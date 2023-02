Les républicains à la tête des commissions environnementales de la Chambre : qui sont-ils ?

Le Capitole des États-Unis à Washington, DC, États-Unis, le mercredi 25 janvier 2023. Al Drago | Bloomberg | Getty Images

Après les élections de mi-mandat en novembre, le président Joe Biden fait face à une Chambre des représentants contrôlée par le GOP largement opposée aux politiques de l’administration en matière de changement climatique et d’énergie propre et aux efforts visant à réduire la dépendance du pays à la production de combustibles fossiles. Bien que les républicains aient une faible majorité à la Chambre, les nouveaux comités dirigés par le GOP ont déjà commencé à lancer la surveillance du programme climatique du gouvernement et ont dévoilé une législation visant à maintenir ou à augmenter la production de combustibles fossiles. Il est peu probable que les républicains soumettent une législation majeure au bureau du président, mais ils organiseront des audiences de surveillance sur la législation sur le climat et l’énergie et tenteront de rediriger le financement des programmes climatiques dans le cadre de la loi historique sur la réduction de l’inflation. Rencontrez les trois républicains qui dirigent désormais les principaux comités environnementaux et climatiques de la Chambre :

Bruce Westerman, président du comité de la Chambre sur les ressources naturelles

Le représentant Bruce Westerman, R-Ark., Prend la parole lors d’une conférence de presse au centre d’accueil des visiteurs du Capitole sur la loi Save Our Sequoias, qui vise à protéger les arbres des incendies de forêt le jeudi 23 juin 2022. Tom Williams | Cq-roll Call, Inc. | Getty Images

Les républicains de la Chambre ont choisi Westerman pour diriger le comité qui supervise le département de l’intérieur et le service forestier et joue un rôle dans la dictée des politiques sur des questions telles que les ressources minérales, la conservation de la faune, l’exploitation minière et l’irrigation. Westerman, un représentant du 4e district du Congrès de l’Arkansas, a une formation en ingénierie et est un forestier agréé. Il a fait valoir que le pays devrait se concentrer sur le développement de technologies telles que l’énergie nucléaire et la séquestration du carbone pour lutter contre le changement climatique, plutôt que de limiter de manière agressive la production de combustibles fossiles du pays. Il a également introduit une législation pour planter 1 billion d’arbres dans le monde d’ici 2050 afin d’extraire le carbone de l’atmosphère. En tant que président du comité des ressources naturelles, Westerman a déclaré qu’il se concentrerait sur la surveillance du ministère de l’Intérieur. plan quinquennal proposé pour de nouvelles concessions pétrolières et gazières extracôtières dans les eaux fédérales. La proposition bloquerait tout nouveau forage dans les océans Atlantique et Pacifique dans les eaux américaines, mais autoriserait certaines ventes de baux dans le golfe du Mexique et la côte sud de l’Alaska. “Nous allons utiliser beaucoup de pétrole et de gaz dans un avenir prévisible”, a déclaré Westerman lors d’un entretien téléphonique avec CNBC. “Sous cette administration, ils ont attaqué la production américaine sur des terres fédérales. C’est une mauvaise politique, cela ne respecte pas la loi, et nous prévoyons d’exercer une surveillance.” Westerman a également déclaré qu’il était prêt à travailler avec le sénateur de Virginie-Occidentale Joe Manchin, un démocrate conservateur, sur des réformes bipartites autorisant les projets énergétiques du pays. Cette législation comprend la loi BUILDER (Building US Infrastructure through Limited Delays and Efficient Reviews) de Westerman, qui vise à accélérer le processus d’examen des projets énergétiques en vertu de la National Environmental Policy Act. “J’ai parlé à Manchin à quelques reprises – il est prêt à travailler sur des solutions de bon sens”, a déclaré Westerman. Alors que le Comité des ressources naturelles est l’un des panels les plus influents pour la politique environnementale et climatique, l’agenda du GOP sera probablement limité par l’administration Biden et le Sénat contrôlé par les démocrates. La production nationale de minéraux critiques pourrait être un domaine où les démocrates et les républicains pourraient travailler ensemble. Westerman a appelé à l’expansion de l’exploitation minière pour collecter les minéraux nécessaires aux véhicules électriques et à d’autres sources d’énergie propres comme le lithium, le cuivre, le cobalt et le nickel, arguant que cela renforcera la sécurité énergétique des États-Unis et limitera la dépendance du pays vis-à-vis des chaînes d’approvisionnement chinoises. Mais Westerman a également souligné que les États-Unis se concentrent trop sur la production de véhicules électriques en tant que solution climatique et il s’oppose à l’idée de freiner le développement des combustibles fossiles, qui sont tous deux des éléments clés du programme climatique de l’administration Biden. “Nous avons besoin d’une approche réaliste de l’énergie et de l’environnement pour résoudre les problèmes climatiques”, a-t-il déclaré. “Je veux me concentrer sur les politiques et les programmes qui fonctionnent réellement.”

