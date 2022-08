Les représentants d’État Dan Ugaste et Keith Wheeler accueilleront le Kids’ Outside Fair à Genève – Shaw Local

Les représentants de l’État Keith Wheeler, R-Oswego et Dan Ugaste, R-Genève, invitent les familles locales à assister à une foire extérieure gratuite pour les enfants de 9h30 à 12h30 le samedi 27 août à l’église Chapelstreet, située au 3435 Keslinger Road à Genève.

Représentant d’État Keith Wheeler, 50e district (Photo fournie)

Selon un communiqué de presse, le Kids ‘Outside Fair comprend près de 50 agences nationales et locales, des organisations à but non lucratif et des entreprises locales couvrant un large éventail de services d’éducation, de santé et de garde d’enfants, de loisirs et communautaires pour les familles et les enfants.

Les attractions spéciales incluent l’exposition Touch-A-Truck avec plus de 20 camions situés dans le parking et l’atterrissage de l’hélicoptère médical LifeNet à 10h30.

L’entrée à l’événement est gratuite. Des informations seront disponibles sur des sujets tels que la sécurité à vélo, les activités parascolaires, la nutrition, la sécurité des sacs à dos, le programme d’épargne Bright Start College, le programme I-Cash du trésorier de l’État de l’Illinois et plus encore. Des maquillages seront également proposés.

Les démonstrations incluent la World Martial Arts Academy à 9h30, le Traveling World of Reptiles Show à 10h, le Kane County Sheriff K-9 à 11h30 et la démonstration de l’école de danse DancEncounter à midi. Un tirage au sort aura lieu à 12h30

La liste complète des participants à la Kids’ Outside Fair comprend : Be Smart, Behavioral Perspective Inc., Birth to Five, CASA Kane County, Chapelstreet Church, ville de Genève Travaux publics, ville de Saint-Charles, CN Railroad Police, Colgate Van , ComEd, CORE Wellness, DanceEncounter School of Dance, Elburn & Countryside Fire Protection District, First Student, Fox Valley Special Education Association, Geneva Fire Department, Geneva Park District, Geneva Police Department, Geneva Township Road District, Illinois Conservation Police, Illinois Hygienists ‘ Association, Secrétaire de la police d’État de l’Illinois, Police de l’État de l’Illinois, Juice Plus, Division des transports du comté de Kane, Gestion des urgences du comté de Kane, Bureau agricole du comté de Kane, Police de la réserve forestière du comté de Kane, Département de la santé du comté de Kane, Bureau régional de l’éducation du comté de Kane, Kane County Sheriff, Kane County Sheriff K-9, Kane County States Attorney’s Office, LifeNet Chicago, Lutheran Child & Family Services of Illinois, NAMI Kan e DuPage Kendall, Bureau du procureur général de l’Illinois, Bureau du secrétaire d’État de l’Illinois, Bureau du trésorier de l’Illinois, PACE, Ambulance supérieure, Terri Lynn Mate Magic, The Arc of Illinois, Traveling World of Reptiles, Two Rivers Head Start, University of Illinois Extension, village de South Elgin et World Martial Arts USA.

Les véhicules Touch-A-Truck comprennent les équipes de police, le SWAT de la police, l’hélicoptère médical LifeNet, le chasse-neige, la balayeuse de rue, le bus scolaire, les camions de pompiers, les ambulances et plus encore.

Pour des questions ou plus d’informations, veuillez appeler le bureau du représentant Wheeler au 630-345-3464 ou le représentant Ugaste au 630-797-5530 ou visitez leurs sites Web à repkeithwheeler.com et repugaste.com.