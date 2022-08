Les représentants de l’Argentine font face à un défi Libertadores difficile contre les géants du Brésil

Les Estudiantes argentins affronteront l’Athletico Paranaense en quarts de finale de la Copa Libertadores. JUAN MABROMATA/AFP via Getty Images

Les quarts de finale de la Copa Libertadores, la Ligue des champions d’Amérique du Sud, sont un partage entre le Brésil et l’Argentine – mais pas un partage qui se déroule sur un pied d’égalité. Premièrement, le Brésil a cinq représentants contre trois pour l’Argentine. Deuxièmement, les clubs brésiliens sont beaucoup plus grands.

Avec River Plate et Boca Juniors tombés au tour précédent, les équipes argentines survivantes – avec toute la reconnaissance due à leurs histoires et traditions – sont relativement petites. Et dans la première division de 28 clubs, aucun d’entre eux n’est même dans le top 20. Estudiantes est 21e, avec Velez Sarsfield et Talleres à quelques places derrière. Le quintette brésilien, quant à lui, est presque tous des géants, et tous les cinq sont actuellement dans les sept premiers de leur ligue. Les deux dernières versions des Libertadores se sont terminées par des finales entièrement brésiliennes. Il y a de fortes chances que 2022 en fasse trois de suite.

La possibilité pour un club argentin de se qualifier pour la finale est renforcée par la rencontre dans ce tour des quatre super clubs brésiliens. Le tour commence mardi avec le choc des équipes historiquement les plus populaires du pays – Corinthians de Sao Paulo à domicile contre Flamengo de Rio.

Il existe cependant un contraste évident entre les versions actuelles de ces géants. Lors de leur dernier match Libertadores, Flamengo a marqué sept buts – deux de plus que les Corinthians n’ont réussi au cours des huit matchs qu’ils ont disputés. Flamengo a l’embarras du talent offensif, si vaste qu’il n’a pas toujours été facile de s’entasser du même côté.

Leur passage en début d’année avec l’entraîneur portugais Paulo Sousa n’a pas été un succès. Son remplaçant, Dorival Junior, a peut-être même bénéficié de quelques blessures, réduisant ses options et l’obligeant à se concentrer sur une formation de départ cohérente qui tire enfin le meilleur parti de l’avant-centre Pedro, un outsider pour écraser la Coupe du monde du Brésil. équipe.

Les Corinthians sont actuellement deuxièmes du championnat, trois places devant Flamengo. Mais leur entraîneur portugais est bien conscient que ces résultats se sont sués. Les plans d’une équipe expansive et pressante ont été presque instantanément abandonnés au profit de quelque chose de plus pragmatique, produisant des résultats. Des renforts sont maintenant arrivés – l’attaquant Yuri Alberto, le défenseur central paraguayen Fabian Balbuena et le milieu de terrain défensif argentin Fausto Vera – qui pourraient avoir un rôle important à jouer pour tenir à distance l’attaque de Flamengo. Même à domicile mardi, les Corinthians chercheront probablement à garder les choses serrées.

Un jour plus tard, il y a la rencontre des doubles vainqueurs nationaux de l’année dernière Atletico Mineiro et Palmeiras, champions Libertadores au cours de chacune des deux dernières années. Ils s’affrontent un tour plus tôt que l’an dernier, lorsque Palmeiras a marqué des buts à l’extérieur, une règle qui n’est plus en vigueur.

Les leaders de la ligue Palmeiras sont la constante dans cette équation – solide et compétitif sous le talentueux entraîneur portugais Abel Ferreira, et il est peu probable qu’il risque plus que nécessaire. L’Atletico est une inconnue. L’entraîneur Cuca a démissionné après les triomphes de l’année dernière et les résultats sous son remplaçant, l’Argentin Antonio Mohamed, n’étaient pas mauvais. Mais l’équipe a eu du mal à cliquer, et une équipe plus petite signifiait qu’il y avait moins de changeurs de jeu sur le banc. Mohamed a été limogé, Cuca a été attiré et a pris un mauvais départ avec une lourde défaite en championnat ce week-end. L’attente claire est que Cuca puisse agiter une baguette et retrouver la magie de l’année dernière.

Un autre entraîneur vétéran qui a bien fait est Luiz Felipe Scolari, qui a renversé l’Athletico Paranaense au cours des trois derniers mois. Maintenant, son équipe fait face à un match nul intrigant contre le plus fort du continent argentin, Estudiantes. Comme Scolari, le patron des Estudiantes, Ricardo Zielinski, est un pragmatique rusé. Une grande partie de sa carrière a été consacrée à sortir les équipes des ennuis. Maintenant, il a plus de qualité à sa disposition et, dans les Libertadores au moins, a façonné une équipe qui peut être dure et impitoyable mais aussi proposer des éclairs de talent. Champion en titre de la Copa Sudamericana, l’équivalent de la Ligue Europa, l’Athletico a beaucoup investi cette année, ramenant Fernandinho de Manchester City. Et avec Estudiantes bénéficiant d’une relation spéciale avec les Libertadores – leur série de succès à la fin des années 1960 était révolutionnaire – cela va clairement être une bataille difficile.

Et enfin, il y a le choc entièrement argentin de Velez Sarsfield et Talleres. Champions en 1994, Velez s’est imposé comme un club capable de frapper au-dessus de son poids, notamment grâce à un excellent travail de développement des jeunes. La jeune équipe actuelle a fait un début de compétition épouvantable, mais a creusé profondément pour se sauver et aura confiance en volant après avoir dépassé River Plate au dernier tour – surtout après avoir gardé deux draps propres. Talleres de Cordoue fait ses débuts en quart de finale, et son entraîneur portugais Pedro Caixinha pourrait apprécier le statut d’outsider, dans l’espoir que cela puisse jouer en faveur de la contre-attaque de son équipe. Mais celui qui passera sera l’outsider au prochain tour – un géant brésilien attend.