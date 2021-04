Un match de cris s’est ensuivi entre les représentants Val Demings et Jim Jordan lors d’une audience d’un comité de la Chambre sur un projet de loi sur les crimes haineux mardi. Les représentants des parties opposées se sont disputés sur l’utilisation de l’application de la loi à des fins politiques.

Demings a critiqué un amendement républicain à HR 1843, le COVID-19 Hate Crimes Act, pour empêcher le report ou l’abolition de la police après que Jordan, R-Ohio, ait habillé le président du comité Jerry Nadler, DN.Y. pour avoir qualifié l’amendement de non pertinent.

Demings, un démocrate de Floride qui a été officier de police pendant près de 30 ans, a qualifié l’amendement de «totalement hors de propos».

« C’est aussi pertinent que possible », a déclaré Jordan. « La semaine dernière, les démocrates ont commencé la semaine avec l’un de nos collègues de Detroit disant » plus de maintien de l’ordre « . «

La semaine dernière, la représentante démocrate du Michigan, Rashida Tlaib, a publié un tweeter en disant: « Plus de maintien de l’ordre, d’incarcération et de militarisation. Il ne peut pas être réformé. »

Le projet de loi sur les crimes haineux, qui appelle à un examen accéléré des crimes haineux contre les Américains d’origine asiatique de l’époque de la pandémie par le ministère de la Justice, à la mise en place d’un mécanisme de signalement en ligne pour les services répressifs des États et locaux, ainsi qu’à la collecte de données et à des rapports publics sur les crimes haineux, ne propose pas de défunding ou d’éliminer les services de police.

Suite:Lors d’un vote bipartisan, le Sénat présente un projet de loi sur les crimes haineux contre les Américains d’origine asiatique

«J’ai servi comme agent des forces de l’ordre pendant 27 ans», a déclaré Demings. « C’est un travail difficile, et les bons policiers méritent votre soutien. Il est intéressant de voir mes collègues de l’autre côté de l’allée soutenir la police quand il est politiquement opportun de le faire. »

Quand Jordan a tenté d’interrompre, Demings a demandé: « Ai-je touché un nerf? »

« Vous et vos collègues devriez avoir honte de vous », a crié Demings sur le marteau de Nadler.

Nadler a réprimandé les membres pour avoir « crié » alors qu’il n’était pas temps de parler, mais Demings et Jordan ont continué à crier sur le président malgré les efforts pour calmer la chambre.

« C’est une charge émotionnelle pour moi parce que j’étais un agent des forces de l’ordre. Je les ai vus vivre et mourir et vous ne savez rien à ce sujet », a crié Demings à Jordan. « Les utiliser comme des pions politiques me fait chier. »

Nadler a permis à Jordan de soulever un rappel au Règlement pour répondre à Demings, mais l’a rapidement interrompu après que Jordan eut demandé pourquoi ses motivations étaient remises en question.

« Ce n’est pas un rappel au Règlement », a déclaré Nadler avant d’accepter la demande de Demings de continuer à débattre de l’amendement.

Le débat a eu lieu le jour où un verdict a été rendu dans le procès Derek Chauvin. Chauvin, un ancien policier de Minneapolis accusé de meurtre et d’homicide involontaire coupable pour le meurtre de George Floyd, a été reconnu coupable des trois chefs d’accusation.

Un projet de loi de réforme de la police, le George Floyd Justice in Policing Act, porte le nom de Floyd. Le projet de loi a nettoyé la Chambre en mars sans le soutien républicain, reflétant la division partisane sur la législation policière au Congrès. Pour devenir loi, le projet de loi a besoin d’au moins 10 votes du GOP au Sénat.

Les sénateurs républicains ont exprimé leur intérêt pour certaines des réformes proposées, telles que l’interdiction de l’utilisation des étranglements. Mais la disposition relative à l’immunité qualifiée – une doctrine juridique qui protège les agents contre la responsabilité personnelle devant un tribunal civil pour avoir tué quelqu’un – reste un point de discorde.

La semaine dernière, la Jordanie a eu une vive dispute avec le Dr Anthony Fauci, le plus grand spécialiste des maladies infectieuses du pays, lors d’une audience du sous-comité de crise du coronavirus de la Chambre. Le républicain de l’Ohio a été averti par le président du comité, le représentant Jim Clyburn, DS.C. et on lui a dit de « fermer la bouche » par la représentante Maxine Waters, D-Californie. après avoir dépassé son temps de parole.