je Il semble que le repas de trois plats de Boris Johnson avec la directrice de la Commission européenne Ursula von der Leyen à Bruxelles pourrait constituer un «dernier souper» historique – le moment final et fatidique où il est devenu clair qu’un accord commercial sur le Brexit était destiné à mourir.

Le couple s’est glissé dans une soupe à la citrouille avec des pétoncles, puis du turbot cuit à la vapeur et de la purée de pommes de terre, suivi de pavlova aux fruits exotiques pour le pudding. L’entrée de poisson et le plat principal de poisson étaient douloureusement ironiques – car aucune des deux parties n’a été en mesure de digérer les demandes de l’autre sur les droits de pêche. Mais ils n’ont laissé aucune place au compromis, les deux parties semblant extrêmement pessimistes quant aux chances d’un accord par la suite.

Winston Churchill, autrefois appelé «diplomatie culinaire», pensait que des compromis sains pouvaient être faits sur une alimentation copieuse. Mais certains repas ont séparé les nations. Nous revenons ici sur quelques-uns des repas qui ont changé le cours de l’histoire politique.

La bonne affaire de la table à dîner de Hamilton

En juin 1790, Thomas Jefferson et Alexander Hamilton acceptèrent de dîner ensemble après s’être croisés dans la capitale alors temporaire, New York. Jefferson a ensuite invité James Madison, qui avait tenté de déplacer la capitale au sud de la rivière Potomac. Le repas giflé a conduit à un compromis historique: le gouvernement fédéral assumerait les dettes de l’État (comme Hamilton le voulait) et Washington DC devenait la capitale de l’Amérique (comme Madison le souhaitait). C’était marqué dans la comédie musicale Hamilton avec la chanson La pièce où ça se passe.

Repas final de Franz Ferdinand

Le dîner de l’archiduc François-Ferdinand dans un hôtel à l’extérieur de Sarajevo le 27 juin 1914 est probablement le plus crucial du XXe siècle. Ferdinand a été informé de rumeurs sur une tentative d’attentat contre sa vie – il a donc annoncé qu’il sauterait une visite à Sarajevo et rentrerait à la place à Vienne. Mais pendant l’immense repas, il était persuadé qu’il valait la peine de visiter la ville comme prévu. «On pourrait soutenir que neuf plats extravagants et six vins opulents ont peut-être contribué à affaiblir la résolution de Ferdinand – contre son meilleur jugement, l’archiduc a cédé», a écrit Struan Stevenson, auteur de Cours d’histoire: dix repas qui ont changé le monde. L’archiduc a été abattu le lendemain, déclenchant les événements qui ont conduit à la Première Guerre mondiale.

Quand Adolf Hitler s’est assis pour dîner avec le chancelier autrichien Kurt von Schuschnigg pour le dîner en février 1938, ce n’était pas exactement une réunion d’esprit. Hitler a exigé que Von Schuschnigg abandonne l’indépendance de son pays aux nazis. L’Autrichien a été contraint de signer l ‘«accord» après le repas à la propre résidence d’Hitler à Bergof – mais le Führer a fait une concession avec le menu. On pense que Hitler s’est assuré que les saucisses de porc et la choucroute étaient disponibles pour Von Schuschnigg – même si le dictateur était un végétarien strict et mangeait du bouillon d’orge et des nouilles de semoule.

La « diplomatie des baguettes » de Nixon en Chine

En février 1972, le président américain Richard Nixon et le premier ministre chinois Zhou Enlai réussirent à conclure un accord à Pékin qui ouvrit une toute nouvelle ère dans les relations américano-sino-américaines. Cela s’est produit lors d’un banquet diffusé en direct à la télévision américaine. La fête a vu Nixon fourrer des boulettes, des ailerons de requin et des tranches de canard. Il a été surnommé «diplomatie des baguettes» – la pièce maîtresse du voyage qui a contribué à apaiser les tensions entre les deux superpuissances. La société Amblin de Steven Spielberg est faire un film à ce sujet intitulé Le grand banquet.

Blair, Brown et le pacte Granita

Un dîner-rencontre en mai 1994 entre Tony Blair et Gordon Brown au restaurant Granita fait désormais partie de la légende politique britannique. C’est au cours d’un repas au restaurant chic de fusion à Islington qu’un accord de gentleman aurait été conclu: Blair deviendrait le premier chef, avant de passer le relais à Brown à un moment donné pendant un règne présumé au n ° 10. Blair a toujours nié l’existence de tout accord, mais Brown a admis en 2010 qu’il y en avait eu un – bien qu’il ait dit que cela s’était produit dans les jours précédant leur réunion à Granita. Le repas fait toujours partie de la mythologie du New Labour – et a même été transformé en téléfilm intitulé L’accord, avec Michael Sheen dans le rôle de Blair et David Morrisey dans le rôle de Brown.

Ed Miliband se débat avec un sandwich au bacon

Ed Miliband doit encore regretter le jour fatidique de mai 2014 où il a commandé un sarnie au bacon au café du New Covent Garden Market. Le dirigeant travailliste de l’époque, en campagne pour les élections locales, a visiblement eu du mal à grignoter le pain épais, le bacon, le beurre et la graisse – et les photographes rassemblés ont manifesté un vif intérêt. Quand les conseillers de Miliband ont vu ce qui se passait, ils lui ont arraché le sandwich. Mais c’était trop tard. Dommages causés.