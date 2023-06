Les représentants de Jamie Foxx ont mis fin à la rumeur que le vaccin Covid avait quelque chose à voir avec une hospitalisation soudaine

Jamie Foxx a été hospitalisé en avril après avoir subi une « complication médicale ».

L’acteur est depuis rentré chez lui où il récupère.

Aucun autre détail n’a été révélé sur l’hospitalisation soudaine de la star, mais les représentants de l’acteur ont critiqué les affirmations selon lesquelles il était lié à un vaccin Covid.

Jamie Foxx était hospitalisé après avoir subi une « complication médicale » en avril.

Aucun autre détail n’a été révélé à l’époque, bien que le tournage ait été temporairement arrêté sur son film Netflix, De retour a l’actionqu’il tournait quelques jours avant son hospitalisation.

En mai, Actualités24 a rapporté que l’acteur avait été libéré et récupérait à la maison, selon une déclaration de sa fille, Corinne Foxx.

Maintenant, alors que la spéculation monte sur ce qui aurait pu entraîner l’hospitalisation soudaine de l’acteur, les représentants de Foxx ont dû mettre fin aux rumeurs selon lesquelles il était lié à un vaccin Covid.

Par Nouvelles de la BNCles affirmations ont été faites pour la première fois par AJ Benza, un podcasteur qui travaillait auparavant pour le New York Daily News, qui a déclaré au Dr Drew Pinsky sur son podcast Ask Dr. Drew, qu’il avait entendu d’une source « dans la pièce » avec le acteur, il avait reçu un vaccin Covid qui l’avait laissé « partiellement paralysé et aveugle ».

Il a également allégué que l’artiste avait développé un caillot de sang, ce qui avait entraîné un accident vasculaire cérébral. Les représentants de Foxx ont depuis critiqué l’affirmation « complètement inexacte ».

Bien que des études aient prouvé l’efficacité et l’innocuité des vaccins, Organisation Mondiale de la Santé déclarant : « Tout le monde, partout, devrait avoir accès aux vaccins contre le Covid-19 », beaucoup sont encore opposés à la vaccination, seulement favorisés par des personnalités d’extrême droite.

Candace Owens, pour sa part, a déclaré sur son podcast basé sur YouTube, le « silence de la famille Foxx semble comme s’il y avait une certaine véracité dans cette affirmation ».

« Nous retenons tous notre souffle pour voir si Jamie Foxx s’exprime ou non », a-t-elle déclaré.

Foxx n’a que rompu son silence une fois. N’entretenant aucune affirmation, il a écrit sur les réseaux sociaux: « Appréciez tout l’amour !!! Je me sens béni. »