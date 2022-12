Les réponses affluent après que la femme de Stephen ‘tWitch’ Boss, Allison Holker, publie un hommage réconfortant

Ce rapport mentionne le suicide si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez des pensées suicidaires, veuillez contacter Suicide & Crisis Lifeline au 988 ou 1-800-273-TALK (8255).

L’épouse de Stephen “tWitch” Boss, Allison Holker, a publié ses premiers commentaires publics depuis la mort de son mari la semaine dernière et a rapidement été soutenue.

Holker, 34 ans, a partagé une photo d’elle et de Boss sur Instagram avec une légende disant que son cœur est brisé et qu’il manque à la famille. Le couple a trois enfants, Zaia, 3 ans, Maddox Laurel, 6 ans et Weslie Renae, 14 ans.

“Mon SEUL et UNIQUE”, Holker a légendé la photo, qui a été appréciée par plus de 1,2 million d’utilisateurs.

Elle a ajouté: “‘Oh, comme mon cœur me fait mal, tu nous manques tellement.”

LA MÈRE DE STEPHEN ‘TWITCH’ BOSS PARLE DE LA MORT TRAGIQUE DE SON FILS BIEN-AIMÉ: ‘MÈRE VOUS AIME JUSQU’À L’ÉTERNITÉ’

Plusieurs stars ont répondu au message en lui souhaitant bonne chance, ainsi qu’à la famille, y compris l’animatrice de talk-show Ellen DeGeneres, sur l’émission de laquelle Boss a travaillé depuis son arrivée en 2014.

Ellen DeGeneres a écrit : “Il y a tellement d’amour qui vient vers vous. J’espère que vous pouvez le ressentir.”

Dans son propre message, DeGeneres a appelé Boss sa “famille” et l’a décrit comme “un amour et une lumière purs”.

STEPHEN ‘TWITCH’ BOSS SE SOUVENIT DU JUGE ‘SYTYCD’ MARY MURPHY APRÈS SA MORT À 40 ANS: ‘TOUT LE MONDE L’AIMAIT’

Elle a également dit qu’elle avait le cœur brisé par son décès, après avoir écrit: “Il va me manquer. Veuillez envoyer votre amour et votre soutien à Allison et à ses beaux enfants.”

Le producteur de télévision Andy Lassner, qui était le producteur exécutif de The Ellen DeGeneres de son premier épisode en 2003 à son dernier épisode en 2022, a également répondu au post de Holker, “Tellement d’amour. Nous vous avons eu.”

L’actrice Nina Dobrev a commenté : “Je vous envoie tant d’amour et de guérison, à vous et à votre famille.”

Lindsay Arnold Cusick, une danseuse et chorégraphe de “Dancing with the Stars”, a posté un emoji en forme de cœur avec les mots “Je t’envoie de l’amour Allison”.

Nikki Bella, star de la WWE et animatrice de podcast, a déclaré: “Je t’envoie tellement tellement de lumière d’amour et de prières Allison.”

La comédienne américaine Loni Love a déclaré qu’elle serait là pour aider à soutenir la famille et leurs enfants, “Nous vous avons vous et les enfants Sis.”

LE BIEN-AIMÉ ‘ELLEN’ SHOW DJ TWITCH SE SOUVENIT: VIOLA DAVIS, JANA KRAMER ET PLUS RÉAGISSENT À SA MORT TRAGIQUE

L’ancienne Bachelorette et animatrice de télévision Kaitlyn Bristowe a publié un commentaire avec quatre émojis en forme de cœur et a déclaré: “Vous et votre famille êtes dans mon esprit et mon cœur chaque jour.” Les cœurs pourraient signifier Holker et ses trois enfants.

Ashley Tisdale, une ancienne star et actrice de Disney, a ajouté : “Je vous envoie tant d’amour, à vous et à votre famille.”

La personnalité des médias sociaux et danseuse Kelli Erdmann a ajouté : “Je t’envoie tellement d’amour. Nous sommes là pour toi. Nous t’aimons.”

Maddie Ziegler, une actrice et star de “Dance Moms”, a réitéré : “Nous vous aimons”.

“Ici pour vous”, a commenté le danseur professionnel et influenceur des médias sociaux James Derrick.

LE CÉLÈBRE DJ TWITCH D’ELLEN DEGENERES EST MORT À 40 ANS

Boss a été retrouvé mort dans un motel de Los Angeles la semaine dernière dans un suicide apparent et le médecin légiste-coroner du comté de Los Angeles a déterminé plus tard que la cause du décès était une blessure par balle auto-infligée.

Boss, qui a eu 40 ans en septembre, est apparu avec Holker lors de ce qui allait devenir leur dernière interview au Jennifer Hudson Show en novembre.

Boss et Holker ont commencé à se fréquenter après sa performance dans la saison 2008 de “So You Think You Can Dance”, et se sont fréquentés exclusivement pendant les cinq années suivantes avant de se marier.

Boss a également adopté sa fille Weslie, née de la relation précédente de Holker.

Le couple a également célébré son neuvième anniversaire de mariage dans une publication sur les réseaux sociaux le 10 décembre.