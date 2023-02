Les républicains américains exigent des documents de Hunter Biden parce que “le président Biden est compromis par des accords”

Les républicains ont annoncé leur enquête sur Hunter Biden.

Ils ont demandé des documents sur ses activités commerciales à l’étranger.

L’avocat de Biden a rejeté les accusations de “trafic d’influence”.

Les républicains de la Chambre des représentants des États-Unis ont poursuivi leur enquête sur la famille du président démocrate Joe Biden, faisant leurs premières demandes officielles de documents liés aux activités commerciales de son fils et de son frère à l’étranger.

“Si le président Biden est compromis par des accords avec des adversaires étrangers et qu’ils ont un impact sur sa prise de décision, c’est une menace pour la sécurité nationale”, a déclaré jeudi James Comer, président du House Committee on Oversight and Accountability, dans un communiqué.

Accusant la famille Biden de “trafic d’influence”, Comer, un républicain du Kentucky, a envoyé des lettres officielles à son fils Hunter Biden et à son partenaire commercial Eric Schwerin.

Un troisième a également été envoyé au frère du président, James Biden, les trois lettres demandant un large éventail de documents, allant de l’activité financière aux documents de planification en passant par les communications avec des personnes spécifiques.

LIRE | Les républicains américains enquêtent sur les ventes d’art du fils de Biden

Les demandes demandaient également à James Biden et Hunter Biden de remettre tout matériel “désigné classifié”.

Un avocat de Hunter Biden a repoussé la portée de l’enquête dans sa propre lettre au comité jeudi, qualifiant les demandes de “tentative radicale de collecter un large éventail de documents et de communications du président Biden et de sa famille”.

Avec une affiche d’un article en première page du New York Post sur les e-mails de Hunter Biden, le représentant du président du comité James Comer (R-KY) et la représentante Lauren Boebert (R-CO) écoutent lors d’une audience devant le comité de surveillance et de responsabilité de la Chambre à Rayburn Immeuble de bureaux de la Chambre sur la colline du Capitole. AFP PHOTO : Alex Wong, Getty Images, AFP

L’avocat, l’abbé Lowell, a également demandé si le comité avait “un objectif législatif légitime” pour enquêter sur un “citoyen privé” comme Hunter Biden.

Il a rejeté les accusations de Comer comme “des conclusions inexactes et sans fondement sous le couvert d’une véritable enquête”.

Dans la déclaration accompagnant les demandes de documents de jeudi, Comer avait accusé des membres de la famille d’avoir “tenté de vendre l’accès” à la carrière politique et aux relations de Biden.

Comer a affirmé avoir des preuves que des membres de sa famille se sont engagés avec “des personnes liées au Parti communiste chinois”, bien qu’aucun n’ait reçu la déclaration de jeudi.

Les demandes interviennent un jour après que le comité de surveillance et de responsabilité de la Chambre a interrogé d’anciens dirigeants de la société de médias sociaux Twitter sur une décision de bloquer temporairement le partage d’une histoire sur Hunter Biden sur la plate-forme.

L’article a été publié par le New York Post en octobre 2020, quelques semaines à peine avant que les électeurs ne votent dans une course présidentielle houleuse entre le républicain sortant Donald Trump et Biden, un ancien vice-président.

Il détaillait les e-mails prétendument récupérés sur l’ordinateur portable de Hunter Biden, montrant une communication entre le fils du président et un conseiller d’une société énergétique ukrainienne avec laquelle il avait déjà travaillé.

Les républicains ont considéré les e-mails comme des preuves de corruption de la part du jeune Biden, l’article du Post suggérant un possible conflit d’intérêts.

Twitter a d’abord pris des mesures pour empêcher les utilisateurs de publier l’histoire sur sa plate-forme ou de la diffuser par message direct, affirmant que les e-mails de l’article pourraient aller à l’encontre de sa politique de partage de matériel piraté.

L’histoire n’a pas non plus été vérifiée à l’époque, ce qui a conduit d’autres plateformes, dont Facebook, à limiter également sa diffusion.

Mais la réaction de Twitter a déclenché une réaction violente chez les républicains, qui considéraient les limitations comme de la censure.

Twitter a finalement inversé sa politique, le PDG de l’époque, Jack Dorsey, tweetant plus tard que le blocage de l’article avec “zéro contexte” était “inacceptable”.

“Vous avez exercé une influence et un pouvoir incroyables sur l’ensemble de l’électorat américain en tenant même [the article] pris en otage pendant 24 heures, puis inversez votre politique”, a déclaré mercredi le représentant de l’Arizona, Andy Biggs, aux anciens dirigeants de Twitter.

Tous les trois ont été assignés à comparaître devant le comité.

Ils comprenaient Yoel Roth, ancien responsable de la confiance et de la sécurité de Twitter; Vijaya Gadde, l’ancienne directrice juridique de la plateforme ; et James Baker, son ex-avocat général adjoint.

Roth a admis que “Twitter s’était trompé dans cette affaire”, affirmant que la société avait espéré “éviter de répéter les erreurs de 2016”, lorsque des pirates informatiques russes auraient tenté d’interférer avec les élections américaines, notamment en diffusant des informations erronées.

Les démocrates, quant à eux, ont appelé leur propre témoin : Anika Collier Navaroli, qui travaillait auparavant dans l’équipe de modération de contenu de Twitter. Elle avait déjà témoigné devant le comité du 6 janvier, désormais dissous, qui avait enquêté sur l’attaque meurtrière du Capitole en 2021.

Mercredi, Navaroli a déclaré à l’audience que Twitter avait modifié ses propres politiques pour s’adapter à la Maison Blanche de Trump, dirigée par les républicains.

Navaroli a dit :

La direction de Twitter a plié et enfreint ses propres règles afin de protéger certains des discours les plus dangereux de la plate-forme.

Elle a également allégué que la Maison Blanche de Trump avait demandé la suppression d’un tweet du mannequin Chrissy Teigan, après avoir insulté le leader républicain sur la plateforme.

La Maison Blanche sous Biden a qualifié les enquêtes républicaines sur la famille du président de “coup politique”.

Mais avec les républicains nouvellement aux commandes de la Chambre des représentants depuis le mois dernier, les dirigeants du GOP continuent d’enquêter sur la famille Biden, ainsi que sur les allégations de partialité contre les conservateurs, à la fois sur les réseaux sociaux et au sein du gouvernement lui-même.

Jeudi a marqué la réunion publique inaugurale d’un comité de la Chambre chargé d’enquêter sur les allégations de “militarisation” du gouvernement fédéral contre les républicains.

Dirigé par le représentant de l’Ohio, Jim Jordan, le comité a réexaminé les allégations de parti pris partisan, citant des incidents qui se sont déroulés sous l’administration précédente, notamment des SMS “anti-Trump” envoyés par des agents du Federal Bureau of Investigation.

Les démocrates, cependant, ont répondu que c’était le parti républicain lui-même qui armait le gouvernement à des fins partisanes.

“Un comité bipartite sérieux axé sur la militarisation du gouvernement se concentrerait rapidement sur l’administration Trump elle-même, ce qui a amené la militarisation à de nouveaux niveaux effrayants dans tous les domaines”, a fait remarquer le démocrate Jamie Raskin.