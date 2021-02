Les repas en salle reprendront à New York le vendredi 12 février, deux jours plus tôt que prévu, a annoncé le gouverneur Cuomo lundi matin alors qu’il dévoilait également son intention de rouvrir Broadway et les lieux de divertissement avec des tests rapides.

Cuomo a annoncé le 29 janvier qu’il autoriserait les restaurants à accueillir à nouveau les convives à l’intérieur le jour de la Saint-Valentin et à une capacité de 25%. L’industrie a riposté, demandant pourquoi elle avait dû attendre si longtemps et pourquoi elle ne pouvait pas rouvrir le vendredi 12 février pour profiter au maximum du long week-end de vacances.

Les propriétaires de restaurants ont également intenté des poursuites contre Cuomo et l’État, affirmant qu’ils ont été injustement maintenus fermés lorsque d’autres parties de l’État et du pays ont pu rouvrir.

Lundi, Cuomo a déclaré que le nombre de COVID dans la ville avait finalement chuté suffisamment bas pour que les repas à l’intérieur puissent rouvrir.

Il a également dévoilé «NY Pops Up» – un plan d’été pour relancer la réouverture des arts.

Après cela, il commencera à rouvrir des lieux de divertissement, comme les théâtres de Broadway, avec des tests en place, mais il n’a pas donné de date ferme pour cela.

Il a utilisé le match de barrage des Buffalo Bills – où il a permis à 7000 fans de pénétrer dans un stade après avoir d’abord effectué des tests COVID rapides – comme preuve de son fonctionnement.

La ville de New York a toujours eu des taux de positivité des tests inférieurs à ceux d’autres parties de l’État et Manhattan a le nombre le plus bas de tous les arrondissements.

«Il y avait 7 000 personnes et aucune preuve d’une propagation accrue grâce à la recherche des contacts.

«Le stade était à l’extérieur mais il y avait 7 000 personnes et si vous pouvez rouvrir en utilisant des tests, passez à l’étape suivante», at-il triste.

Les mariages jusqu’à 150 personnes peuvent également reprendre en mars, à condition que tout le monde soit d’abord testé pour COVID.

Lundi, la NYC Hospitality Alliance a salué la nouvelle.

«Nous félicitons le Gouverneur Cuomo d’avoir autorisé la reprise des repas en salle à New York vendredi, au lieu de dimanche, la date initialement prévue.

« Cela permettra aux restaurants de générer des revenus indispensables du week-end de la Saint-Valentin, dont une grande partie aurait été perdue parce que les vacances tombent un dimanche cette année.

« L’ouverture avancée et de meilleures mesures de santé sont des nouvelles bienvenues pour l’industrie de la restauration décimée de la ville et pour les amoureux », a déclaré lundi le directeur exécutif Andrew Rigie à DailyMail.com.

La chambre de commerce de Brooklyn a également salué la nouvelle.

« Les restaurants et les travailleurs de l’industrie de Brooklyn survivent par un fil, et avec la baisse des cas de COVID-19 et des hospitalisations dans la ville, nous soutenons la décision du gouverneur Cuomo de reporter la réouverture en toute sécurité des restaurants intérieurs hautement réglementés à 25% d’occupation à vendredi La Saint-Valentin.

« De nombreux habitants de Brooklyn pourront désormais célébrer les vacances dans un restaurant plus tôt dans le week-end, offrant ainsi quelques jours d’avance aux petites entreprises et aux travailleurs en difficulté pour gagner un peu plus d’argent pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille », Randy Peers, Brooklyn Le président et chef de la direction de la Chambre de commerce a déclaré à DailyMail.com.

Cuomo a autorisé les repas à l’intérieur dans toutes les autres parties de l’État il y a des mois, même si le taux de positivité des tests de New York City a toujours été faible par rapport à d’autres villes.

À Manhattan, l’arrondissement qui compte le plus de restaurants et de bars au kilomètre carré, il est plus bas que partout ailleurs dans la ville depuis des mois.

Sa seule justification pour garder les restaurants fermés était que Manhattan a une population dense où les infections peuvent se propager plus rapidement.

Mais il a refusé de donner des données aux restaurateurs lorsqu’ils le demandaient. Lundi, le taux de positivité des tests à Manhattan était de 3,48%. Dans le Bronx, il était de 7%.

Cuomo a également dévoilé un plan pour commencer à rouvrir des lieux de divertissement comme les théâtres tout au long de l’été, avec des tests rapides en place.