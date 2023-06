Les républicains abandonnent brusquement leur projet de porter des accusations d’outrage contre le chef du FBI, Christopher Wray

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Les républicains de la Chambre des représentants des États-Unis ont abandonné leur projet de tenir le directeur du FBI Christopher Wray pour outrage au Congrès.

La décision a été prise après que l’agence a « cédé » pour autoriser la publication de documents impliquant des actes répréhensibles potentiels de Joe Biden dans une affaire de corruption.

La pause abrupte dans la poussée républicaine pour voter contre M. Wray intervient alors que le FBI a accepté de permettre à tous les membres du comité d’examiner les documents en personne, mettant fin à l’impasse entre les deux parties.

Le comité de surveillance et de responsabilité de la Chambre devait se réunir pour voter jeudi pour avoir méprisé M. Wray pour avoir refusé de donner accès à des documents non classifiés.

« Le FBI a cédé et autorise maintenant tous les membres du comité de surveillance et de responsabilité à examiner ce dossier non classifié », a déclaré le président du comité, James Comer, après avoir annulé la réunion pour le vote.

« Les Américains ont perdu confiance dans la capacité du FBI à appliquer la loi de manière impartiale et à exiger des réponses, de la transparence et de la responsabilité », ajoute le communiqué.

« Permettre à tous les membres du comité de surveillance d’examiner ce dossier est une étape importante vers la surveillance du FBI et sa responsabilité envers le peuple américain. »

Les documents au centre du différend décrivent « un stratagème criminel présumé » impliquant le président Biden et un ressortissant étranger « relatif à l’échange d’argent contre des décisions politiques » lorsqu’il était vice-président, selon les membres du comité à la recherche de documents.

La Maison Blanche a nié les allégations, affirmant que M. Biden n’avait commis aucun acte répréhensible et accusé M. Comer de répandre « de minces insinuations pour tenter de nuire politiquement au président ».

Le représentant Jamie Raskin, le meilleur démocrate du panel, et M. Comer, pourront examiner deux documents supplémentaires.

M. Comer avait assigné M. Wray le 3 mai et pour s’y conformer, des responsables du FBI se sont rendus au Capitole lundi pour informer le républicain du Kentucky et M. Raskin.

Le briefing, que le bureau a décrit comme un « hébergement extraordinaire », a duré plus d’une heure et s’est déroulé en privé dans un espace sécurisé, car les responsables du FBI ont déclaré que le formulaire composé de plusieurs pages contient des informations sensibles.

M. Raskin et M. Comer ont reçu une copie légèrement expurgée du document, connu sous le nom de formulaire FD-1023, lors du briefing et ont été autorisés à prendre des notes sur le fond du formulaire, bien qu’ils n’aient pas été autorisés à le conserver.

Répondant à l’évolution, M. Raskin a déclaré que l’accord avait été conclu dans « l’esprit de bonne foi », mais a exprimé des inquiétudes sur les événements qui ont conduit à l’accord.

« Tenir quelqu’un au mépris du Congrès est l’une des actions les plus graves que notre commission puisse prendre et elle ne devrait pas être armée pour saper le FBI », a déclaré M. Raskin.

M. Comer avait poussé le FBI à se conformer à l’assignation en fournissant une copie non expurgée du document.

Le bureau avait refusé l’accès à des informations non expurgées, qualifiant cela de grave risque pour les sources humaines confidentielles et le processus d’application de la loi.