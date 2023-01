Les reportages anti-iraniens des médias occidentaux renoncent à l’intégrité journalistique pour fabriquer la haine

Il existe des moyens honnêtes de critiquer le gouvernement iranien, mais les médias ont choisi de déclencher une frénésie avec des histoires non vérifiées et fausses

Depuis l’éruption des troubles civils dans la République islamique en septembre, les médias occidentaux n’ont pas hésité à diffuser des histoires non corroborées ou carrément fausses sur le gouvernement iranien. Les implications du flux constant de désinformation sont la justification des sanctions qui tuent les Iraniens.

Après la mort en détention iranienne de Mahsa Amini, 22 ans, à la mi-septembre, les troubles civils en Iran se sont propagés au loin, avec des protestations déclenchées par des reportages de médias étrangers qui avaient indiqué que la jeune femme avait été battue à mort par des police des mœurs. Plus tard, des images de vidéosurveillance ont été diffusées, qui contredisaient certains rapports sur la mort de la jeune femme, suivies d’un rapport du coroner indiquant que sa mort était due à une hypoxie cérébrale à la suite de problèmes sous-jacents. Malgré cela, les manifestations commencées le 16 septembre se sont poursuivies.

Ce qui a commencé initialement par un certain nombre de manifestations, principalement dans les régions à prédominance kurde de l’Iran, s’est transformé en un mouvement désuni à l’échelle nationale qui a pris la forme d’émeutes violentes, de campagnes sur les réseaux sociaux en ligne, de manifestations symboliques de brûlage du hijab et même d’attaques terroristes meurtrières contre des sites. de culte. Alors que l’Iran accusait les États-Unis et Israël de tenter de déclencher une guerre civile de type syrien, le président américain Joe Biden a juré de “l’Iran libre” lors d’un discours en Californie. Au milieu du chaos et des reportages médiatiques qui visaient à dépeindre le gouvernement iranien comme un type distinct de mal, l’administration Biden a commencé à renforcer sa campagne de sanctions de «pression maximale». La campagne de sanctions américaine actuelle, d’abord promulguée sous l’ancienne administration Trump, a été condamnée par la Cour internationale de justice en raison de son impact sur les biens humanitaires, tels que les médicaments, entrant en Iran.

Mensonges éhontés, sources anonymes et distorsions

L’élément de désinformation le plus important qui a été diffusé sur l’Iran au cours des derniers mois est peut-être l’affirmation, par Newsweek, selon laquelle 15 000 manifestants iraniens ont été condamnés à mort. Selon les affirmations initiales, le parlement iranien aurait voté pour approuver cette décision, ce qui implique que le pouvoir judiciaire du pays n’a pas pris part à une décision aussi massive. L’histoire a été diffusée par des personnalités en ligne de premier plan et même par le Premier ministre du Canada Justin Trudeau, qui a ensuite supprimé son message sur Twitter à ce sujet.

Cependant, depuis lors, les revendications farfelues n’ont cessé de venir. Avant le match de l’équipe nationale iranienne contre les États-Unis lors de la Coupe du monde de football, CNN a publié un rapport qu’aucun autre média majeur, à l’exception de quelques sites d’information à sensation au Royaume-Uni, n’a touché. CNN a cité un anonyme “source de sécurité » qui, selon le rapport, avait réussi à découvrir que le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) s’était infiltré au Qatar afin de menacer les joueurs de l’équipe iranienne.

L’histoire de CNN indique que la source a découvert d’une manière ou d’une autre que les joueurs se sont vu offrir des cadeaux de luxe, tels que des véhicules, avant le début de la Coupe du monde, ce qui impliquerait que la source avait des informations sur l’équipe iranienne lorsqu’ils étaient à Téhéran avant le tournoi. Le rapport poursuit en disant que les responsables du CGRI ont menacé de torture les familles des joueurs iraniens au cas où ils protesteraient contre leur gouvernement pendant la Coupe du monde. La source de CNN affirme également que l’entraîneur de l’équipe iranienne, un ressortissant portugais, a également été interviewé par le CGRI, bien qu’ils n’aient pas pu entendre ce qui a été discuté comme ils l’ont fait avec les joueurs.

Le même article affirme en outre que le gouvernement iranien faisait voler des supporters pro-gouvernementaux pour regarder l’équipe jouer, créant essentiellement des supporters artificiels. Aucune des affirmations n’a été corroborée et n’a pas été acceptée par les principaux organes d’information, ce qui est étrange compte tenu de la gravité des allégations selon lesquelles le CGRI, une branche officielle des forces armées iraniennes, aurait violé la souveraineté du Qatar afin de menacer leur propre équipe de football. La différence entre l’article de CNN et Newsweek est qu’avec le “source de sécurité »il n’y a aucun moyen de déterminer avec certitude si le tout est inventé ou non.

