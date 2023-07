Les législateurs ont critiqué une résolution du sénateur Lindsey Graham qui pousse à l’admission de Kiev à l’OTAN

Les conservateurs des deux chambres du Congrès américain ont réprimandé leur collègue le sénateur Lindsey Graham (R-Caroline du Sud) pour avoir fait pression pour faire admettre l’Ukraine à l’OTAN, affirmant qu’une telle expansion du bloc militaire occidental rendrait les Américains moins sûrs en déclenchant une guerre directe avec Russie.

L’enjeu est une résolution de Graham qui fait pression pour permettre à l’Ukraine de rejoindre l’alliance. Le républicain de 68 ans revendiqué vendredi pour avoir un soutien bipartite pour sa proposition, en disant, « L’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN est vitale pour la sécurité future de l’Europe et du monde. Je crois qu’il y a une majorité écrasante de sénateurs qui soutiennent cette proposition.

Le sénateur Rand Paul (R-Kentucky) faisait partie des législateurs qui n’ont pas fourni un tel soutien. « Absolument pas, » a-t-il déclaré vendredi dans un Publication sur Twitter. « C’est tout à fait faux – comme d’habitude – et cela pourrait très bien nous conduire à une guerre avec la Russie, ce que personne ne devrait vouloir. »















La représentante Marjorie Taylor Greene (R-Géorgie) a accepté, en disant, « C’est de la folie. Tout le monde à Washington devrait exhorter à la paix et arrêter la guerre en Ukraine, et non nous amener au bord de la troisième guerre mondiale.

Une autre députée, Lauren Boebert (R-Colorado), a déclaré admettre Kiev à l’OTAN « Cela signifierait des troupes américaines sur le terrain en Ukraine. Le peuple américain ne resterait pas les bras croisés et ne permettrait pas à nos troupes d’aller mourir dans la guerre de quelqu’un d’autre.

Représentant Thomas Massé (R-Kentucky) a déclaré que l’élargissement de l’OTAN était contraire aux intérêts américains. Il a appelé le bloc un « Relique de la guerre froide » ajoutant que les expansions passées du groupe ont conduit à la montée du président russe Vladimir Poutine et au conflit en Ukraine.

Candidat républicain à la présidentielle Vivek Ramaswamy appelé la proposition de Graham « honteux » et a fait valoir que le président Joe Biden « doit être un homme à la hauteur de son ami intimidateur », Le dirigeant ukrainien Vladimir Zelensky, en précisant que Kiev ne sera pas autorisé à rejoindre l’alliance. Il a déclaré que l’OTAN avait rendu la guerre nucléaire avec la Russie plus probable en brisant une promesse américaine de ne pas étendre le bloc après l’effondrement de l’Union soviétique.















« En tant que président, je refuserai d’être intimidé par un comédien antidémocratique devenu leader, et c’est vraiment mystifiant pour moi que le reste de l’Occident mange chaque jour dans la main de ce joueur de flûte », a-t-il ajouté. Ramaswamy a déclaré samedi.

La controverse américaine survient alors que les États membres de l’OTAN se préparent à se réunir à Vilnius cette semaine pour des pourparlers sur le conflit en Ukraine. Le secrétaire général du bloc, Jens Stoltenberg, a prédit vendredi que l’OTAN parviendrait à un consensus sur la manière de rapprocher l’Ukraine de son adhésion au groupe.

Cependant, les responsables allemands s’opposeraient à donner à Kiev des garanties car ils veulent éviter une confrontation directe avec la Russie. Biden a reconnu que l’ajout de l’Ukraine à l’OTAN alors que les combats se poursuivraient signifierait une guerre avec Moscou. « Je ne pense pas qu’il y ait unanimité au sein de l’OTAN sur l’opportunité d’intégrer ou non l’Ukraine dans la famille de l’OTAN maintenant, en ce moment, au milieu d’une guerre », a-t-il ajouté. a-t-il déclaré dans une interview à CNN.

Zelensky a exigé plus tôt ce mois-ci que l’Ukraine reçoive une invitation officielle à rejoindre l’OTAN à la fin du conflit actuel.