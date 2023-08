Les représentants du GOP tirent la sonnette d’alarme sur l’influence de l’Iran dans les « institutions religieuses américaines »

PREMIER SUR FOX : Les républicains du Congrès ont adressé une lettre dure au procureur général Merrick Garland et à la directrice du renseignement national Avril Haines mettant en garde contre l’influence de l’idéologie terroriste iranienne dans au moins quatre mosquées et centres basés aux États-Unis.

La lettre du GOP, obtenue exclusivement par Fox News Digital, est un document de trois pages très détaillé qui décrit une sorte de note de détail contre les mosquées et centres présumés liés au régime iranien dans le Maryland, le Texas, le Michigan et la Virginie.

Selon la lettre, le Centre d’éducation islamique (IEC) de Potomac, dans le Maryland, a obtenu un financement de ce qu’il dit être la Fondation Alavi contrôlée par le régime iranien et Bahram Abolfazi Nahidian, membre de l’IEC… a été « reconnu par tous comme le plus éminent partisan dans ce pays de Khomeiny. » La Fondation Alavi n’a pas répondu aux nombreuses demandes de presse de Fox News Digital.

L’ayatollah Ruhollah Khomeiny a été le fondateur de la République islamique d’Iran en 1979, et l’ecclésiastique incendiaire a joué un rôle déterminant dans la prise en otage de 52 diplomates américains pendant 444 jours.

La lettre notait: « De manière troublante, la législature du Maryland a même fourni des fonds publics à la CEI !. » Fox News Digital a envoyé de nombreuses demandes de presse à la CEI et à Brian Feldman, le représentant de l’État démocrate parrainant le financement de la CEI.

Le représentant Doug Lamborn, R-Colo., qui a dirigé la lettre, a déclaré à Fox News Digital : « Les tentatives du régime iranien de répandre une influence malveillante aux États-Unis dans plusieurs mosquées et centres culturels chiites à travers le pays se produisent depuis des années. Ces mosquées parrainées par l’État prêchent la haine envers quiconque n’est pas d’accord avec le régime iranien et vont jusqu’à louer le règne répressif de l’ayatollah à travers des chants et des sanctuaires. Il est impératif que le gouvernement américain comprenne et réponde à la menace posée par les mosquées parrainées par l’État. le terrorisme où qu’il apparaisse, que ce soit au Moyen-Orient ou chez nous ».

La lettre soulignait que la glorification du pire État parrain du terrorisme au monde ne se limite pas à l’IEC dans le Maryland.

« Une autre institution du même nom, le Centre d’éducation islamique (IEC) de Houston, a fait interpréter par des dizaines de jeunes enfants un hymne intitulé « Salam Farmande » (« Bonjour commandant »), une nouvelle chanson de propagande qui a été largement promue par l’Iran. régime à l’intérieur de l’Iran pour commémorer le 33e anniversaire de la mort de l’ayatollah Ruhollah Khomeiny », indique la lettre.

La lettre à Garland et Haines ajoute que la chanson chantée par des enfants « fait également l’éloge de Qassem Soleimani, le terroriste responsable de la mort de centaines d’Américains et de milliers d’Irakiens, de Syriens, de Libanais et d’autres ».

L’administration Trump a utilisé un drone pour assassiner le terroriste désigné par les États-Unis et l’UE Soleimani en 2020.

La lettre du Congrès disait : « Mais il y a plus de raisons de soupçonner que les deux IEC Houston servent directement le régime iranien. Le plus évident est peut-être le fait que Maulana Ghulam Hurr Shabbiri a été l’imam principal de l’IEC pendant 10 ans, de 2005 à 2015. Selon le site Internet de l’employeur actuel de Maulana Shabbiri, il a été « directement nommé par le bureau du guide suprême » à son poste à l’IEC ».

Le Centre d’éducation islamique (IEC) de Houston n’a pas répondu aux multiples demandes de presse de Fox News Digital.

Le représentant Gus Bilirakis R-Fla., a déclaré à Fox News Digital : « Les efforts de l’Iran pour semer son influence néfaste dans les institutions religieuses et culturelles américaines devraient alarmer tous les Américains. Il est temps que le gouvernement américain prenne cette activité au sérieux. Il a ajouté: « Le peuple américain mérite de savoir comment le ministère de la Justice et la communauté du renseignement combattent cette menace croissante pour la nation. »

Un troisième exemple de l’influence présumée du régime iranien dans la vie religieuse américaine est, selon la lettre, la Maison islamique de la sagesse (IHW) à Dearborn Heights, Michigan. Les représentants du Congrès ont écrit que « la mosquée chiite dirigée par l’Iran… montre des signes similaires d’être sous la direction du régime iranien. les années 1980, selon un rapport de la CIA accessible au public. »

La lettre poursuit en disant qu’en mars 2017, Ali Elahi a rencontré « l’ancien président iranien Mohammad Khatami, qu’il a qualifié d’ami de » presque 30 ans « . Selon des journalistes d’investigation, IHW a été un important pourvoyeur de propagande extrémiste, conformément aux vues du régime iranien. » L’IHW n’a pas répondu aux nombreuses questions de la presse Fox News Digital.