Cathy McMorris Rodgers, présidente du comité de la Chambre sur l’énergie et le commerce

La représentante Cathy McMorris Rodgers (R-WA) lors d’une audience du sous-comité de l’énergie et du commerce de la Chambre sur l’environnement et le changement climatique sur la colline du Capitole le 2 avril 2019 à Washington, DC. Zach Gibson | Getty Images

La représentante Cathy McMorris Rodgers, qui représente le cinquième district de l’État de Washington, dirige le comité au centre des plans du GOP pour adopter une législation sur l’énergie et superviser le programme climatique du président. Rodgers, qui s’est opposé à la loi sur la réduction de l’inflation du président, a fait valoir que les démocrates avancent trop rapidement dans la transition vers une énergie propre, ce qui rend le pays plus dépendant de la Chine pour des technologies telles que les panneaux solaires et les batteries de véhicules électriques. Elle est introduit une législation cela limiterait le prélèvement de pétrole dans la réserve stratégique de pétrole jusqu’à ce que le ministère de l’Énergie élabore un plan pour augmenter le pourcentage de terres fédérales louées pour la production de pétrole et de gaz. En tant que président du comité de l’énergie et du commerce, Rodgers a soutenu des plans de surveillance qui impliquent d’enquêter sur les dépenses climatiques dans le cadre de l’IRA ainsi que des plans législatifs axés sur la rationalisation permettant de moderniser les infrastructures énergétiques et de promouvoir la capture du carbone, l’énergie nucléaire, le gaz naturel et l’hydroélectricité.

Par exemple, Rogers a fait part de ses inquiétudes concernant un programme de prêt du ministère de l’Énergie visant à faire progresser la technologie de l’énergie propre qui n’est pas encore financé par le secteur privé. Le programme sera élargi dans le cadre de l’IRA. “Le comité de l’énergie et du commerce est au centre de la résolution des problèmes les plus importants auxquels sont confrontés les travailleurs américains – réduire les coûts, promouvoir la liberté d’expression et préserver les marchés libres”, a déclaré Rodgers dans un communiqué. Plus tôt ce mois-ci, le comité a examiné 17 projets de loi sur l’énergie, y compris ceux qui stimuleraient le forage minier, pétrolier et gazier, réduiraient les taxes sur l’industrie des combustibles fossiles et annuleraient les dispositions climatiques de l’IRA. Les actions comprennent l’abrogation du Fonds de réduction des gaz à effet de serre de l’Agence de protection de l’environnement, un programme de 27 milliards de dollars conçu pour financer des projets d’économie d’énergie, ainsi que l’élimination du programme de réduction des émissions de méthane de l’IRA, qui impose une redevance fédérale sur les émissions de méthane du secteur pétrolier et gazier. . Il est peu probable, cependant, que les républicains réussissent à modifier ou à abroger les programmes climatiques dans le cadre de l’IRA, puisque le président a le pouvoir d’opposer son veto aux efforts du Congrès pour modifier les dispositions relatives aux dépenses climatiques.

Frank Lucas, président du comité scientifique, spatial et technologique de la Chambre

