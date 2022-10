Les réponses de Luke Getsy ne correspondent pas à ce que les médias voient dans Justin Fields – Shaw Local

Justin Fields ne se débat pas.

Il n’a pas eu un mois d’ouverture difficile pour la saison.

Il s’améliore chaque semaine. Il “grandit énormément”.

C’est ce que le coordinateur offensif Luke Getsy a déclaré aux médias au Halas Hall jeudi avant que les Bears ne se rendent sur le terrain d’entraînement pour se préparer au match de dimanche au Minnesota.

Ces réflexions sont venues en réponse à une question sur la confiance de Fields après les quatre premiers matchs. Puis vint l’un des échanges les plus intéressants de la saison, Getsy étant d’abord demandé s’il pouvait dire par les questions que nous posons qu’il y avait une grande disparité entre la façon dont les médias voient Fields et comment Getsy le fait.

“Je ne sais vraiment pas”, a déclaré Getsy. «Je sais ce que je sais et je crois ce que je crois, et ce que nous faisons dans ce bâtiment est ce à quoi nous prêtons attention. Les questions que vous posez, c’est votre droit de demander ce que vous voulez. … Tant que nous restons concentrés sur ce que nous savons et ce que nous croyons, nous savons qu’en fin de compte, nous allons arriver là où nous voulons arriver, alors … »

Getsy a ensuite doublé quand il a été souligné que Fields ne terminait que 50,7% de ses passes. Apparemment, il devrait être autour de 45-46 %.

“Il devrait en avoir moins de 50% car il aurait dû en jeter six ou huit au lieu de prendre des sacs”, a déclaré Getsy. “Donc, il devrait en fait avoir moins que cela.”

Alors, à quoi ressemble exactement un quart-arrière en difficulté? C’était ma prochaine question parce que cela devenait un peu ridicule.

Maintenant, pour être juste, Getsy a répondu à mon suivi en admettant que Fields devait frapper le porteur de ballon Trestan Ebner sur une route plate contre les Giants, et il aurait dû trouver l’ailier serré Cole Kmet beaucoup plus souvent contre les Texans lors de la semaine 3.

Après cela, Getsy a loué la ténacité de Fields, ce qui est également juste compte tenu de certains des coups que Fields a pris.

“Cela prend beaucoup, mec”, a déclaré Getsy. «Je veux dire, c’est impressionnant qu’un jeune homme puisse être aussi fort et aussi dur, encaisser des coups qu’il encaisse semaine après semaine et se tenir là-haut.

“Cela en dit long sur ce jeune homme.”

Quelques instants plus tôt, Getsy avait expliqué comment Fields devait faire un meilleur travail dans la zone rouge en acceptant les «achèvements bon marché» que la défense lui offrait.

Il y avait donc parfois un peu de critiques constructives.

Mais dans l’ensemble, il y avait tout simplement trop de sucre pour un QB dont le pourcentage d’achèvement, les verges par la passe (471) et la note QB (58,7) se classent tous au 32e rang.

Nous savons tous à quoi ressemble un mois aigre et – peignez-le comme vous voulez – Fields vient d’en avoir un.

