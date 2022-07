Les reptiles et amphibiens envahissants ont coûté des milliards à l’économie mondiale, selon une étude

Les reptiles et amphibiens envahissants ont coûté à l’économie mondiale plus de 17 milliards de dollars américains entre 1986 et 2020, selon une étude récente.

L’analyse, publiée cette semaine dans la revue Scientific Reports affirme que le transport d'”espèces exotiques” dans de nouvelles zones augmente à un rythme sans précédent en raison de la mondialisation de l’activité humaine, et que cela peut entraîner des invasions d’espèces et des extinctions d’espèces indigènes, des dommages aux écosystèmes et des impacts économiques majeurs.

Il est “presque impossible” d’énumérer toutes les façons dont les espèces envahissantes peuvent affecter une économie, a déclaré Ismael Soto, auteur principal de l’étude et doctorant à l’Université de Bohême à Plzeň, en République tchèque.

Par exemple, a-t-il dit, ces coûts économiques peuvent atteindre le marché immobilier si une espèce envahissante devient un ravageur « impossible à vivre à proximité ».

Soto a cité le python birman, qui envahit les Everglades de Floride et crée un environnement dangereux pour les résidents environnants. Il a également souligné qu’une invasion de serpents arboricoles bruns à Guam a coïncidé avec la baisse des prix de l’immobilier au fil du temps.

La moule zébrée est l’une des espèces envahissantes les plus gênantes au Canada. (Radio-Canada)

“Les coûts économiques sont énormes pour toutes les espèces envahissantes”, a déclaré Soto. “Nous devons essayer d’être conscients de ces coûts et prendre le contrôle de la gestion de ces espèces.”

L’étude décompose le coût estimé à 17 milliards de dollars US en : 6,3 milliards de dollars dépensés pour lutter contre les espèces d’amphibiens envahissantes ; 10,4 milliards de dollars sur les reptiles envahissants ; et 300 millions de dollars sur des affaires impliquant les deux.

Pour mener l’analyse, Soto et d’autres collègues ont utilisé une base de données, InvaCost, qui tente de rassembler les données sur les espèces économiquement envahissantes. La plupart des chiffres sont tirés de la littérature évaluée par des pairs ou d’études jugées très fiables, mais ils notent qu’ils proviennent en grande partie d’estimations et d’extrapolations, plutôt que d’observations empiriques.

Lacunes dans la recherche

Selon Soto, les coûts économiques des espèces envahissantes sont sous-documentés dans le monde. Lors de la réalisation de l’étude, les chercheurs ont eu du mal à trouver des documents en Amérique du Nord et en Afrique en particulier, a-t-il déclaré.

“Nous avons constaté qu’il y a des coûts sur tous les continents”, a déclaré Soto. “Mais peut-être qu’il n’y a tout simplement pas assez de recherches sur les coûts économiques dans ces domaines.”

La surveillance de l’impact économique des espèces envahissantes est un domaine de recherche relativement nouveau et a le potentiel d’attirer l’attention des Canadiens, déclare Colin Cassin, gestionnaire des politiques au Invasive Species Centre (ISC), un organisme sans but lucratif basé à Sault Ste. Marie, Ont.

“Certaines personnes peuvent ne pas s’intéresser aux impacts écologiques des espèces envahissantes, mais ce qui leur parle, c’est le fait que la valeur de leur maison vient de baisser”, a déclaré Cassin.

L’arrivée des serpents arboricoles bruns à Guam a coïncidé avec une baisse des prix de l’immobilier. (Enquête géologique des États-Unis)

Une telle recherche est “une opportunité pour nous de nous connecter avec différents publics et de nous assurer que tout le monde comprend les implications de grande envergure”.

Le Canada n’a pas un environnement où de nombreux reptiles et amphibiens envahissants peuvent prospérer, a déclaré Cassin. Il existe quelques exemples — comme le curseur à oreilles rouges, une espèce de tortue envahissante — mais ils ne font pas partie des envahisseurs les plus coûteux au Canada.

Selon l’Union internationale pour la conservation de la nature les espèces envahissantes comptent parmi les menaces les plus importantes pour la biodiversité.

Bien que toutes les espèces introduites ne soient pas capables de s’épanouir dans un nouvel environnement, certaines trouvent les bonnes conditions. Ils sont généralement capables de se reproduire et de se propager rapidement, souvent en concurrence avec les plantes et les animaux indigènes pour la nourriture, l’eau et l’espace.

La renouée du Japon, la moule zébrée et l’agrile du frêne ont tous fait des ravages dans certaines régions du Canada.

L’année dernière, l’ISC a mené une analyse coûts-avantages des phragmites, une graminée envahissante au Canada qui pousse bien dans les milieux humides comme les fossés de drainage.

L’étude a examiné les coûts de l’entretien des abords de la route et des inondations liées à l’herbe, mais a également examiné plus en profondeur les impacts potentiels sur les lignes de visibilité d’un conducteur et s’il y avait une augmentation des coûts due aux accidents de la circulation.

“Il y a beaucoup de choses en ce qui concerne le coût des espèces envahissantes qui sont actuellement comprises ou qui restent à comprendre”, a déclaré Cassin.