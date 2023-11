Les Républicains américains ne s’attendent à aucun vote sur une mesure provisoire cette semaine alors que la fermeture se profile

WASHINGTON, 7 novembre (Reuters) – Les républicains qui contrôlent la Chambre des représentants américaine ont déclaré qu’ils ne s’attendaient pas à aller de l’avant cette semaine sur une mesure provisoire de financement destinée à maintenir les agences fédérales ouvertes, même dans l’éventualité d’une fermeture du gouvernement dans dix jours seulement.

Au lieu de cela, le président de la Chambre, Mike Johnson, devait présenter au moins trois options pour un palliatif connu sous le nom de résolution continue, ou « CR », aux législateurs lors d’une conférence républicaine à huis clos mardi matin, ont indiqué les législateurs.

Le financement des opérations gouvernementales doit expirer le 17 novembre, à moins que le Congrès n’accepte une mesure de dépenses temporaire que le président Joe Biden puisse promulguer avant la date limite. A défaut, les agences fédérales devront fermer leurs portes pour une durée indéterminée.

Mais cette semaine étant déjà écourtée par la célébration de la Journée des anciens combattants vendredi, trois législateurs républicains qui se sont exprimés sous couvert d’anonymat ont déclaré qu’il était peu probable que la Chambre approuve un CR cette semaine. Un législateur a déclaré que la politique républicaine consistant à attendre trois jours avant de voter sur la législation laissait peu de temps pour agir cette semaine.

Les républicains de la Chambre devraient concentrer leur ordre du jour de la semaine sur l’adoption de leurs propres projets de loi de crédits partisans pour 2024.

Un autre législateur a déclaré que les Républicains envisageaient au moins trois options pour structurer un CR, y compris une option « échelonnée » qui fixerait des dates limites distinctes en décembre et janvier, date à laquelle la Chambre et le Sénat élaboreraient une législation de compromis sur des projets de loi de crédits spécifiques pour 2024. Les détails étaient incertains.

Les Républicains envisageront également un CR plus conventionnel qui se poursuivrait jusqu’au 19 janvier, laissant ainsi aux législateurs le temps de décembre pour travailler sur les projets de loi de crédits et les demandes de financement supplémentaire, notamment Israël, l’Ukraine et d’autres priorités.

Le législateur a déclaré qu’une troisième option serait de négocier avec le Sénat dirigé par les démocrates sur un CR qui pourrait être adopté rapidement par les deux chambres.

La Chambre a adopté sept des 12 projets de loi de crédits pour 2024 et tentera d’en adopter deux autres cette semaine, visant à financer les transports, le logement et le développement urbain ; et services financiers. Le Sénat a adopté trois projets de loi de crédits dans un ensemble connu sous le nom de minibus.

Même si la législation du Sénat bénéficie d’un fort soutien bipartisan, la Chambre n’a adopté que des mesures partisanes républicaines auxquelles les démocrates se sont opposés.

Une seule catégorie de lois de crédits, couvrant la construction militaire et les avantages sociaux des anciens combattants, a été adoptée par les deux chambres sous des formes nettement différentes.

Reportage de David Morgan; Montage par Stephen Coates

Nos normes : Les principes de confiance de Thomson Reuters.