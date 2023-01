Les représentants de Country Financial font don de repas au Bureau County Senior Center – Shaw Local

Les représentants financiers du pays, Jim et TJ Scruggs, ont récemment acheté 20 dîners surgelés à la collecte de fonds du Bureau County Farm Bureau et les ont donnés au Bureau County Senior Center.

“Nous avons pensé que ce serait une excellente façon de redonner pendant les vacances et d’aider notre bureau agricole local”, a déclaré Tj Scruggs.

Country Financial à Princeton est situé au 204 N. Main St. et peut être contacté au 815-872-3333.

Country Financial dessert environ un million d’entreprises et de ménages à travers les États-Unis et propose une large gamme de services et de produits financiers allant de l’assurance habitation, entreprise, automobile, vie et agricole aux rentes, services de planification de la retraite et gestion des investissements.