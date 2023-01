Les républicains américains des “Taliban 20” ont les mêmes racines que nos spartiates du Brexit | Will Huton

jeC’est un lieu commun que le parti conservateur d’aujourd’hui est devenu une populace ingouvernable – un groupe de sectes factionnelles inaptes à gouverner, avec trop de partisans du parti et des médias qui ne se soucient pas d’un gouvernement efficace par principe. Que peut-on dire d’autre d’un parti qui a livré trois premiers ministres et secrétaires d’État à l’intérieur, quatre chanceliers et secrétaires à la santé et cinq secrétaires à l’éducation en une année civile ? Ce qui est moins exploré, c’est la source idéologique plus profonde de ce phénomène.

Un indice important est venu la semaine dernière avec le spectacle des républicains nouvellement élus à la Chambre des représentants prenant 15 voix sur cinq jours pour élire le candidat Kevin McCarthy comme président de la Chambre, le deuxième rôle le plus important dans la constitution américaine après le président. Aucun orateur et la Chambre ne peuvent fonctionner – pas de prestation de serment de membres, de présidents de comité ou d’adoption de lois. Les affaires ont été gelées alors que McCarthy a fait une incroyable série de concessions sur les procédures de la Chambre et son pouvoir en tant que président du « Freedom Caucus » des ultra-droitiers pour gagner leurs votes. Il est maintenant leur chiffre : le gouvernement américain est dans la poche d’une faction minoritaire qui ne croit pas au principe même du gouvernement.

Ce ne sont pas seulement les manigances politiques qui sont maintenant coutumières à Washington ; au lieu de cela, ils révèlent la folie idéologique qui s’est également abattue sur la droite au Royaume-Uni. Ainsi, le libertarianisme radical de Liz Truss et Kwasi Kwarteng, qui a informé le désastreux mini-budget de réduction d’impôts, a été emprunté directement à la droite libertaire américaine et renforce maintenant la croyance folle du camp Truss qu’ils ont un héritage à protéger. Même histoire pour le déni du changement climatique, la lutte contre les guerres culturelles comme une bataille par procuration contre la gauche libérale et l’étirement de la législation anti-immigrés au-delà des limites de la légalité. Les actions du Freedom Caucus, ou «les 20 talibans», ont les mêmes racines, idéologiques et organisationnelles, que celles des députés «spartiates» du Brexit qui ont forcé la plus dure des sorties dures de l’UE à la Grande-Bretagne en ne tolérant aucun accord, sauf sur leurs termes terrestres.

Le «consentement des perdants», la doctrine selon laquelle, si vous perdez une élection libre, vous acceptez le verdict des électeurs, est à juste titre considérée comme une condition préalable à la démocratie. Il en va de même pour une volonté plus large d’accepter d’autres principes de base ; la démocratie n’est pas un processus qui permet à une minorité idéologique de tout balayer par de pures brimades. Il doit y avoir un compromis et accepter que la politique démocratique est un argument constant ; les opposants sont aussi des citoyens, avec des intérêts et des arguments valables. Ils doivent être disputés plutôt que traités comme de la racaille jetable.

Les talibans républicains américains s’en fichent. Les membres du Freedom Caucus peuvent parler et ressembler à d’autres politiciens, mais la conviction qu’ils ont absolument raison – aidés par les médias de droite à l’échelle industrielle des États-Unis – les a rendus dérangés. Le gouvernement est un « marécage » ; le bien-être compromet l’autonomie, même si les besoins individuels sont aigus ; l’impôt est une atteinte à la liberté individuelle ; la force a raison dans les relations interpersonnelles comme dans les affaires internationales (donc méfiez-vous de Zelenskiy et penchez-vous vers Poutine) ; le réchauffement climatique est une conspiration socialiste ; l’avortement et le mariage gay offensent la Bible.

Une partie du caucus comprend des faucons hyper-fiscaux qui veulent un orateur qui se joindra à eux pour geler les activités du gouvernement américain lorsqu’il enfreint les limites de la dette fédérale, tenant ainsi l’administration Biden en rançon, comme cela se produira désormais certainement au cours des deux prochaines années. . Un autre groupe comprend des hyper-libertaires dont la vision utopique est celle d’une société d’Américains robustes et armés, libres de faire ce qu’ils veulent quand ils le veulent. C’est la voie vers une société morale et en donnant aux individus une licence totale, ils créeront la richesse qui se répercutera sur les autres.

Les talibans républicains ne veulent pas gouverner ; leur est une politique performative pour empêcher qui que ce soit d’autre de gouverner

Lisez les livres et les discours des intellectuels et des politiciens qui ont alimenté cette folie au fil des ans – Ayn Rand, William Buckley Jr, Leo Strauss, Rush Limbaugh, Michael Novak, Milton Friedman, Robert Nozick, Grover Norquist, Newt Gingrich et Donald Trump lui-même – et des termes tels que justice, équité, obligation, faites ce que vous auriez fait, partenariat, compassion et droits de l’homme sont absents. Leur lexique est la liberté, le choix, « Make America Great Again », « America First », la magie des réductions d’impôts induisant la création de richesse sans que rien d’autre n’y contribue : leurs ennemis sont l’État profond, l’immigration, tout ce qui est « réveillé » et l’État en tant que marécage. Les talibans républicains ne veulent pas gouverner ; leur politique est performative pour empêcher qui que ce soit d’autre de gouverner. L’élection d’un orateur fantoche, otage de leur ambition, est la condition préalable à leur sabotage. Vous n’avez pas besoin d’une foule pour envahir le Capitole pour parvenir à vos fins (aucun membre du Freedom Caucus n’a condamné les événements du 6 janvier) – votre orateur fera désormais le travail.

Le Premier ministre, Rishi Sunak, souffre d’être l’otage de la droite hyper-idéologique et démesurée de la même manière. Il sait qu’il a besoin d’un accord de compromis sur le protocole d’Irlande du Nord dans lequel l’UE aura nécessairement une relation de soutien ; ce n’est qu’ainsi que les relations entre le Royaume-Uni et l’UE pourront se dégeler. Assurez-vous que son groupe de recherche européen Taliban égalera le Freedom Caucus dans leur opposition grossière. Il ne peut pas non plus renoncer à la tentative de supprimer et de remplacer 4 000 lois d’ici la fin de 2023 qui pourraient contenir un élément du droit de l’UE, aussi utile soit-il. Cette ambition est logistiquement impossible et risque de paralyser le gouvernement, mais pour l’ERG, comme le Freedom Caucus, c’est de l’eau à leur moulin. Qu’en est-il de trouver les ressources pour notre système de protection sociale défaillant ? Une conversation rationnelle sur la fiscalité ou le Brexit ? Négociation avec les grévistes de la fonction publique ? Qui à droite s’en soucie ?

Tout ce qui est sain d’esprit est interdit, avec Boris Johnson, ayant gagné 10 millions de livres sterling ou plus en frais de conférencier d’ici l’été prochain, se préparant évidemment à lancer une tentative de retour – une autre copie du livre de jeu de droite américain où l’exposition médiatique, l’importance politique et le ciel- les revenus élevés des célébrités se nourrissent les uns des autres – la politique comme divertissement télévisé à des fins personnelles. Le parti républicain déchiré est visiblement aux prémices d’une spirale de la mort. Les conservateurs britanniques ne sont pas loin d’en avoir un aussi.

● Will Hutton est un chroniqueur d’Observer