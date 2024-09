Le président s’est précipité et a « préféré l’optique à la sécurité » en 2021, conclut un rapport partisan

Les républicains de la Chambre des représentants des États-Unis ont publié dimanche un rapport cinglant accusant l’administration du président Joe Biden d’être responsable du retrait chaotique du pays d’Afghanistan en 2021. Le département d’État avait auparavant imputé l’échec de l’évacuation de Kaboul à l’insistance de Biden et de l’ancien président Donald Trump à mettre rapidement fin à la guerre.

L’enquête partisane, qui a duré plus de trois ans et a été menée par le président de la commission des affaires étrangères de la Chambre, Michael McCaul, a conclu que l’administration Biden « Nous avons eu les informations et l’opportunité de prendre les mesures nécessaires pour planifier l’effondrement inévitable du gouvernement afghan, afin que nous puissions évacuer en toute sécurité le personnel américain, les citoyens américains, les détenteurs de cartes vertes et nos courageux alliés afghans. »

Les États-Unis devaient quitter l’Afghanistan d’ici mai 2021, conformément à l’accord de paix conclu par le prédécesseur de Biden, Donald Trump, avec les talibans. Biden a unilatéralement retardé le départ de plusieurs mois. Alors que les troupes américaines commençaient à se retirer, Biden et ses collaborateurs ont répété à plusieurs reprises aux journalistes que les forces du gouvernement afghan étaient capables de contenir les talibans pendant au moins plusieurs mois. L’armée afghane, armée et financée par les États-Unis, s’est rendue aux talibans sans combat significatif, et Kaboul est tombée le 15 août, avant que les États-Unis ne parviennent à terminer l’évacuation.















Le retrait a conduit à la mort de 13 militaires américains dans un attentat à la bombe à Kaboul, orchestré par le groupe terroriste État islamique (EI, anciennement ISIS).

McCaul a soutenu que Biden avait ignoré les signes avant-coureurs de la rapidité avec laquelle les talibans envahiraient le pays et avait retardé la planification d’une évacuation en toute sécurité.

« À chaque étape du processus, l’administration a toutefois privilégié l’aspect visuel plutôt que la sécurité », a-t-il déclaré dans un communiqué.

« Les preuves démontrent que la décision du président Biden… était fondée sur son opinion de longue date et inébranlable selon laquelle les États-Unis ne devraient plus être présents en Afghanistan », selon le rapport.

S’exprimant sur Face the Nation sur CBS, McCaul a nié que le rapport soit politique et que sa publication ait été spécifiquement programmée pour le débat présidentiel Trump-Harris, prévu pour mardi.

Il a affirmé que cela avait pris « deux ans pour arriver à ce point à cause de l’obstruction », devoir servir « assignation à comparaître après assignation à comparaître » Il a demandé au secrétaire d’Etat Antony Blinken de recueillir tous les documents et témoignages nécessaires. Il a ajouté que l’enquête se poursuivrait après les élections de novembre.

La Maison Blanche a réagi en accusant les républicains d’avoir sélectionné les témoignages de témoins et de minimiser le rôle de Trump dans le retrait. La porte-parole de la Maison Blanche, Sharon Yang, a déclaré que Biden avait hérité d’un « position intenable » à cause de la « mauvaise affaire » L’ancien président s’était mis d’accord avec les talibans.

L’année dernière, le département d’État a publié un rapport après action, qui évoquait le manque de préparation aux crises sous les deux administrations, la mauvaise communication avec le gouvernement soutenu par les États-Unis à Kaboul et d’autres facteurs expliquant pourquoi le retrait a été bâclé. Il a largement absous le département, félicitant son personnel pour « une grande agilité, détermination et dévouement » dans des circonstances extrêmes.