Les représentations de Beth Fowler de « West Side Story and More » commencent le 9 juin à DeKalb – Shaw Local

DeKALB – La Beth Fowler Dance Company et la Beth Fowler School of Dance clôtureront leur saison 2022-23 avec une représentation de « West Side Story and More ».

Les représentations auront lieu à 19 h les 9 et 10 juin et à 14 h les 10 et 11 juin au théâtre égyptien, 135 N. Second St., DeKalb, selon un communiqué de presse.

« West Side Story and More » raconte l’histoire de gangs de rue rivaux, les Sharks et les Jets. L’ancien membre des Jets Tony tombe amoureux de Maria, la sœur du leader des Sharks Bernardo, au milieu des tensions. Les deux se battent pour trouver un moyen d’être ensemble alors même que leurs proches menacent de les déchirer, conduisant à une tragédie.

Le casting comprend Clara Owen comme Maria, Brady McCue comme Tony, Ben Fowler comme Bernardo, Ellie Books comme Anita et Brandon Fowler comme Riff.

La production de Beth Fowler présente la musique de l’adaptation cinématographique de 1961 du spectacle de Broadway du même nom. La performance sera chorégraphiée par Anna Nolazco, Rachael Kollins-Merchut, Jennifer Flatland, Brooke Fowler et Tamera Newquist.

Les billets coûtent 24 $ pour les adultes, 15 $ pour les enfants de 4 à 12 ans et gratuits pour les enfants de 3 ans et moins. Les billets pour enfants comprennent une invitation à rencontrer les danseurs après le spectacle.

Pour acheter des billets, rendez-vous EgyptianTheatre.orgvisitez l’Egyptian Theatre ou appelez la billetterie au 815-758-1225.