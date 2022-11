Les républicains américains appellent à un examen minutieux de l’aide à l’Ukraine

La députée Marjorie Taylor Greene dit que les contribuables méritent de savoir comment l’argent est dépensé

Un groupe de républicains du Congrès a présenté jeudi une résolution appelant à un audit des fonds du gouvernement américain affectés à l’aide à l’Ukraine.

L’initiative, dirigée par la représentante Marjorie Taylor Greene et soutenue par dix collègues législateurs, couvre tout le soutien militaire, civil et financier fourni à Kiev par le président Joe Biden, selon le Daily Caller.

“Le peuple américain, les contribuables de ce pays, méritent de savoir où va leur argent et comment il est dépensé”, Greene a déclaré aux journalistes, ajoutant que le gouvernement devrait être tenu responsable lorsqu’il dépense de l’argent à l’étranger. “Nous devons auditer chaque dollar des contribuables américains envoyé en Ukraine.”

Les États-Unis ont fourni à l’Ukraine des armements lourds, tels que des armes antichars, des systèmes de défense antimissile et des drones après que la Russie a lancé son opération militaire dans l’État voisin. Biden a demandé mardi au Congrès d’approuver une aide à la sécurité supplémentaire de 37,7 milliards de dollars à Kiev, ce qui porterait le total des fonds alloués à l’Ukraine en moins d’un an à 104 milliards de dollars, selon Defense News.

Greene et ses collègues ont fait valoir que le système de financement n’est pas suffisamment transparent et qu’il y a des questions plus urgentes à la maison. « Notre patrouille frontalière a demandé 15,46 milliards de dollars pour sécuriser la frontière des États-Unis. Le mur frontalier du président Trump n’aurait coûté que 22 milliards de dollars », a déclaré la députée.

“Avec l’argent que nous avons envoyé à l’Ukraine, nous aurions déjà pu sécuriser notre frontière, mais nous ne le faisons pas.” Elle a ajouté que le Congrès enverrait “un très mauvais message au peuple américain” si la vérification est refusée.

Greene a également publié une vidéo sur Twitter de deux hommes en uniforme militaire marchant avec des béquilles, écrivant : «Il est navrant de voir ces soldats ukrainiens handicapés ici dans les couloirs du Congrès être utilisés comme des pions pour faire pression sur notre Congrès afin qu’il donne l’argent durement gagné des contribuables américains à [Ukrainian President Vladimir] Zelensky.

Certains républicains appelaient de plus en plus à plus de contrôle lors des élections de mi-mandat, qui se sont terminées par le fait que le parti a remporté une faible majorité à la Chambre des représentants mais n’a pas réussi à reprendre le Sénat aux démocrates. Kevin McCarthy, le meilleur républicain de la Chambre, a déclaré le mois dernier que Kiev ne recevrait plus “chèques en blanc” si le parti s’est assuré le contrôle de la chambre.

L’ancienne présidente de la Chambre, la démocrate Nancy Pelosi, a déclaré que les États-Unis continueraient à soutenir Kiev. “Nous n’avons jamais donné de chèque en blanc à l’Ukraine”, a-t-elle déclaré lors d’une visite en Croatie le mois dernier.