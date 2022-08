Les réponses impertinentes de Vijay Varma font de lui le « chéri » de tout le monde sur Twitter

Vijay Varma, Alia Bhatt et les vedettes de Shefali Shah, Darlings, ont pris d’assaut Internet, présentant les dures réalités de la violence domestique tout en faisant preuve d’un humour pervers. Le coup de poing du film atterrit vraiment et il le fallait, compte tenu des performances formidables de ses acteurs principaux et secondaires. Hamza de Vijay Varma fait une figure terrifiante dans le film, vous faisant détester son tempérament diabolique et sa violence sans bornes. En même temps, c’est juste un type que vous avez peut-être vu plusieurs fois au coin de la rue.

Vijay a été à juste titre récompensé pour sa performance en tant que Hamza dans Darlings. Il a également fait ses preuves auparavant, avec son travail dans Gully Boy, Mirzapur et Pink, entre autres. Sa présence à l’écran n’est pas la seule chose cool à son sujet; sur ses réseaux sociaux, il a répondu à tous les mèmes Darlings avec impertinence et élan. Il faut certainement du talent pour devenir un personnage que tout le monde déteste mais un acteur qu’ils aiment.

Et pour ruiner le nom Hamza. #désoléHamza https://t.co/Rh1hU2cp9M — Vijay Varma (@MrVijayVarma) 8 août 2022

Ye thoda zyada ho gaya https://t.co/RhwnqPLvuE — Vijay Varma (@MrVijayVarma) 8 août 2022

Ye toh maine Gullyboy ke liye bola tha.. uske baad bahot paisa kamaya hai bhai — Vijay Varma (@MrVijayVarma) 8 août 2022

Je ne suis là que pour les mèmes https://t.co/CRsBJywIA4 — Vijay Varma (@MrVijayVarma) 8 août 2022

Hahhahahahahaha attends c’est une blague non!? https://t.co/boQVCmhplW — Vijay Varma (@MrVijayVarma) 7 août 2022

Iss sab ke liye Instagram pe aao. Je suis sur Twitter depuis une décennie seulement pour écrire “merci” https://t.co/LIAaTBZotg — Vijay Varma (@MrVijayVarma) 7 août 2022

Sur Instagram aussi, c’est le monde de Vijay et nous y vivons.

Dans une récente interview, on a demandé à Vijay à quel point ses parents étaient heureux de son succès. À cela, Varma a mentionné qu’ils sont maintenant assurés qu’il peut subvenir à ses besoins et qu’il ne mourra pas de faim.

“Ils n’ont pas beaucoup d’estime pour cela. Ma mère est une femme simple très normale. Elle est surtout occupée par son travail. Oui, ils sont maintenant assurés que je ne mourrai pas de faim et que je peux gagner ma vie confortablement. Chaque fois que ma mère m’appelle par vidéo, elle me dit que j’ai maigri. Elle me demande toujours si je ne mange pas correctement », a-t-il déclaré à Prabhat Khabar, comme l’a rapporté le Hindustan Times.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici