ukraine pourrait s’arrêter.

Rien d’étonnant à ce que Cheney considère qu’il s’agit là d’un résultat électoral possible, puisque 57 % des électeurs américains souhaitent également des négociations avec la Russie, quitte à faire des concessions à Moscou, selon un sondage du Quincy Institute de septembre.

Les Américains ont de plus grands soucis, comme payer les factures dans un contexte d’inflation et de coûts énergétiques croissants, l’Ukraine étant en bas de leur liste de priorités. Et l’un des résultats évidents d’être coupé du soutien américain est que l’Ukraine devrait finalement se rendre à la table des négociations – quelque chose que Cheney et ses semblables trouvent apparemment plus désagréable que l’idée que les Ukrainiens continuent de souffrir et de périr sur le champ de bataille pour que Washington puisse persister dans ses tentatives d’écraser la Russie.

L’ancien président américain Ronald Reagan avait absolument à l’esprit les voies de sortie au milieu de la guerre froide. La doctrine Reagan consistait à déclencher des guerres par procuration soutenues par les États-Unis contre les intérêts soviétiques partout dans le monde, de l’Afrique à l’Amérique latine et au Moyen-Orient – ce qui est exactement comme ce que Washington fait en Ukraine contre la Russie. Mais malgré sa rhétorique et ses actions agressives, Reagan s’est tout aussi agressivement engagé dans la diplomatie avec les Soviétiques – quelque chose que nous ne voyons pas de la part de l’administration Biden.

La Maison Blanche actuelle est également anti-Reagan dans son imprudence. “Pour la première fois depuis la crise des missiles cubains, nous avons la menace d’une arme nucléaire si, en fait, les choses continuent sur la voie qu’elles suivent”, Biden a déclaré lors d’une collecte de fonds du Parti démocrate début octobre. “Nous essayons de comprendre, quelle est la bretelle de sortie de Poutine?”

Voici une pensée : Essayez peut-être de lui demander plutôt que de deviner ? C’est à ça que sert la diplomatie. Vous vous asseyez avec l’autre partie à un conflit, posez vos cartes sur la table et commencez à comprendre. Ronald Reagan ne s’est pas contenté d’ignorer l’Armageddon nucléaire dans un discours public. Au dire de tous, l’Armageddon nucléaire a terrifié Reagan et c’est ce qui l’a conduit à la table des négociations avec le dirigeant soviétique Mikhaïl Gorbatchev, aboutissant à un traité de contrôle des armements en 1986, et bien avant l’effondrement éventuel de l’Union soviétique en 1991.

Reagan n’a pas non plus dit aux Soviétiques que les mandataires soutenus par Washington en Afghanistan, au Nicaragua, en Angola, au Cambodge, en Éthiopie, en Iran, au Laos et en Libye détermineraient uniquement comment et quand ces conflits prendraient fin. Contrairement à Biden, qui pense que l’Ukraine sera l’arbitre ultime. Les accords de paix entre les mandataires de Washington et leurs adversaires impliquent toujours les États-Unis. Personne n’est dupe quant à qui alimente ces conflits. Si le financement et le flux d’armes cessent, alors les négociations seraient la seule rampe de sortie. Faire l’idiot et prétendre le contraire dans le cas de l’Ukraine n’est qu’une excuse pour perpétuer une guerre sans fin – ce que Cheney et les néoconservateurs des deux côtés de l’allée politique américaine qui sont d’accord avec elle soutiennent efficacement.

Ce que Cheney considère comme le «aile pro-Poutine» de son parti est en fait le plus Reaganesque. Même Poutine lui-même est plus Reaganesque que ne le pense Cheney, ayant adopté le côté de l’offre “Réaganomiques” baisse des impôts, moins de réglementation et politique monétaire anti-inflationniste. Si l’administration Biden était plus respectueuse et cordiale avec les ennemis géopolitiques, comme Reagan l’était avec Gorbatchev et envers le peuple russe dont il aurait admiré les réalisations technologiques, alors elle pourrait peut-être graisser les patins d’un accord de paix.

Lors d’une visite privée au Rancho Del Cielo de Reagan près de Santa Barbara, en Californie (également connu sous le nom de “Maison Blanche de l’Ouest” pendant les années Reagan) il y a plusieurs années, j’ai eu l’occasion de m’asseoir à la table où Reagan a riposté avec le dirigeant soviétique juste après la fin de la guerre froide en 1992. Tension occidentale, Reagan n’a cessé de tendre la main dans toute son affabilité.

Et parlant de la fin de la guerre froide, l’un des économistes de Harvard qui s’est rendu à Moscou dans les années 90 en tant que conseiller économique – qu’on peut difficilement accuser d’être “pro-Poutine” – souligne également à quel point il est ridicule de miser sur la position actuelle des États-Unis d’une victoire militaire de l’Ukraine à tout prix. “Ce que cela signifie, c’est une escalade de la guerre, une escalade des dangers mondiaux, une escalade des retombées économiques et une occasion perdue de trouver une bretelle de sortie à ce conflit qui se dessinait déjà”, a déclaré l’économiste Jeffrey Sachs, qui est maintenant professeur à l’Université de Columbia.

Les républicains, ou n’importe qui d’autre, remettant en question la stratégie de guerre sans fin des néoconservateurs en Ukraine sont à peu près aussi “pro-Poutine » comme Reagan était “pro-soviétique”. La lecture sélective de Cheney de l’ère Reagan, et de l’homme et du leader lui-même, rend un mauvais service à son héritage de diplomatie et à ceux qui cherchent à le perpétuer.