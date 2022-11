Les réponses les plus drôles de Shah Rukh Khan aux fans sur Twitter prouvent qu’il est le roi de l’esprit

Pour beaucoup, la superstar Shah Rukh Khan est l’incarnation ultime de la romance. Avec des films comme Dilwale Dulhania Le Jayenge, Dil Toh Pagal Hai, Kuch Kuch Hota Hai, Devdas, Kal Ho Naa Ho et Veer-Zaara, il a fait pâlir ses fans et a gagné l’épithète de “le roi de la romance”. L’acteur a aujourd’hui 57 ans. Il a inspiré une foule de jeunes acteurs de Bollywood, parfois par ses talents d’acteur et parfois, simplement en étant l’icône de l’amour. Non seulement cela, mais il est également connu pour ses réponses pleines d’esprit. Il est connu pour mener une session « Demandez à SRK » sur Twitter, et en voyant ses réponses, force est d’admettre que son sens de l’humour n’a fait que s’aiguiser avec le temps.

Lorsqu’un utilisateur de Twitter a demandé à SRK pourquoi ne brûlait-il pas le CD de son film “Ra.One” à l’occasion de Dussehra, la boutade de Shah Rukh était pleine d’esprit : “Arre kitna jale pe namak chhidkoge !”

De plus, lorsqu’un autre utilisateur lui a demandé quand il prévoyait de faire des films avec son fils cadet AbRam, SRK a laissé les internautes en deux avec sa réponse : “Dès que j’aurai ses dates (AbRam).”

Arre kitna jale pe namak chidhoge !! https://t.co/KOUdo7h4zI – Shah Rukh Khan (@iamsrk) 8 octobre 2019

Un fan a même rendu King Khan nostalgique et émotif en partageant des photos des défunts parents de l’acteur.

“Cadeau pour vous bhai, dekhlo s’il vous plaît bahut mehnat ki hai… Je connais parfaitement nahi hai mais vous l’aimerez .. je vous aime”, a écrit l’utilisateur. Répondant au tweet, Shah Rukh l’a remercié et a déclaré qu’il avait sauvegardé les photos et “les imprimera et les gardera dans ma chambre”.

Merci d’avoir enregistré les photos, de les imprimer et de les conserver dans ma chambre. https://t.co/qVHjjSra6d – Shah Rukh Khan (@iamsrk) 8 octobre 2019

Voici quelques autres réponses amusantes de SRK :

Je pense que sauter par-dessus un dos de chameau….il a cassé le mien! C’était comme la “dernière goutte” https://t.co/ICUz1NIvSr – Shah Rukh Khan (@iamsrk) 8 octobre 2019

Essayez une autre chaîne na ! ? https://t.co/zxxnkEztQd – Shah Rukh Khan (@iamsrk) 8 octobre 2019

Bechara CA akela reh jayega.. https://t.co/NW9Dg6B4ml – Shah Rukh Khan (@iamsrk) 8 octobre 2019

Si vous avez des cheveux comme les miens, vous ne pouvez pas en être autrement… https://t.co/duMrfovusS – Shah Rukh Khan (@iamsrk) 8 octobre 2019

Chalo ek #AskSrk ho jaaye. Comme seulement 20 questions… alors je dois aller me faire face… et peut-être me raser aussi. – Shah Rukh Khan (@iamsrk) 22 janvier 2020

Pendant ce temps, chaque anniversaire, des foules de fans se rassemblent devant son somptueux Bungalow Mannat à Bandra est un spectacle auquel tout le monde a eu droit depuis de très nombreuses années. Qu’il s’agisse de couper des gâteaux et de signer des autographes, de s’engager dans un tête-à-tête et de partager des anecdotes lors d’un déjeuner élaboré, il ne ménage aucun effort pour faire du 2 novembre la journée la plus mémorable pour ses fans.

“Son anniversaire est un jour d’espoir, d’amour et de solidarité pour nous, c’est presque comme un festival. Nous, les fans, nous préparons pour cette journée depuis plus de six mois », a déclaré Shrin Azmi, un fan de Shah Rukh Khan des Pays-Bas. Comme chaque année depuis 2016, à l’exception des deux derniers en raison de la pandémie, elle s’est également rendue à Mumbai cette fois pour célébrer l’anniversaire de la superstar.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici