WASHINGTON, 30 octobre (Reuters) – Les républicains de la Chambre des représentants des États-Unis ont présenté lundi un plan visant à fournir 14,3 milliards de dollars d’aide à Israël en réduisant le financement de l’Internal Revenue Service, ouvrant ainsi la voie à une confrontation avec les démocrates qui contrôlent le Sénat.

Dans le cadre de l’une des premières actions politiques majeures sous la direction du nouveau président de la Chambre, Mike Johnson, les Républicains de la Chambre ont dévoilé un projet de loi de dépenses supplémentaire autonome uniquement pour Israël, malgré la demande du président démocrate Joe Biden d’un paquet de 106 milliards de dollars qui comprendrait une aide à Israël, à l’Ukraine et à la sécurité des frontières.

Johnson, qui a voté contre l’aide à l’Ukraine avant d’être élu président de la Chambre la semaine dernière, avait déclaré qu’il souhaitait que l’aide à Israël et à l’Ukraine soit traitée séparément. Il a déclaré qu’il souhaitait davantage de responsabilité quant à l’argent envoyé au gouvernement de Kiev dans sa lutte contre les envahisseurs russes.

“Israël est une question distincte”, a déclaré Johnson dans une interview sur Fox News la semaine dernière, décrivant son désir de “bifurquer” les questions de financement de l’Ukraine et d’Israël.

Johnson a déclaré que le renforcement du soutien à Israël devrait figurer en tête de l’agenda de sécurité nationale des États-Unis à la suite de l’attaque du 7 octobre perpétrée par des militants du Hamas, qui a tué plus de 1 400 personnes et fait plus de 200 autres prises en otage.

Les démocrates ont accusé les républicains de bloquer la capacité du Congrès à aider Israël en introduisant un projet de loi partisan.

La secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a publié une déclaration accusant les républicains de « politiser la sécurité nationale » et qualifiant leur projet de loi d’échec. Pour devenir loi, la mesure devrait être adoptée par la Chambre et le Sénat et être signée par le président Biden.

“Les républicains de la Chambre créent un dangereux précédent en suggérant que la protection de la sécurité nationale ou la réponse aux catastrophes naturelles dépendent de coupes dans d’autres programmes”, a déclaré la représentante Rosa DeLauro, la plus haute démocrate de la commission des crédits de la Chambre, dans un communiqué.

La commission du règlement de la Chambre devrait examiner le projet de loi républicain sur Israël mercredi.

Reportage de Patricia Zengerle; Montage par Tom Hogue

