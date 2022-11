Les représentations de Madrigal de l’école secondaire Johnsburg sont de retour pour les Fêtes – Shaw Local

Le dîner Madrigal de l’école secondaire Johnsburg est de retour pour cette période des Fêtes.

L’événement comprend un programme de chants et de sketchs de Noël, ainsi qu’un dîner à trois plats dans un décor décoré comme un château du Moyen Âge, selon un communiqué de presse.

“Masters in this Hall”, “Boars Head Carol” et “Gaudete” sont quelques-unes des chansons de Noël traditionnelles à interpréter. Les chanteurs interpréteront également des numéros de comédie, tels que “All Star” et “My Bonnie Lass She Smelleth”.

La soirée se terminera par une version contemporaine de trois chants traditionnels et une interprétation de “Silent Night” où la cour royale invite le public à se joindre à eux en chantant.

Le menu des dîners Madrigal comprend du rôti de porc rôti et de la sauce, des pommes de terre, des légumes, une salade du jardin et du pain avec croustillant aux pommes maison et wassail chaud. Des repas végétariens, végétaliens et pour enfants sont disponibles sur demande.

Le spectacle de 13 h le samedi 3 décembre sera une matinée de dessert plutôt qu’un dîner médiéval complet. Les desserts comprendront des biscuits, des gâteaux au fromage et des barres de desserts. La matinée dessert a un prix réduit du billet à 17 $ pour les adultes et 12 $ pour les étudiants, les enfants de moins de 13 ans et les adultes de plus de 65 ans.

Les représentations du souper madrigal auront lieu à 17 h 30 les 2 et 3 décembre et la matinée du dessert aura lieu à 13 h le 3 décembre. Le coût est de 20 $ pour un adulte et de 15 $ pour un étudiant ou les personnes de plus de 65 ans.

Aller à johnsburg.org/jhs pour les informations sur les billets.