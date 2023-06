Les représentants Weber et Sosnowski visiteront le Richmond Café le 28 juin – Shaw Local

Les résidents du comté de McHenry sont invités à rencontrer les représentants de l’État Tom Weber, R-Lake Villa et Joe Sosnowski, R-Rockford, de 10 h à midi mercredi au Richmond Café, 10321 N. Main St., où les législateurs organiseront un café. et conversation avec les électeurs.

L’événement est gratuit et ouvert au public. Weber et Sosnowski fourniront un bref récapitulatif de la session législative de printemps récemment conclue et répondront aux questions des résidents sur les problèmes d’État affectant les familles du comté de McHenry.

Weber dessert le 64e district du Congrès, qui comprend une partie de Richmond et les communautés voisines de Spring Grove, Wonder Lake, Johnsburg et McHenry. Il est joignable au repweber.com ou 847-629-5439.

Sosnowski dessert le 69e district du Congrès, qui comprend une partie de Richmond et d’autres communautés du comté de McHenry, notamment Hébron, Harvard, Marengo, Union, Huntley, Lakewood et une partie de Woodstock. Il est joignable au joesosnowski.org ou 815-547-3436.