Les législateurs de la Chambre Verte ont commencé à prendre livraison de leurs véhicules utilitaires sport, a appris Sunday PUNCH.

De même, les législateurs de la Chambre Rouge recevront cette semaine le premier lot de SUV.

Il a également été estimé que la dernière tranche de SUV destinés aux législateurs arriverait avant décembre.

Le PUNCH a rapporté que la direction de l’Assemblée nationale avait annoncé la décision d’acheter des SUV importés pour chaque législateur et des véhicules pare-balles pour les principaux officiers.

Cette décision a suscité de vives critiques, certains citoyens reprochant aux parlementaires leur insensibilité au sort des Nigérians dans un contexte de coût de la vie élevé.

La Human Rights Writers Association avait précédemment critiqué cette décision, affirmant que l’achat de SUV pour les législateurs fédéraux était provocateur à une époque où la plupart des familles pouvaient à peine nourrir leurs membres trois repas par jour et où les hôpitaux et les routes s’effondraient rapidement à travers le pays.

Le Socio-Economic Rights and Accountability Project a demandé à la Haute Cour fédérale de Lagos d’empêcher l’Assemblée nationale d’acheter et de prendre livraison de voitures exotiques et pare-balles pour les membres et les principaux responsables en attendant l’audition et la décision sur les demandes d’injonction déposées par l’organisation.

Mais le Sénat a défendu l’achat des SUV, affirmant que les législateurs avaient besoin de ces véhicules pour leurs opérations.

Le porte-parole de la Chambre des Représentants, Akin Rotimi, a indiqué à notre correspondant que les députés avaient commencé à prendre livraison des véhicules.

Il a également noté que la priorité était accordée aux femmes parlementaires et aux personnes handicapées, et qu’une grande importance était accordée aux personnes sans procès en cours.

Rotimi a déclaré : « Certains membres ont commencé à prendre livraison de leurs véhicules. La priorité a été donnée aux femmes au Parlement, aux personnes souffrant d’une forme quelconque de handicap et aux personnes âgées.

“La direction a également veillé à ce que seuls les membres qui ont été entièrement réglés dans leur affaire judiciaire recevront les véhicules pour éviter les problèmes.”

Corroborant cela, un membre de la Chambre verte, qui a plaidé l’anonymat, a noté que la direction tenait beaucoup à ce que les députés justifient l’utilisation du véhicule pour leurs opérations législatives.

La source a souligné que la direction avait émis une circulaire aux membres pour ne vendre aucun des véhicules, précisant clairement qu’ils étaient la propriété de l’Assemblée nationale.

La source a déclaré : « Cette Assemblée particulière est très attentive à ce que les choses soient bien faites. Dans les assemblées précédentes, les gens récupéraient leurs véhicules et les revendaient, mais le Président s’y est opposé.

« Le porte-parole a été mandaté pour émettre une déclaration interne aux députés et s’assurer qu’aucun député ne doit vendre ses véhicules puisqu’ils sont la propriété de l’Assemblée nationale.

“Au-delà de la circulaire, la direction donne suite sérieusement, notamment pour justifier l’achat, car les véhicules ont été achetés pour donner au législateur une certaine autonomie par rapport à l’exécutif.”

Selon des sources de haut niveau, les véhicules arriveront en trois lots à l’usage des présidents et des membres des commissions.

Une autre source a déclaré que même si les véhicules avaient suscité beaucoup de controverses et de débats publics, ils étaient destinés à aider les législateurs dans l’exercice de leurs fonctions.