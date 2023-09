Les représentants du PIF d’Arabie Saoudite ont été sommés de comparaître devant le gouvernement américain au sujet de leurs relations avec le PGA Tour | Actualités golfiques

Le PIF et son gouverneur Yasir Al Rumayyan ont été assignés à comparaître par le gouvernement américain

Des représentants du Fonds d’investissement public (PIF) d’Arabie saoudite ont été sommés de comparaître devant un comité du gouvernement américain chargé d’enquêter sur les relations du fonds avec le PGA Tour.

L’annonce choc en juin selon laquelle le PGA Tour et le PIF avaient abandonné une âpre bataille juridique pour former une nouvelle entité commerciale a incité la sous-commission permanente d’enquête à ouvrir une enquête.

La commission avait demandé au PIF et à son gouverneur Yasir Al Rumayyan – également président de Newcastle United en raison de la participation majoritaire du PIF dans le club – de comparaître devant lui pour répondre aux questions sur l’accord.

Toutefois, le président de la commission, Richard Blumenthal, a déclaré mercredi que le fonds souverain avait « refusé à plusieurs reprises » de coopérer volontairement à cette demande et qu’il avait désormais émis une assignation à comparaître.

Blumenthal a également révélé que le propre avocat du PIF avait déclaré qu’Al Rumayyan était un « témoin inapproprié » car il était un « ministre lié par les lois du Royaume ».

C’est la deuxième fois que les propres avocats du PIF qualifient Al Rumayyan de ministre saoudien. La Premier League a déclaré que le PIF lui avait donné des assurances juridiquement contraignantes selon lesquelles l’État saoudien n’aurait pas le contrôle de Newcastle lorsque le fonds avait mené le rachat du club en octobre 2021.

Lorsqu’Al Rumayyan a été qualifié pour la première fois de ministre saoudien en mars, cela a conduit à des appels du groupe de défense des droits humains Amnesty International pour que la Premier League enquête. La ligue a refusé de commenter le sujet.

Blumenthal a décrit l’implication du PIF dans un accord commercial avec le PGA Tour comme « une tentative classique » de sportswashing.

Il a déclaré que les informations sur les investissements du PIF dans les entreprises américaines étaient « très limitées » et a ajouté : « En résumé, comme je l’ai également écrit au gouverneur Al-Rumayyan le 16 août, le PIF ne peut pas gagner sur deux tableaux.

« S’il cherche à récolter les fruits d’un engagement commercial avec les marchés et les entités des États-Unis, il doit être soumis aux lois et au contrôle du Congrès. »

Une lettre adressée à Jason Chung, directeur principal et chef de bureau d’USSA International LLC, une unité en propriété exclusive du PIF, a émis une ordonnance de comparution devant le comité le 13 octobre.

Les avocats du PIF ont écrit au comité le 23 août pour dire qu’ils restaient prêts à soumettre un exposé factuel concernant l’accord avec le PGA Tour à un moment opportun en septembre.

Cependant, la lettre souligne la nature vaste de l’enquête et réitère qu’en tant que ministre, Al Rumayyan ne peut participer « à aucune audience publique faisant partie d’une enquête sans limite sur les intérêts et investissements passés, présents et futurs du PIF ».

La lettre indiquait également que les efforts visant à contraindre Al Rumayyan à comparaître seraient « sans précédent », ajoutant : « À notre connaissance, aucun comité du Congrès n’a jamais eu recours à une procédure obligatoire pour contraindre la présence et le témoignage d’un responsable étranger.

« Un effort sans précédent de la sous-commission pour contraindre (Al Rumayyan) à comparaître et à témoigner non seulement perturberait l’équilibre délicat des relations étrangères et de la diplomatie internationale, mais compromettrait également les prérogatives du pouvoir exécutif. »