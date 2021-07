Les repas en plein air deviendront la norme et les licences de trottoir rendues permanentes dans le cadre des plans du gouvernement pour rajeunir la rue principale après la pandémie, devrait dire Boris Johnson.

Dans un discours prononcé la semaine prochaine sur le « nivellement » du pays, le Premier ministre donnera plus de détails sur la façon dont il entend mettre en œuvre le slogan électoral, qui a été critiqué pour son imprécision et son manque de concentration.

Le mois dernier encore, un rapport des Lords a averti que le vœu du Premier ministre de niveler le pays échouerait à moins qu’il n’annule les réductions de dépenses, ne délègue le pouvoir et ne mette fin au « parti pris politique » dans la distribution de fonds.

Le numéro 10, qui a décrit le nivellement comme le « but central » du poste de Premier ministre de M. Johnson, a déclaré que la régénération de la rue principale constituerait un élément clé de son discours la semaine prochaine.

Les licences de chaussée doivent être prolongées puis rendues permanentes, dans le but de permettre aux pubs, restaurants et cafés d’installer plus facilement et moins cher des tables à l’extérieur et de servir plus de clients.

Les autorisations temporaires pour les pubs de servir des pintes à emporter devraient également être prolongées de 12 mois en prévision de l’assouplissement de la grande majorité des restrictions Covid restantes le 19 juillet.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré: «Le Premier ministre est déterminé à mettre le Royaume-Uni à niveau et à créer une société plus juste et plus forte – une société où, quels que soient vos antécédents et où que vous viviez, tout le monde peut accéder aux opportunités dont il a besoin pour réussir.

« Bien que le talent et le potentiel soient répartis uniformément à travers le pays, les opportunités ne le sont pas », ont-ils ajouté.

« C’est pourquoi, alors que nous sortons de la pandémie, il est essentiel que nous ne commettions pas les erreurs de la reprise après le krach financier et que nous saisissions ce moment pour assurer une meilleure qualité de vie aux gens dans toutes les régions du Royaume-Uni. »

La chef adjointe du parti travailliste, Angela Rayner, a toutefois saisi les plans en déclarant: «Nous voulons tous que la vie revienne à la normale, mais quelques chaises à l’extérieur des cafés ne vont pas réparer l’inégalité flagrante qui marque nos communautés à cause des torts des conservateurs. priorités. »

Elle a ajouté : « Après une décennie d’échecs et de promesses non tenues, personne ne peut croire un mot de ce Premier ministre incompétent. Sa rhétorique ne correspond jamais à la réalité.

« Les conservateurs ont étouffé la vie de nos rues principales, réduit le financement de nos jeunes, et des hectares de terrains de jeux et de football ont été déterrés et bétonnés. »

Selon le numéro 10, après le discours de la semaine prochaine, le gouvernement entamera une consultation au cours de l’été avant la publication du livre blanc sur le programme de nivellement par le haut, dirigé par le député Neil O’Brien, plus tard dans l’année.