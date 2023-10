Steve Scalise a battu de peu Jim Jordan pour décrocher l’investiture, mais se heurte à l’opposition de son propre parti.

Les législateurs républicains ont choisi le représentant de Louisiane Steve Scalise comme candidat à la présidence de la Chambre. Scalise a battu de peu le conservateur Jim Jordan, soutenu par Trump, pour décrocher la nomination, mais devra convaincre tous les partisans de Jordan pour obtenir le rôle.

Scalise a battu Jordan par 113 voix contre 99 lors d’une réunion à huis clos des législateurs du GOP à Capitol Hill mercredi. Peu de temps après le vote, Jordan a annoncé qu’il soutiendrait Scalise lorsque sa nomination serait soumise au vote de la salle comble.

Scalise a besoin de 217 voix pour assumer la présidence. Alors que le Parti républicain détient 221 sièges à la Chambre, le législateur de Louisiane ne peut se permettre que quatre défections, et même si bon nombre des 99 républicains qui ont soutenu Jordan ont déclaré qu’ils soutiendraient Scalise, certains ne sont toujours pas convaincus.

Parmi eux se trouvent la conservatrice radicale Marjorie Taylor-Greene de Géorgie, qui déclaré sur les réseaux sociaux qu'elle « J'ai voté pour Jim Jordan à la présidence lors d'un scrutin privé lors d'une conférence, et je voterai pour Jim Jordan à la Chambre. » Greene a cité l'opposition de la Jordanie à l'aide militaire à l'Ukraine comme l'une des principales raisons pour lesquelles elle a soutenu le membre du Congrès de l'Ohio.















En tant que président du comité judiciaire de la Chambre des représentants, Jordan dirige actuellement l’enquête du Parti républicain sur les transactions étrangères présumées de corruption du président Joe Biden. Il est favorable à une réduction des dépenses publiques, à un renforcement de la sécurité aux frontières et à une réduction ou une interruption drastique de l’aide à l’Ukraine. Ces positions, associées à sa défense de l’ancien président Donald Trump lors de deux enquêtes de destitution menées par les démocrates, lui ont valu l’approbation de Trump pour ce poste la semaine dernière.

Scalise est plus proche du courant dominant du Parti républicain et est globalement favorable à la poursuite de l’aide à Kiev. Dans un discours prononcé après le vote de mercredi, il a déclaré que son premier acte en tant que président serait d’adopter une résolution en faveur de la guerre en cours entre Israël et les militants du Hamas.

La Chambre est sans orateur depuis mardi dernier, lorsque le représentant de Floride Matt Gaetz – un proche allié de la Jordanie – a appelé à un vote pour limoger le représentant de Californie Kevin McCarthy de son poste. Gaetz a accusé McCarthy de s’être incliné devant le Parti démocrate en tentant de faire adopter un vaste projet de loi de dépenses et en réduisant les dépenses. « un accord secret » avec Biden pour continuer à financer l’armée ukrainienne.

Sans un orateur, la législation ne peut pas être adoptée et un financement supplémentaire pour l’Ukraine ou Israël ne peut donc pas être autorisé. Bien que la Jordanie, Gaetz et un nombre croissant de républicains s’opposent à une aide supplémentaire à Kiev, la Maison Blanche envisagerait de lier l’aide aux deux pays dans un seul projet de loi afin de garantir que le parti républicain résolument pro-israélien maintienne également l’afflux d’armes vers Ukraine.

S’adressant aux journalistes mercredi, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a déclaré que les États-Unis « à court de piste » pour envoyer davantage d’aide à Israël, et il faudra que le Congrès alloue des fonds supplémentaires dans un avenir immédiat.