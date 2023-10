Les Républicains affirment qu’un « barrage » d’appels et de SMS a tenté de les faire pression pour que la Jordanie soit présidente

Alors que Jim Jordan ne parvient pas pour la deuxième fois à recueillir suffisamment de voix pour devenir président, une poignée de Républicains dénoncent la brutalité à laquelle ils ont été confrontés de la part des alliés de la Jordanie pour tenter de le faire prendre la parole, y compris des messages texte prétendument anonymes.

Mardi, 20 républicains ont voté contre la présidence de l’extrême droite de l’Ohio, laissant la Chambre dans un état d’incertitude persistant depuis que les républicains extrémistes ont évincé Kevin McCarthy lors d’un vote historique au début du mois.

Alors que la Jordanie peine à obtenir les 217 voix nécessaires pour devenir président de la Chambre, plusieurs Républicains ont a déclaré à Politico de « l’équipe plus large de Jordanie… qui joue dur » pour tenter de recueillir des votes.

Le membre du Congrès du Nebraska, Don Bacon – l’un des 20 républicains qui ont voté contre la Jordanie lors du premier vote – a déclaré au média que sa femme aurait reçu des SMS anonymes l’avertissant que son mari n’exercerait plus jamais ses fonctions.

Captures d’écran des messages texte présumés envoyés à l’épouse de Bacon et partagés avec Politico en montraient un disant : « Parlez à votre mari, dites-lui d’intensifier ses efforts et d’être un leader et d’aider le parti républicain à trouver un orateur. Il se passe trop de choses dans le monde pour tout ce qui se passe au sein du parti républicain. Vous les gars, faites cinq pas en avant, puis faites demi-tour et faites 20 pas en arrière – pas étonnant que notre parti finisse toujours par se faire foutre.

Un autre message disait : « Pourquoi votre mari provoque-t-il le chaos en ne soutenant pas Jim Jordan ? Je pensais qu’il avait l’esprit d’équipe.

En réponse, la femme de Bacon a écrit : « Qui est-ce ??? »

L’individu anonyme a alors écrit : « Votre mari n’exercera plus jamais de fonctions politiques. Quelle déception [sic] et il est un échec.

La femme de Bacon a alors répondu : « Il a plus de courage que vous. Vous ne mettrez pas votre nom sur vos déclarations.

S’adressant à Politico, Bacon a déclaré : « Jim a été gentil, en tête-à-tête, mais son équipe au sens large a joué au hardball. »

La publication rapporte également que d’autres républicains ont déclaré avoir reçu un « déluge d’appels » de la part de divers dirigeants conservateurs locaux.

Les républicains de la Chambre ont également déclaré au média que Jordan et ses alliés avaient « appelé les gens qui avaient voté pour lui pour essayer d’arrêter l’hémorragie » et ont poursuivi en disant que ces appels « faisaient chier » les membres.

« Il a perdu son soutien à cause de cela… Des diffamations constantes – c’est juste de la malhonnêteté à la base », a déclaré anonymement un républicain de la Chambre à Politico.

Selon le républicain de l’Ohio David Joyce, la Jordanie « n’a pas nécessairement soutenu la stratégie », rapporte Politico. Néanmoins, ces tactiques de pression semblent s’être retournées contre eux, après que 20 républicains ont refusé de voter pour la Jordanie mardi.

Le député de Floride Carlos Giménez, qui a voté contre Jordan mardi, a déclaré à Politico qu’il n’allait pas changer d’avis, « surtout maintenant, à la lumière de ces moyens de pression ».

Le collègue de Giménez au Congrès de Floride, Mario Díaz-Balart, a fait écho à des sentiments similaires au média, en disant : « La seule chose qui ne fonctionnera jamais avec moi – si vous essayez de me faire pression, si vous essayez de me menacer, alors je me tais. »

Après le vote de mardi, l’animateur de Fox News, Sean Hannity, a publié une liste des 20 républicains qui ont voté contre la Jordanie, ainsi que leurs chiffres.

« Nous vous encourageons à les appeler – poliment, bien sûr – et encourageons ces récalcitrants à apporter leur soutien à la Jordanie et à faire bouger le pays à nouveau ! » Le site Web d’Hannity a écrit.

Lors d’un deuxième vote, mercredi, le nombre de républicains votant contre la Jordanie est passé à 22.

Dans une lettre publiée plus tôt cette semaine, la Jordanie a mis en garde contre les attaques au sein du parti : en disant: « Le pays et notre conférence ne peuvent pas se permettre de nous attaquer les uns les autres en ce moment. En tant que républicains, nous avons la chance d’avoir une conférence énergique composée de membres aux antécédents, expériences et compétences variés – tout comme le pays que nous représentons.