Le projet de loi contournerait la tentative du président Biden de forcer le Parti républicain à envoyer 61 milliards de dollars supplémentaires à Kiev.

Un groupe de sénateurs républicains a présenté un projet de loi autonome visant à envoyer plus de 14 milliards de dollars d’aide militaire à Israël sans donner également à l’Ukraine 61 milliards de dollars supplémentaires. Lier l’aide aux deux pays est une tentative du président Joe Biden de tirer parti du soutien du Parti républicain à Jérusalem-Ouest contre son scepticisme à l’égard de Kiev, ont déclaré les sénateurs.

Présentée jeudi par le sénateur du Kansas Roger Marshall, JD Vance de l’Ohio, Mike Lee de l’Utah et Ted Cruz du Texas, la « Loi de crédits supplémentaires d’Israël de 2023 » fournirait 10,6 milliards de dollars d’aide militaire directe à Israël, ainsi que 3,5 milliards de dollars de subventions pour des ventes militaires à l’étranger et 200 millions de dollars pour renforcer la sécurité des ambassades et des bureaux américains dans le pays.

Le président Joe Biden a déjà demandé au Congrès d’adopter un programme d’aide militaire de 14 milliards de dollars à l’Ukraine, mais a insisté pour qu’il soit adopté dans le cadre d’un projet de loi de financement de la sécurité nationale de 106 milliards de dollars. Ce projet de loi gigantesque comprendrait également 61,4 milliards de dollars pour l’Ukraine et 13,6 milliards de dollars pour la sécurité des frontières américaines.

Cependant, le projet de loi a été catégoriquement rejeté par les républicains, qui s’opposent à ce qu’ils considèrent comme une tentative de tirer parti de leur soutien de longue date à Israël afin de surmonter leur opposition croissante à la politique d’aide militaire illimitée de Biden à l’Ukraine.















« Mes collègues et moi sommes fermement convaincus que toute aide à Israël ne devrait pas être utilisée comme levier pour envoyer des dizaines de milliards de dollars à l’Ukraine. » » a déclaré le sénateur Marshall jeudi. « Il est déraisonnable pour l’administration d’exploiter un programme d’aide à Israël pour siphonner des milliards de dollars des contribuables en un énième chèque en blanc pour l’Ukraine. » Lee a ajouté.

Marshall, Vance et Lee ont tous voté contre le dernier programme d’aide à l’Ukraine du Congrès, tandis que Cruz a voté pour.

Les démocrates détiennent une majorité d’un siège au Sénat, mais doivent convaincre neuf républicains pour faire adopter le projet de loi de Biden. Alors que le chef de la minorité Mitch McConnell a apporté son soutien au projet de loi plus tôt cette semaine, le sénateur du Dakota du Sud, Mike Rounds, a déclaré à Politico que le paquet était essentiellement “mort,” et il est peu probable qu’il soit adopté.















Les chances du projet de loi sont encore plus minces à la Chambre des représentants, où la courte majorité républicaine a réussi à supprimer 6 milliards de dollars de financement pour Kiev d’un projet de loi de dépenses gouvernementales au début du mois. Après l’adoption du projet de loi, un groupe de républicains conservateurs radicaux ont voté pour évincer le président de la Chambre, Kevin McCarthy, en raison de sa réticence à insister sur des projets de loi à thème unique et de sa prétendue négociation de « un accord secret » avec Biden pour acheminer de l’argent vers l’Ukraine, selon les mots du représentant de Floride Matt Gaetz.

Le remplaçant de McCarthy, Mike Johnson, a été élu président mercredi. Allié de l’ancien président Donald Trump, Johnson a voté contre deux programmes d’aide à l’Ukraine depuis l’année dernière et s’est demandé si Kiev était « tout à fait ouvert et transparent quant à l’utilisation de cette somme massive de ressources fiscales ».

En revanche, sur Israël, Johnson s’est engagé à faire tout ce qui est en son pouvoir pour « fournir le soutien et les ressources nécessaires pour débarrasser le Moyen-Orient et le monde du régime terroriste du Hamas. » Lors de sa première intervention en tant que président, Johnson a présenté une résolution condamnant le groupe militant palestinien et déclarant que la Chambre « se tient aux côtés d’Israël ». La résolution a été adoptée par 412 voix contre 10.