Cindy Ord / Getty Images

Les restaurants font preuve de créativité avec leurs aménagements d’hiver. Mais certains changements pourraient rendre les sorties au restaurant plus risquées.

À la surprise de nombreux clients des restaurants et experts en santé publique, les repas en plein air ont commencé à migrer à l’intérieur. Ou, comme l’a dit un utilisateur de Twitter, c’est devenu «Salle à manger à l’intérieur sur le trottoir.»

Les restrictions en cas de pandémie sur les restaurants varient selon la juridiction ou l’état, avec certaines interdictions ou exigeant une capacité réduite pour les repas à l’intérieur. De nombreux restaurants ont donc fortement investi dans des installations de restauration en plein air lorsque les commandes au foyer ont été levées ou allégées. Cela a attiré les clients – du moins jusqu’à ce que les températures commencent à baisser.

Dans les régions du pays où les hivers sont plus froids, les restaurants ont élaboré des solutions temporaires pour persuader les clients de dîner à l’extérieur le plus longtemps possible, avant que l’hibernation hivernale due à la neige ne s’installe. accueillant, avec peu ou pas de réglementations fédérales ou étatiques sur l’apparence des configurations de rue.

Les restaurants en plein air ont échangé leurs parapluies Campari lumineux contre des radiateurs et des lampes chauffantes, des tentes à baldaquin avec rabats en vinyle et des igloos à bulles en plastique ornés de guirlandes lumineuses. Certains ont même embauché des ouvriers pour construire des huttes en bois semi-fermées, qui servent de vérandas adjacentes au restaurant avec plus d’espace de restauration. La plupart de ces créations architecturales créatives sont destinées à garder les clients au chaud en hiver. Cependant, cela pourrait ne pas les garder en sécurité – ou aussi sûrs que les repas en plein air pourraient l’être avec une circulation d’air ininterrompue et beaucoup d’espace entre les clients.

Les gens sont devenus plus sensibles à la façon dont les mesures performatives défendues par les restaurants et les bars (contrôles de température et désinfection fréquente des surfaces) ne permettent pas de protéger les clients dans des situations à haut risque. Mais avec le temps froid, il semble que les clients aient été bercés en pensant que manger «en plein air» – même quand ce n’est pas vraiment à l’extérieur – n’est pas aussi risqué.

Un professeur d’ingénierie environnementale a déclaré à Vice News qu’il n’est plus exact de classer une configuration comme «salle à manger en plein air» s’il y a plusieurs murs ou côtés dans une enceinte. Il peut être tentant de penser qu’une tente ou une bulle en vinyle semi-fermée contient juste la bonne quantité d’air extérieur mélangé à de la chaleur intérieure. Cependant, le taux de renouvellement de l’air peut être inférieur à celui d’un espace entièrement extérieur.

«Vous créez en fait un environnement où le virus se trouve dans l’enceinte», a déclaré Abraar Karan, médecin au Brigham and Women’s Hospital, au New York Times. Les épidémiologistes ont souligné à quel point la ventilation est cruciale pour prévenir la propagation aérienne du coronavirus, qui est plus susceptible de se produire dans les espaces intérieurs communaux. Il n’y a pas d’environnement intérieur parfaitement sûr pendant la pandémie, même si l’espace est bien ventilé ou équipé de purificateurs d’air. De plus, les clients ne peuvent pas porter de masques lorsqu’ils mangent ou boivent. Le plus souvent, les tentes de rue et les huttes sont fragiles et petites, et les convives sont généralement assis plus près que les six pieds de distance recommandés par les Centers for Disease Control and Prevention.

William Bahnfleth, professeur d’ingénierie architecturale à la Pennsylvania State University, m’a dit en octobre que les restaurants devraient se concentrer sur l’augmentation de leur taux de renouvellement de l’air intérieur, qui est la fréquence à laquelle l’air dans un espace est recyclé. Cela réduit la probabilité que les clients inhalent des particules virales. Les cloisons en plexiglas ou les volets en vinyle, par exemple, pourraient entraver la circulation d’air naturelle d’un environnement. C’est un compromis que certains restaurants doivent considérer: la circulation de l’air est importante, mais combien de temps un client restera-t-il assis s’il est bombardé par des vents froids?

«Mon sentiment est qu’il est très difficile de dire si un espace est bien ventilé», a déclaré Bahnfleth. «Vous pourrez peut-être dire si elle est mal ventilée, mais même cela peut être trompeur. Je vous recommande de dîner entièrement à l’extérieur, là où l’air circule bien.

Bloomberg a rapporté que la ville de New York est l’une des rares juridictions à avoir des politiques pour définir les repas en plein air dans le cadre de son programme Open Restaurants. Si un restaurant a deux ou plusieurs murs latéraux ouverts, la ville permet à la configuration de fonctionner selon les directives de restauration en plein air (clients à six pieds de distance, et pas de groupes de plus de 10); s’il y a trois murs latéraux ou plus, la règle de capacité de 25% pour les repas à l’intérieur doit être appliquée. Pour les dômes en plastique, les igloos et autres structures fermées, il doit y avoir «une ventilation adéquate pour permettre la circulation de l’air». Cela dit, il n’est pas certain que les autorités municipales appliquent activement ces règles.

Les restaurateurs dépensent des milliers de dollars supplémentaires pour ériger leurs installations d’hiver, alors que les villes et les États mettent en œuvre des politiques en réponse à l’augmentation du nombre de cas de Covid-19. Ces dépenses arrivent à la fin d’une année financièrement désastreuse. Les petites entreprises ont reçu peu ou pas de soutien du gouvernement fédéral; certains ne sont pas admissibles à l’aide du programme de protection des chèques de paie (PPP) ou se sont retenus de dépenser de l’argent, de peur de ne pas pouvoir rembourser les prêts, a rapporté Eater.

En plus des bonnes affaires du diable, les restaurants ont été forcés de faire, il y a une préoccupation supplémentaire quant à la rigueur de l’hiver et à savoir si leurs installations sont résistantes aux intempéries et valent l’investissement. Dans l’East Village de New York, au moins une structure de salle à manger en bois a été renversée dans la rue par de fortes rafales de vent. Le propriétaire du restaurant a déclaré à Curbed que c’était la troisième fois que cela se produisait et qu’il était incapable de dépenser plus d’argent pour le rendre plus robuste (sa construction coûtait 2000 $).

La plupart des entreprises à court d’argent n’ont pas les moyens d’investir dans une installation extérieure entièrement nouvelle pour rester ouvertes pendant les mois d’hiver, en particulier lorsque la promesse des clients est inconstante. De plus en plus de personnes sont invitées à rester chez elles en raison de l’augmentation du nombre de cas ou dissuadées par le froid. Il est également possible que les villes puissent fermer temporairement les restaurants en plein air, comme l’a fait Los Angeles pendant trois semaines. L’hivernage d’un espace avec peu de récompense est très risqué.