Les républicains à la Chambre des représentants dévoilent un projet de loi pour éviter la fermeture du Parlement. Les démocrates au Sénat disent qu’ils perdent un temps précieux

WASHINGTON — Les républicains de la Chambre ont dévoilé vendredi leur projet de loi visant à éviter une fermeture partielle du gouvernement à la fin du mois et à financer le gouvernement jusqu’à la fin mars, date à laquelle un nouveau président et le Congrès prendraient la décision finale sur dépenses et priorités de l’agence pour l’exercice 2025.

Les républicains ajoutent également à cette mesure un sujet brûlant, celui de l’immigration, en exigeant des États qu’ils obtiennent une preuve de citoyenneté, comme un certificat de naissance ou un passeport, lorsqu’une personne s’inscrit pour voter. L’inclusion de l’exigence de citoyenneté est vouée à l’échec au Sénat, ce qui complique les perspectives d’adoption du projet de loi de dépenses.

Les législateurs retournent à Washington la semaine prochaine après une pause traditionnelle du mois d’août, passée principalement dans leurs États et districts d’origine. Ils ne sont pas près d’achever le travail sur la douzaine de projets de loi de crédits annuels qui financeront les agences au cours du prochain exercice financier, ils devront donc approuver une mesure provisoire pour éviter une fermeture lorsque le nouvel exercice financier commencera le 1er octobre.

« Aujourd’hui, les républicains de la Chambre des représentants prennent une mesure cruciale pour assurer le financement du gouvernement fédéral et sécuriser notre processus électoral fédéral », a déclaré le président de la Chambre des représentants Mike Johnson dans un communiqué. « Le Congrès a la responsabilité de faire les deux, et nous devons nous assurer que seuls les citoyens américains peuvent décider des élections américaines. »

Mais dans une déclaration commune, le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, et la présidente de la commission des crédits, Patty Murray, ont déclaré qu’éviter un arrêt du gouvernement nécessitait un bipartisme, et non un projet de loi élaboré par un seul parti.

« Si le président Johnson pousse les républicains de la Chambre sur cette voie hautement partisane, les risques d’un shutdown augmentent considérablement, et les Américains sauront que la responsabilité d’un shutdown incombera aux républicains de la Chambre », ont déclaré Schumer et Murray.

La décision de Johnson d’ajouter l’exigence de preuve de citoyenneté à la mesure de dépenses intervient après que le House Freedom Caucus l’a demandé dans une déclaration de position le mois dernier. Le groupe de conservateurs, qui mise sur une victoire de Le candidat républicain Donald Trumpa également demandé que la mesure finance le gouvernement jusqu’au début de l’année prochaine afin que les républicains puissent inscrire davantage de leurs priorités dans la législation.

Certains dirigeants républicains voulaient faire passer les derniers projets de loi de dépenses avant la fin de ce Congrès afin que le nouveau président, qu’il s’agisse de Trump ou La candidate démocrate Kamala Harrispourraient se concentrer davantage sur la dotation en personnel et sur la poursuite de leurs propres priorités plutôt que de gérer des désaccords sur les dépenses.

Les républicains affirment que l’exigence d’une preuve de citoyenneté garantirait que les élections américaines ne soient réservées qu’aux citoyens américains, améliorant ainsi la confiance dans le système électoral fédéral du pays. Mais les opposants affirment que les preuves disponibles spectacles que le vote des non-citoyens aux élections fédérales est incroyablement rare et qu’une telle exigence priverait de leurs droits des millions d’Américains qui n’ont pas les documents nécessaires à disposition lorsqu’ils ont la possibilité de s’inscrire.

Il reste à voir ce qui se passera si le projet de loi est adopté par la Chambre cette semaine et que le Sénat refuse de l’examiner ou le rejette.

Le projet de loi financerait les agences aux niveaux actuels jusqu’au 28 mars, bien qu’il y ait également de l’argent pour aider à couvrir les coûts de sécurité supplémentaires associés au jour de l’investiture et 10 milliards de dollars pour le fonds de secours en cas de catastrophe de l’Agence fédérale de gestion des urgences.