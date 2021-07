Les représentants de MTG et Boebert snobés par le groupe de collecte de fonds des femmes du GOP

Le Comité d’action politique de la valeur dans l’élection des femmes, un important groupe de collecte de fonds pour les femmes du GOP, retient « intentionnellement » les dons de campagne aux représentants Greene et Boebert.

Boebert a déclaré qu’elle n’avait « jamais entendu parler » du PAC, qu’elle a décrit comme « un initié de DC ». Greene n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

« Bien que nous célébrions à juste titre le nombre de femmes du GOP siégeant à la Chambre, j’ai toujours professé la qualité plutôt que la quantité », a déclaré à Insider Julie Conway, directrice exécutive du Value In Electing Women Political Action Committee. « Le travail du Congrès n’est pas une blague ou une émission de téléréalité. Nos femmes se sont battues trop dur pendant trop longtemps pour être respectées et prises au sérieux en tant que législatrices, décideurs et leaders d’opinion. Nous ne pouvons pas laisser ce travail être effacé par des individus qui ont choisi d’être auto-promoteurs sans vergogne et aboyeurs de carnaval.

« Je pense qu’ils préféreraient attirer l’attention sur eux-mêmes, et vraiment Marjorie Taylor Greene plus que Boebert, mais ils sont taillés dans le même tissu », a ajouté Conway.

Les archives publiques confirment que le VIEW PAC n’a pas donné d’argent à Greene ou Boebert à ce jour, et Conway a déclaré à Insider que le PAC continuerait de refuser son soutien en 2022.

En réponse à la demande de commentaires d’USA TODAY, Boebert a déclaré qu’elle n’avait « jamais entendu parler » de Conway ou de VIEW, qu’elle a décrit comme « un initié de DC PAC ».

« Je me soucie des Américains qui travaillent dur du troisième district du Congrès du Colorado … c’est le tissu dont je suis coupé », a déclaré Boebert dans un e-mail.

Greene n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires d’USA TODAY.

Les deux membres du Congrès ont été critiquées pour leur langage incendiaire et leur comportement douteux, en particulier au sujet de la pandémie de COVID-19.

Lors d’une collecte de fonds jeudi dans l’Illinois pour une autre membre du Congrès de première année du GOP, Greene a bafoué sa We Will Not Comply Act, un projet de loi qu’elle a déposé en avril qui empêcherait la discrimination contre ceux qui choisissent de ne pas se faire vacciner contre COVID-19.

«Cela vous donne la permission de dire au petit groupe de Biden qui va se présenter à votre porte, vous savez, cela vous intimide – ils travaillent probablement pour antifa la nuit, puis ils viennent vous intimider pour prendre le vaccin le jour – eh bien , vous pouvez leur dire de foutre le camp de votre pelouse », a rapporté Greene de l’Illinois WCIA News à propos du projet de loi jeudi, faisant allusion aux commentaires que le président Joe Biden a faits mardi sur ses efforts pour faire du « porte-à-porte » pour augmenter vaccins dans tout le pays.

Le New York Times a rapporté en décembre qu’à Effingham, Illinois, où la collecte de fonds a eu lieu, « presque chaque appel » à un salon funéraire local impliquait un service pour une victime de COVID-19.

Boebert s’est également prononcé sur le fait de permettre aux gens de choisir s’ils veulent se faire vacciner sans être vilipendés.

« Quiconque veut le vaccin devrait y avoir facilement accès (et grâce au président Trump, c’est le cas). Quiconque ne veut pas du vaccin devrait pouvoir le refuser sans se sentir comme un criminel », a-t-elle déclaré. tweeté jeudi. « C’est un pays libre après tout. »

La députée du Colorado a également récemment a comparé COVID-19 au communisme et a accusé le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, de « harcèlement » pour avoir dit aux Américains de « surmonter » leur hésitation face au vaccin dans une vidéo.