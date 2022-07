«Les représentants autochtones n’avaient pas de voix» à l’événement papal de Québec, disent les délégués Haudenosaunee

Une délégation de Haudenosaunee est déçue du manque d’occasions de parler avec le pape François lors de la visite papale à Québec.

Mercredi, le pape François est arrivé à Québec dans le cadre de son pèlerinage de six jours de guérison, de réconciliation et d’espoir. Louise Herne et Kenneth Deer faisaient partie des diplomates et des représentants autochtones invités à la Citadelle, la forteresse surplombant les plaines d’Abraham et le fleuve Saint-Laurent, pour l’un des événements papaux prévus.

« Les représentants autochtones n’avaient pas leur mot à dire dans cet événement », a déclaré Kenneth Deer, originaire de Kahnawake, une communauté Kanien’kehá:ka au sud de Montréal, et membre du comité des relations extérieures des Haudenosaunee.

Les Haudenosaunee, également connus sous le nom de Confédération des Iroquois ou des Six Nations, mènent l’appel depuis de nombreuses décennies pour que les bulles papales qui composent la doctrine de la découverte soient annulées.

“Ils sont encore utilisés aujourd’hui par les États pour déposséder et déresponsabiliser les peuples autochtones”, a déclaré Deer.

Kenneth Deer est Kanien’kehá:ka de Kahnawake et est membre du comité des relations extérieures des Haudenosaunee. (Ka’nhehsí:io Deer/CBC)

Les bulles papales Dum Diversas (1452), Romanus Pontifex (1455) et Inter Caetera (1493) ont été utilisées par les monarques pour revendiquer des terres autochtones pour eux-mêmes, et Deer a déclaré qu’elles restent ancrées dans les systèmes constitutionnel, législatif et juridique du Canada et du États-Unis.

Il a déclaré que les bulles papales sont à l’origine du génocide contre les peuples autochtones, notamment en préparant le terrain pour que le Canada établisse le système des pensionnats.

“Le Vatican doit être plus actif dans la protection et le soutien des droits des peuples autochtones”, a déclaré Deer.

La délégation a été invitée à l’événement dans l’espoir de pouvoir s’adresser au pape François sur la question. Cependant, ils ont été informés le jour de l’événement qu’il n’y aurait pas de temps pour les présentations.

La nécessité de “continuer à se montrer”

“Nous avons failli ne pas venir, mais Louise ici présente nous a convaincus que nous devions saisir toutes les occasions possibles”, a déclaré Deer.

Louise Herene est une mère du clan de l’ours Kanien’kehá:ka d’Akwesasne. (Ka’nhehsí:io Deer/CBC)

Herne, qui est une mère du clan de l’ours Kanien’kehá:ka d’Akwesasne, a accompagné Michelle Schenandoah au Vatican plus tôt cette année pour présenter une planche de berceau au pape pour qu’il réfléchisse à l’impact des pensionnats sur les familles.

REGARDER | Une délégation au Vatican présente au Pape un berceau Une délégation autochtone remet au pape François un berceau symbolisant les survivants des pensionnats Le chef régional de la délégation de l’Assemblée des Premières Nations, Gerald Antoine, a déclaré qu’il espère que la délégation pourra forger une nouvelle relation avec le pape François et l’Église catholique après la visite au Vatican.

Herne a déclaré que bien que certains membres de la communauté Haudenosaunee soient mécontents que la délégation soit à Québec pour la visite papale et souhaitent rencontrer le pape, cela est nécessaire pour des raisons politiques.

“Nous devons continuer à nous montrer. Le monde est dirigé par des gens qui se présentent”, a-t-elle déclaré.

“C’est une responsabilité et un devoir envers les générations futures. Nous ne voulons pas répéter l’histoire.”

Une banderole “Abroger la doctrine” est déployée à l’extérieur de la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré alors que le pape François célébrait la messe jeudi. (Olivia Laperrière-Roy/CBC/Radio-Canada)

À la fin de l’événement, Herne a déclaré avoir exprimé la déception de la délégation au premier ministre Justin Trudeau.

Relation de nation à nation

Les appels à l’annulation des bulles papales ont été repris par de nombreuses personnes avant la visite papale au Canada.

C’est le message que les cousins ​​Chelsea Brunelle et Sarain Fox ont eu lorsqu’ils ont déployé une banderole « Abroger la doctrine » à la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré où le pape François tenait une messe le 28 juillet.

Kenneth Deer, membre des relations extérieures Haudenosaunee (HERC), Louise Herne, mère du clan de l’ours Kanien’kehá:ka, Michelle Schenandoah, et Colin Martin, coprésident Kanien’kehá:ka Faithkeeper/HERC. (Michelle Schenandoah/Facebook)

Pour la délégation Haudenosaunee, ils ont dit qu’ils continueraient à faire campagne jusqu’à ce qu'”une vraie vérité soit acceptée et publiquement partagée” par le Pape.

“Nous devons considérer le pape comme un chef d’État et nous voulons continuer une relation de nation à nation avec le Saint-Siège comme nous le ferions avec n’importe quel autre État”, a déclaré Deer.

La délégation espère avoir l’occasion de s’entretenir avec le pape avant son départ pour Iqaluit vendredi.