Selon la lettre, le quatrième exemple d’influence présumée exercée par l’État théocratique iranien aux États-Unis est la mosquée Manassas à Manassas, en Virginie.

« Une vidéo récente de l’intérieur de la mosquée a montré qu’elle était ornée de photos de ‘martyrs’ du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI), un groupe terroriste désigné par les États-Unis, qui ont été tués en Syrie, une découpe grandeur nature de Khomeiny, ainsi que ainsi que des drapeaux et des slogans iraniens », ont écrit les représentants du Congrès.

Fox News Digital situé sur le section blog de la page Web de la mosquée Manassas un hommage à Soleimani, accompagné de sa photo.

Abolfazl Bahram Nahidian a écrit le blog dédié à Soleimani, responsable de la mort de plus de 600 militaires américains au Moyen-Orient, selon le gouvernement américain.

La lettre du Congrès notait qu’en 2019, la mosquée de Manassas « a célébré ouvertement le 40e anniversaire de la révolution islamique de 1979 en Iran ».

L’Institut de recherche sur les médias du Moyen-Orient (MEMRI) a traduit les sermons de Nahidian, dans lequel il s’en est pris à Israël et à la CIA en termes de complot. Il a déclaré lors d’un rassemblement pour la Journée d’al-Qods qu’Israël « a créé le 11 septembre » et a fait sauter les tours pour « créer la haine » envers les musulmans et justifier l’occupation des terres musulmanes.

Khomeiny a fondé la manifestation de la Journée al-Qods, qui appelle à la destruction de l’État juif.

MEMRI a écrit : « Dans deux sermons du vendredi, prononcés à la mosquée de Manassas le 16 décembre 2016 et le 20 janvier 2017 et publiés sur le site officiel de la mosquée sur YouTube chaîne, l’imam Nahidian a déclaré que la CIA « travaillait en permanence pour créer une séparation entre les peuples » car « s’ils sont divisés, il est beaucoup plus facile de les vaincre un par un » et que la division sunnite-chiite était un complot des infidèles contre les musulmans. »

Nahidian n’a fourni aucune preuve de ses affirmations.

La mosquée de Manassas n’a pas répondu aux nombreuses demandes de presse de Fox News Digital.

Les représentants du Congrès ont demandé dans leur lettre si le ministère de la Justice et la communauté du renseignement américain « ont une stratégie, avec d’autres départements et agences du gouvernement américain, pour contrer l’influence perverse du régime iranien aux États-Unis, en particulier une telle influence exercée par le biais d’institutions culturelles ou religieuses ». ? »

Lisa Daftari, rédactrice en chef de The Foreign Desk, a déclaré à Fox News Digital : « Il est de notoriété publique depuis un certain temps maintenant que le régime iranien a cherché à accéder aux institutions privées et publiques américaines. Nous savons qu’ils ont utilisé tous les outils à leur disposition pour contourner les sanctions et traiter directement avec le régime iranien à la fois pour des gains financiers et idéologiques ici aux États-Unis. Ils ont également eu la chance d’échapper à la loi parce que l’administration de Biden a depuis le début été après la normalisation et un autre accord nucléaire avec régime iranien, s’abstenant de punir tout appareil du régime. »

Daftari, un expert de premier plan sur le régime iranien, a ajouté : « Le fait que ces cas très spécifiques, détaillés et dangereux soient décrits dans une lettre au ministère de la Justice est un grand signal d’alarme et un test d’intégrité pour voir si notre administration se déplacera pour débarrasser nos quartiers de ces influences. »

En juin, Fox News Digital a rapporté que le représentant Jack Bergman, R-Mich., avait envoyé une lettre à Garland le pressant d’enquêter sur les efforts en cours d’un site Web anti-américain qui serait promu par le régime iranien et incite à des assassinats contre les forces de l’ordre américaines. personnel et les Juifs américains.

Fox News Digital a envoyé des demandes de commentaires au ministère de la Justice, au DNI, au ministère iranien des Affaires étrangères et à sa mission auprès des Nations Unies.

Peter Petroff de Fox News a contribué à cet article.