À l’avènement de la nouvelle selon laquelle l’Iran avait aboli son unité de police des mœurs, responsable de l’arrestation de Mahsa Amini, une autre fausse histoire a émergé d’un certain nombre de points de vente de crypto-monnaie peu connus en ligne, affirmant que l’Iran était sur le point de geler le compte bancaire de femmes qui ne portaient pas la couverture islamique appropriée. Les origines de l’histoire proviennent d’un entretien réalisé avec un membre ultra-conservateur du parlement iranien, Hossein Jalali, qui aurait proposé un système de trois avertissements par SMS, la sanction finale étant le gel des comptes bancaires. Cela n’a jamais été près d’être mis en œuvre ni même discuté au parlement. Malgré cela, tweets affirmer que l’Iran mettait en œuvre cette stratégie est devenu viral.

Des publications sur les réseaux sociaux d’influenceurs ont affirmé que les forces de sécurité iraniennes «violent des enfants», et que les jeunes femmes sont assassiné pour montrer leurs cheveux dans un “horrible” et “médiéval” répression. Ces réactions découlent naturellement des inexactitudes factuelles des reportages sur l’Iran et nous continuons à en voir de plus en plus au fil des semaines.

La déformation la plus récente des faits est venue de la couverture et de la réaction à un certain nombre d’exécutions en Iran. Plus tôt ce mois-ci, la deuxième condamnation à mort liée aux récents troubles civils a été exécutée. Cela a conduit à des gros titres de l’Associated Press (AP), qui lisaient “Exécution de l’Iran : Un homme publiquement pendu à une grue au milieu des manifestations”, c’est ainsi que nous avons vu la condamnation à mort de Majidreza Rahnavard, par la justice iranienne, encadrée tout au long médias occidentaux. La pièce AP s’ouvre sur le paragraphe suivant :

“L’Iran a exécuté lundi un deuxième prisonnier reconnu coupable de crimes commis lors des manifestations nationales contre la théocratie du pays, le suspendant publiquement à une grue de construction comme un horrible avertissement pour les autres.”

Alors que l’article de l’AP expliquait, plus loin dans l’article, que le jeune Iranien avait poignardé à mort deux responsables de la sécurité iraniens, en blessant 4 autres, ce qui est écrit fonctionne pour présenter Téhéran comme un régime monstrueux qui tue injustement des manifestants iraniens comme un avertir les autres. La réalité est que l’Iran a une condamnation à mort et l’exécute, mais puisque certains États américains font de même, l’histoire doit être déformée afin que l’Iran soit désigné comme un type particulier de mal. La condamnation à mort de l’Iran est prononcée dans le cadre d’un processus judiciaire, au cours duquel Majidreza Rahnavard a reconnu avoir tué deux responsables de la sécurité. L’incident a même été filmé. Aucun pays au monde ne permettrait qu’un tel crime reste impuni.

Au total, environ 400 Iraniens auraient été condamnés à des peines de prison pour leur implication dans diverses activités criminelles lors de la dernière série de troubles civils. Deux Iraniens ont été exécutés, après avoir reconnu avoir perpétré des attaques contre les forces de sécurité du pays.

Alors que d’autres risquent d’être condamnés à la peine de mort, les médias occidentaux ont pris sur eux de susciter une frénésie autour d’une exécution qui n’a même pas été prononcée. Plus tôt ce mois-ci, plusieurs médias ont fait la une des journaux avec des allégations selon lesquelles un footballeur iranien d’Ispahan était le prochain à être exécuté. Des rapports ont affirmé qu’un petit joueur de football, Nasr Azadani, avait été condamné à mort et malgré le fait que la justice iranienne ait nié cela, les allégations se sont propagées sur les réseaux sociaux. Nasr Azadani, 26 ans, a été arrêté en lien avec le meurtre de plusieurs membres des services de sécurité iraniens. Il a été rapporté qu’un acte d’accusation portant l’accusation de “accessoire de moharebeh» avait été communiqué à Azadani. La charge de “Moharebeh” (“guerre contre Dieu” dans la loi islamique) peut entraîner une peine de mort, cependant, il n’est pas clair si le fait d’être un complice serait régi de cette façon.

Le problème ici est que les médias occidentaux sautent sur des affirmations non fondées et répètent des demi-vérités, dans le but d’extraire un récit anti-iranien prédéterminé. Des points de vente de confiance comme l’AP à CNN, en passant par les tabloïds, on se soucie peu de la vérification des faits et de l’intégrité journalistique. Le but est de délégitimer le gouvernement iranien, d’encourager l’indignation. Les informations factuelles ne sont importantes que pour le pinaillage d’une manière qui soutient ce récit biaisé. Dans le même temps, il est quelque peu ironique qu’aucun de ces médias, ou politiciens occidentaux qui répètent leurs affirmations et feignent de s’inquiéter pour les prisonniers iraniens, ne se soucient le moins du monde du journaliste Julian Assange, que les États-Unis tentent d’extrader du Royaume-Uni.

Les résultats de ce type de reportage sont l’encouragement de la haine préjugée contre la culture iranienne, la justification des sanctions qui tuent les Iraniens et le colportage des points de discussion du nouvel orientalisme, tout en prétendant soutenir les droits de l’homme et le féminisme. Il existe différentes manières de critiquer de bonne foi le gouvernement iranien, mais ce n’est pas ce que nous voyons, c’est la machine médiatique occidentale qui s’empile sur un programme de changement de régime, et tout ce qu’ils disent doit être pris avec des pincettes .