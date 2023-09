Les républicains américains ouvrent une enquête de destitution de Biden en mettant l’accent sur les relations commerciales de son fils

Les républicains américains ont ouvert une enquête publique de destitution contre le président américain Joe Biden.

La première audience s’est concentrée sur les paiements étrangers versés aux membres de la famille.

Les démocrates et la Maison Blanche soutiennent qu’il n’y a aucune preuve que Biden se soit mal comporté.

Les républicains américains qui mènent une enquête de destitution contre le président américain Joe Biden ont détaillé jeudi les paiements étrangers versés aux membres de sa famille lors de leur première audition, mais n’ont pas fourni la preuve que le président démocrate en avait personnellement bénéficié.

L’audience initiale de mise en accusation par le comité de surveillance de la Chambre des représentants des États-Unis a servi d’examen des preuves que les républicains ont rassemblées jusqu’à présent sur les entreprises commerciales à l’étranger du fils en difficulté de Biden, Hunter Biden, 53 ans, qui, selon eux, montrent que les membres de la famille de Biden vendaient l’accès.

« Le peuple américain exige des comptes pour cette culture de corruption », a déclaré James Comer, président du comité de surveillance de la Chambre des représentants. Il a déclaré que Biden avait menti sur les relations commerciales des membres de sa famille et ne les avait pas éloignés de ses fonctions officielles.

Les démocrates et plusieurs témoins indépendants ont déclaré qu’il n’y avait aucune preuve que Biden avait reçu l’un de ces paiements ou qu’il avait eu un comportement inapproprié alors qu’il était vice-président entre 2009 et 2017. La Maison Blanche a nié tout acte répréhensible et a rejeté l’enquête comme étant politiquement motivée.

« Si les républicains avaient un pistolet fumant ou même un pistolet à eau qui coule, ils le présenteraient aujourd’hui. Mais ils n’ont rien », a déclaré Jamie Raskin, le principal démocrate du panel.

Biden fait campagne pour sa réélection dans ce qui sera probablement une revanche avec le républicain Donald Trump, qui se prépare à quatre prochains procès pénaux pour diverses accusations, allant de la tentative de renversement de sa défaite électorale de 2020 à la mauvaise gestion de documents classifiés avant de quitter ses fonctions.

Trump, qui a été destitué à deux reprises au cours de ses quatre années au pouvoir, et certains de ses alliés républicains radicaux appellent depuis des mois à une destitution de Biden.

Les démocrates ont affiché bien en évidence une horloge comptant les minutes jusqu’à minuit samedi, date à laquelle le gouvernement américain entrera dans sa quatrième fermeture partielle en une décennie si le Congrès ne parvient pas à adopter une loi pour financer les agences fédérales.

Jonathan Turley, professeur à l’Université George Washington, et Bruce Dubinsky, juricomptable, ont déclaré que le panel disposait de suffisamment de preuves pour ouvrir une enquête de destitution, mais qu’il n’avait pas suffisamment de preuves pour justifier des accusations de destitution.

Un autre professeur de droit, Michael Gerhardt de l’Université de Caroline du Nord, a déclaré qu’il n’avait pas entendu de preuves crédibles pour justifier l’enquête et a averti le panel qu’elle était motivée par des préoccupations partisanes.

Un quatrième témoin, Eileen O’Connor, ancienne responsable du ministère de la Justice, a déclaré qu’elle pensait que le ministère avait ralenti l’enquête criminelle sur Hunter Biden, qui fait désormais face à des accusations d’armes à feu après des années de lutte contre la toxicomanie et l’alcoolisme.

Les républicains affirment que Biden et sa famille ont profité des politiques qu’il a menées en tant que vice-président sous l’administration de l’ancien président Barack Obama entre 2009 et 2017. Par ailleurs, ils allèguent également que le ministère de la Justice a interféré dans l’enquête criminelle sur Hunter Biden.

Jeudi, le président du comité de surveillance de la Chambre, James Comer, a déclaré qu’il avait émis des assignations à comparaître pour les documents bancaires appartenant à Hunter Biden et au frère du président, Frank Biden, dans le cadre d’une enquête sur les transactions financières de la famille.

Des perspectives peu claires

Il n’est pas clair si les Républicains de la Chambre, qui disposent d’une courte majorité de 221 voix contre 212, disposeraient des voix à la fin de l’enquête pour soutenir une véritable destitution. Mais même si ce vote réussissait, il est très peu probable que le Sénat, où les démocrates détiennent une majorité de 51 voix contre 49, vote pour destituer Biden de ses fonctions.

Au centre de l’enquête se trouvent des allégations selon lesquelles Biden, en tant que vice-président, aurait fait pression sur l’Ukraine pour qu’elle licencie un haut procureur afin de protéger Burisma, une entreprise dont Hunter Biden faisait partie du conseil d’administration.

De nombreux responsables américains et étrangers ont déclaré que Biden mettait en œuvre une politique officielle de lutte contre la corruption en Ukraine.

Les démocrates ont pressé en vain le panel d’assigner à comparaître l’ancien maire de New York, Rudolph Giuliani, qui avait cherché à découvrir des preuves des actes répréhensibles de Biden en Ukraine, ainsi que Lev Parnas, un ancien associé qui a dénoncé les efforts de Giuliani.

Les républicains de la Chambre ont déclaré qu’ils prévoyaient de rechercher les relevés bancaires personnels et professionnels de Hunter Biden et de James Biden, le frère du président.

Comer a cité les relevés de paiement de ressortissants chinois à Hunter en 2019, indiquant l’adresse du domicile de Joe Biden dans le Delaware comme adresse du bénéficiaire. Les républicains n’ont pas fourni la preuve que l’aîné Biden avait reçu l’argent.

« Une fois de plus, le représentant Comer colporte des mensonges pour étayer une prémisse – certains actes répréhensibles de Hunter Biden ou de sa famille – qui s’évapore dans les airs dès que les faits sont révélés », a déclaré jeudi l’avocat de Hunter Biden, Abbe Lowell, dans un communiqué. Lowell a déclaré que l’argent en question était un prêt et que l’adresse indiquée était celle qui figurait à l’époque sur le permis de conduire de Hunter Biden.

La Maison Blanche a déclaré que les Républicains devraient se concentrer sur la conclusion d’un accord pour maintenir le gouvernement ouvert le 1er octobre, date du début du nouvel exercice budgétaire.

« Les conséquences pour le peuple américain seront très dommageables », a déclaré la Maison Blanche au début de l’audience. « Rien ne peut détourner l’attention de cela. »