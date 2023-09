Les Républicains américains ouvrent une enquête de destitution de Biden

Il existe des allégations de corruption « sérieuses et crédibles » contre le président, a déclaré le président de la Chambre, Kevin McCarthy.

Le président de la Chambre des représentants des États-Unis, Kevin McCarthy, a annoncé l’ouverture d’une enquête officielle de destitution sur les allégations de profit du président Joe Biden grâce aux relations commerciales de son fils avec l’étranger. Biden, a déclaré McCarthy, a supervisé un « culture de corruption ».

Dans un bref discours aux journalistes mardi à Capitol Hill, McCarthy a déclaré que les Républicains avaient « a mis au jour des allégations sérieuses et crédibles sur la conduite du président Biden. Prises ensemble, ces allégations dressent le portrait d’une culture de corruption.

Au cours des derniers mois, le comité de surveillance de la Chambre des représentants et le comité judiciaire de la Chambre des représentants ont publié des preuves suggérant que Biden et sa famille ont reçu environ 20 millions de dollars de paiements par l’intermédiaire de sociétés écrans de la part des partenaires commerciaux de son fils Hunter en Ukraine, en Chine, en Russie et au Kazakhstan. . 150 de ces transactions ont été signalées comme « suspectes » par le département du Trésor américain, a déclaré McCarthy.

En savoir plus Biden a accepté des pots-de-vin – ancien procureur en chef ukrainien

Selon le comité de surveillance, Biden a utilisé son influence en tant que vice-président en 2015 pour faire licencier un procureur ukrainien, Viktor Shokin, pour avoir enquêté sur Burisma, une entreprise énergétique pour laquelle Hunter travaillait à l’époque.

Alors que Biden a admis en 2018 avoir utilisé l’argent de l’aide américaine comme levier pour faire limoger le procureur, il a affirmé tout au long de sa campagne électorale de 2020 qu’il n’avait jamais parlé à Hunter de son travail à Burisma. Cependant, selon le comité, Biden a appelé son fils lors d’au moins 20 réunions de Burisma avec des clients, l’entreprise utilisant ces appels pour montrer ses liens avec Washington.

Au cours de l’un de ces appels, Hunter aurait demandé à son père de s’assurer que Shokin était limogé.

« Malgré ces graves allégations, il semble que la famille du président se soit vu offrir un traitement spécial par la propre administration de Biden », McCarthy a déclaré, faisant référence à un accord de plaidoyer proposé à Hunter Biden par le ministère de la Justice plus tôt cet été, dans lequel le fils du président plaiderait coupable de deux accusations fiscales de délit et d’une infraction relative aux armes à feu, en échange de l’abandon par le gouvernement de son enquête pour savoir si Hunter a agi. en tant qu’agent étranger illégal.

En savoir plus Des responsables du FBI et de l’IRS témoigneront dans l’affaire Hunter Biden

L’accord a depuis échoué et une enquête sur les affaires fiscales de Hunter est en cours.

L’annonce de McCarthy marque la première étape d’un long chemin vers une éventuelle destitution de Biden. Après une enquête menée par les commissions de surveillance, du pouvoir judiciaire et des voies et moyens de la Chambre, ces commissions décideront s’il convient de déposer des articles de mise en accusation contre le président. Si la Chambre des représentants vote ensuite l’adoption des articles, un procès s’ouvre au Sénat, où une majorité des deux tiers est nécessaire pour condamner et démettre le président de ses fonctions.

L’ancien président Donald Trump a été destitué à deux reprises ; une fois pour avoir prétendument fait pression sur le président ukrainien Vladimir Zelensky pour qu’il enquête sur les activités de la famille Biden en Ukraine, et une deuxième fois pour avoir prétendument incité à l’émeute du 6 janvier 2021 au Capitole. Trump a été acquitté à deux reprises par le Sénat.