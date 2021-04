WASHINGTON – Le comité d’éthique de la Chambre enquête sur les représentants républicains Matt Gaetz de Floride et Tom Reed de New York.

Reed est accusé d’avoir touché de manière inappropriée une femme dans un bar il y a quatre ans, et Gaetz fait face à une longue liste d’allégations dans le cadre d’une enquête du ministère de la Justice.

Gaetz a continué de nier les actes répréhensibles après que le New York Times ait annoncé qu’il faisait l’objet d’une enquête fédérale. Cette enquête porte sur la question de savoir si Gaetz a eu une relation sexuelle avec une jeune fille de 17 ans et a payé pour qu’elle voyage avec lui, selon le Times, qui a également rapporté que les enquêteurs cherchaient à savoir si Gaetz avait violé les lois sur le trafic sexuel. Gaetz n’a été inculpé d’aucun crime.

Le membre du Congrès de Floride a également été accusé d’avoir montré des photos et des vidéos de femmes nues avec lesquelles il avait des relations avec d’autres législateurs alors qu’il se trouvait à la Chambre.

Reed a initialement nié les actes répréhensibles, mais s’est par la suite excusé auprès de l’ancienne lobbyiste Nicolette Davis. En mars, le Washington Post a rapporté qu’en état d’ébriété, Reed a frotté le dos de Davis, déplacé sa main à l’extérieur de sa chemise, détaché son soutien-gorge et continué à la tâtonner dans un bar de Minneapolis.

Suite:Adam Kinzinger devient le premier républicain du Congrès à appeler à la démission de Matt Gaetz au milieu d’une enquête fédérale

Suite:Une femme accuse le représentant Tom Reed d’inconduite sexuelle; un membre du Congrès nie les allégations

Le président du comité d’éthique, le représentant Ted Deutch, D-Fla., Et le membre de classement Jackie Walorski, R-Ind., Ont publié vendredi après-midi des déclarations individuelles similaires sur les enquêtes séparées.

« Le Comité a connaissance d’allégations publiques » contre les deux membres du Congrès, disent les deux déclarations. « Le Comité, conformément à l’article 18 (a) du Comité, a ouvert une enquête et recueillera des informations supplémentaires concernant les allégations. »

<< Le Comité note que le simple fait d'enquêter sur ces allégations et de divulguer publiquement son examen n'indique pas en soi qu'il y a eu violation, ni ne reflète un jugement de la part du Comité. Aucun autre commentaire public ne sera fait à ce sujet. sauf conformément aux règles du Comité ", concluent les deux déclarations.

Le comité a déclaré qu’il examinait en outre les allégations contre Gaetz concernant la consommation de drogues illicites, la corruption, l’utilisation des fonds de la campagne pour des dépenses personnelles et le partage de « vidéos inappropriées sur le sol de la Chambre ».

Reed a récemment annoncé qu’il ne se présenterait pas à la réélection ou au poste de gouverneur de New York en 2022 et qu’il « prendra donc sa retraite de la fonction publique le 2 janvier 2023 ».

«À la réflexion, ma description personnelle de cet événement n’est pas pertinente», a-t-il déclaré dans un communiqué au sujet des allégations portées contre lui. « En termes simples, mon comportement lui a causé de la douleur, lui a montré un manque de respect et un manque de professionnalisme. J’avais tort, je suis désolé et j’en assume l’entière responsabilité. »

Gaetz, qui a attiré l’attention nationale en tant que l’un des plus fervents partisans de l’ancien président Donald Trump au Congrès, a présenté les allégations à son encontre dans le cadre d’une attaque politique et, lorsque la nouvelle a éclaté pour la première fois, dans le cadre d’un stratagème d’extorsion. Il a dit qu’il «ne démissionnait absolument pas».

Suite:Le représentant Matt Gaetz a déclaré qu’il « ne démissionnait absolument pas » dans un éditorial au milieu des informations faisant état d’enquêtes sur des crimes sexuels

L’associé de Gaetz, Joel Greenberg, un ancien percepteur d’impôts de Floride inculpé de plus de 30 accusations fédérales, négocie un accord de plaidoyer avec les procureurs. Entre autres crimes, Greenberg est accusé de trafic sexuel d’enfants. Selon le Times, Greenberg est accusé de trafic de l’adolescent dont la relation avec Gaetz fait l’objet d’une enquête, et Greenberg et Gaetz auraient effectué des paiements à plusieurs des mêmes femmes pour le sexe.

Le Times et Fox News ont tous deux rapporté que Gaetz avait demandé des pardons préventifs généraux pour lui-même et pour d’autres membres du Congrès au cours des derniers jours de la présidence de Trump.

Contributeur: Joseph Spector, Équipe de l’État de New York; Sarah Elbeshbishi, USA AUJOURD’HUI; Jim Little, Pensacola News Journal