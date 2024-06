Les reprises de Brave New World dureront 22 jours

Anthony Mackie dans « Le Faucon et le Soldat de l’Hiver » de Marvel Studios.

Avec l’aimable autorisation de Marvel Studios/Disney+.

Sam Wilson est de retour en action cette semaine à Atlanta, où Captain America : Le Meilleur des Mondes a commencé une série de photographies supplémentaires, avec un nouvel acteur désormais dans le casting.

Giancarlo Espositoqui avait fait allusion depuis quelques semaines à son implication dans un projet des studios Marvel, est officiellement sur la liste d’appel dans un rôle non divulgué, mais selon des sources, méchant.

Le tournage durera 22 jours, selon des sources internes. Parmi les éléments ajoutés, il y aura de nouvelles séquences d’action. Julius Onah reste le directeur.

Meilleur des Mondes opère sous un voile flou depuis la fin du tournage principal au printemps 2023. Le film, qui met en vedette Anthony Mackie dans le rôle du héros Sam Wilson qui assume le rôle de Captain America, a à peine échappé aux impacts directs des grèves des scénaristes et des acteurs. Les autres productions de Marvel — Coups de foudre*, Deadpool et Wolverine et Lame – ont été contraints d’arrêter ou de retarder la production, cette dernière n’arrivant toujours pas au tournage.

Même s’il a réussi à boucler les principaux tournages avant les grèves, Meilleur des MondesLa post-production de a été entravée et retardée. Alors que la grève des acteurs prenait fin en novembre, Marvel a déménagé Meilleur des MondesLa date de sortie de ‘s s’étend du 26 juillet 2024 au 14 février 2025, ce qui a donné aux dirigeants le temps de se concentrer sur ce dont ils avaient besoin pour sortir des reprises et de prendre en compte les commentaires des projections de tests. Matthew Orton, qui a déjà travaillé sur Marvel’s Chevalier de la Lunea été embauché pour travailler sur les nouvelles pages en décembre, écrivant pendant l’hiver.

Malgré les informations faisant état de plusieurs reprises du film, jusqu’à présent, c’est la seule. Il ne semble pas être aussi étendu que les nouvelles prises de vue auxquelles ont fait face Doctor Strange dans le multivers de la foliequi a duré six semaines, ni les reprises coûteuses et étendues endurées par Les merveilles. En fait, un initié dit Meilleur des Mondes coûtera nettement moins cher que Les merveilles dans l’ensemble.

Le film est un thriller d’action politique qui, du moins sur le plan sonore, s’apparente à Capitaine Amérique: Le Soldat de l’Hiver, le film de 2014 mettant en vedette Chris Evans et présentant Mackie au MCU. Lors de la Cinemacon de cette année, le directeur de Marvel, Kevin Feige, a promis « pas d’extraterrestres, pas d’invasions extraterrestres, pas de voyage dans le temps », avant de montrer quelques images. Il a également qualifié ce film de « film d’action relativement solide ».

Harrison Ford, Liv Tyler, Tim Blake Nelson, Danny Ramirez et Rosa Salazar font également partie du casting.

Marvel, comme d’habitude, dépend beaucoup du succès du film, mais il y a un autre aspect important en jeu. Meilleur des Mondes. Le film est centré sur un héros noir enfilant le costume. d’un personnage emblématique et connu, qui porte et porte le symbole du drapeau américain. Certains estiment que, du point de vue de sa puissance et de sa pertinence, il pourrait avoir un impact similaire à celui de Panthère noire, le meilleur film nominé en 2018 qui était le premier long métrage majeur de super-héros dirigé par un casting noir.

Meilleur des Mondes est issu des 2021 de Disney+ Le Faucon et le Soldat de l’Hiver série, titrée par Mackie et qui a culminé avec Sam Wilson prenant le relais de Captain America.