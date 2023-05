Le casting de la pièce de théâtre printanière de Faith Christian « Every Crook and Nanny » vous invite à assister à leurs représentations les vendredi 19 et samedi 20 mai. (Alex T. Paschal – [email protected]/credit)

Les élèves de la Faith Christian School présenteront la pièce « Every Little Crook and Nanny » dans un format de théâtre de dessert à 18h30 vendredi et 14h30 samedi sur son campus de collège-lycée au 7571 S. Ridge Road à Grand Detour . Pour plus d’informations sur le spectacle ou pour acheter des billets, veuillez appeler le secrétariat de l’école au 815.652.4806.