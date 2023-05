Les représentants de Harry Kane ont rencontré l’exécutif du PSG, selon un rapport

Les représentants de Harry Kane ont récemment rencontré le conseiller du PSG, Luis Campos. Point de presse français Marché du pied affirme que Campos et l’entourage du joueur ont discuté de la volonté de Kane de potentiellement quitter Tottenham Hotspur cet été. L’attaquant fera à nouveau l’objet de nombreuses rumeurs de transfert une fois la campagne en cours terminée.

Kane est largement considéré comme l’un des meilleurs avant-centres du monde à l’heure actuelle. L’international anglais de 29 ans a inscrit 27 buts en 36 matches de Premier League jusqu’à présent cette saison. Ce nombre incroyable de scores recevrait certainement plus d’attention sans la saison record d’Erling Haaland.

De grands changements à venir pour les champions de France

Le PSG pourrait faire l’objet d’une refonte importante cet été. Les superstars Lionel Messi et Neymar pourraient être sur le point de disparaître après des querelles avec le club et ses fans. Si les deux quittent le PSG, le club aurait besoin de renforts pour s’associer à Kylian Mbappe en attaque.

Il a été révélé mardi que les champions de Ligue 1 chercheraient à faire venir Bernardo Silva en remplacement de Messi. Cependant, le PSG est également à la recherche d’un avant-centre direct. Le média français susmentionné affirme que les deux principales cibles du PSG à ce poste sont Kane et Victor Osimhen. L’attaquant vedette de Naples pourrait cependant être difficile à signer.

La position d’Osimhen pourrait ouvrir la porte à Harry Kane au PSG

Les vainqueurs du titre de Serie A ne sont pas pressés de lâcher Osimhen. En fait, le propriétaire de l’équipe Aurelio De Laurentiis a récemment proclamé qu’il n’y avait « aucun moyen » qu’il vende l’international nigérian cet été. Le PSG, Chelsea et Manchester United ont tous été liés à Osimhen ces derniers mois.

Cela pourrait laisser Kane comme la principale cible avant-centre du PSG. Les Spurs ne veulent pas non plus que leur star parte, mais ils seraient plus ouverts à vendre Kane à un club étranger. Les responsables de l’équipe sont catégoriques contre le fait de permettre à l’international anglais de jouer pour une autre équipe de Premier League. Les chances du PSG de signer Kane pourraient très bien dépendre des souhaits du joueur.

