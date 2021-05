Les républicains abandonnent Cheney, parti à égalité avec Big Lie que Trump a remporté en 2020

Les républicains de la Chambre, qui aiment se plaindre de «l’annulation de la culture», ont annulé la représentante Liz Cheney pour le «crime» de vivre dans le monde réel plutôt que sur Fantasy Island où Donald Trump est le roi infaillible, arraché de son trône. Se prosternant devant les souhaits de Cher leader Trump, ils ont voté mercredi pour évincer le républicain du Wyoming de sa troisième place à la tête de la House GOP.

Ce hit politique n’était pas seulement une attaque contre Cheney. C’était une attaque effrayante contre notre démocratie qui devrait alarmer tous les Américains.

Liz Cheney est loin de moi politiquement et nous ne sommes pas d’accord sur la plupart des questions. Elle est une conservatrice solide et fille de Dick Cheney, qui a été vice-président sous le président George W. Bush et plus tôt comme secrétaire à la défense sous le président George HW Bush.

Refus d’accepter « le gros mensonge »

J’ai passé la majeure partie de ma vie d’adulte à travailler pour aider les démocrates à se faire élire, notamment en tant que président par intérim du Comité national démocrate et directeur de campagne du vice-président Al Gore lorsqu’il s’est présenté à la présidence en 2000 contre George W. Bush et Dick Cheney.

Lorsque la décision de la Cour suprême a mis fin à un recomptage en Floride et a confié la présidence à Bush, Gore a gracieusement concédé sa défaite – comme tous les candidats à la présidentielle de l’histoire américaine l’ont fait jusqu’à Donald Trump. Trump affirme toujours sans aucune preuve qu’il a remporté l’élection, même si plus de 60 tribunaux – y compris la Cour suprême – ont rejeté ses défis électoraux absurdes.

Incroyablement, un sondage CNN publié fin avril a révélé que 70% des républicains estiment que Joe Biden «n’a pas légitimement remporté suffisamment de votes pour remporter la présidence». Ceci est cohérent avec d’autres sondages. Et maintenant, les élus républicains font de la croyance en ce Big Lie un test décisif pour quiconque souhaite occuper un poste.

Liz Cheney refuse d’accepter le grand mensonge. «Trump cherche à démêler les éléments critiques de notre structure constitutionnelle qui font fonctionner la démocratie – la confiance dans le résultat des élections et l’état de droit», a écrit Cheney dans un éditorial publié par le Washington Post le 5 mai. «Nous devons être courageux assez pour défendre les principes de base qui sous-tendent et protègent notre liberté et notre processus démocratique. Je m’engage à le faire, quelles que soient les conséquences politiques à court terme. »

Bravo!

Malheureusement, le Parti républicain, autrefois fier, s’est transformé en un culte de la personnalité construit autour du culte de Donald Trump. Cela rappelle effroyablement le culte de la personnalité construit autour de dictateurs étrangers comme le président russe Vladimir Poutine et Kim Jong Un de la Corée du Nord – des tyrans que Trump aimait étrangement.

Cheney évincé le rend officiel:Les républicains choisissent Trump plutôt que la vérité et la Constitution

Tout républicain qui n’adore pas le faux prophète Trump risque désormais d’être excommunié. Le GOP pourrait tout aussi bien changer son nom pour devenir le Trumpist Party. Rappelons qu’en 2020, le parti n’a même pas pris la peine d’adopter une plateforme. La plate-forme était simple: un soutien à Trump sur tout.

Nos adversaires ne sont pas nos ennemis

Ce n’est pas ainsi que la politique et le gouvernement sont censés fonctionner dans notre grand pays. Nous sommes censés être les États-Unis d’Amérique – pas les États divisés d’Amérique. Nous ne sommes pas censés diaboliser nos adversaires en tant qu’ennemis.

Je n’ai jamais cru que le travail des membres du Congrès du parti d’opposition était de faire tout ce qui était en son pouvoir pour obstruer et saboter le président. Pourtant, le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, R-Ky., A déclaré le 5 mai: «Mon objectif est à cent pour cent de tenir tête à cette administration.» Ne pas défendre le peuple américain en construisant un avenir meilleur pour nous tous.

La seule chose qui importe à McConnell, c’est de faire échouer le président Biden, peu importe combien de millions d’Américains assidus en souffrent. McConnell a dit à peu près la même chose à propos du président Barack Obama en 2010: «La chose la plus importante que nous voulons réaliser est que le président Obama soit un président pour un mandat.» Heureusement, McConnell a échoué à cela.

Audace de Liz: Cheney est courageux tandis que les hommes républicains sont des profils de lâcheté

Notre nation a beaucoup de problèmes. La pandémie en cours et le refus de nombreux républicains de se faire vacciner. La récession et les pertes d’emplois causées par le COVID-19. Racisme systémique continu et autres formes de préjugés contre les Américains noirs, bruns et asiatiques, les membres de la communauté LGBT et d’autres. Les meurtres tragiques de Noirs américains par la police, capturés si horriblement dans la vidéo montrant la torture brutale et le meurtre de George Floyd.

Nous devons tous travailler ensemble pour résoudre ces problèmes et plus encore. Nous aurons des solutions différentes, mais si nous refusons d’accepter la réalité et si nous nous traitons les uns les autres comme des ennemis mortels, nous ne serons jamais fidèles aux paroles émouvantes du serment d’allégeance et créerons «une nation, sous Dieu, indivisible, avec liberté et justice pour tous. »

Donna Brazile (@donnabrazile) est le président doté de la série de conférences sur les politiques publiques de Gwendolyn et Colbert King à l’Université Howard, professeur adjoint adjoint au programme d’études sur les femmes et le genre de l’Université de Georgetown, membre du Conseil des contributeurs de USA TODAY, contributeur de Fox News et auteur de « Hacks: The Inside Story of the Break-ins and Breakdowns that Put Donald Trump in the White House. »