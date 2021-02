Les repas en plein air devraient revenir dans 60 rues du West End, y compris Soho à partir du 12 avril

La scène des restaurants de Londres a reçu un coup de pouce majeur car des plans de conversion de 60 rues en centres de restauration en plein air ont été annoncés.

Le Conseil de Westminster a déclaré qu’il ressusciterait le mouvement très populaire de l’année dernière pour permettre à des centaines de sites d’augmenter la capacité de sièges en plein air en se répandant sur la route.

Le programme débutera le 12 avril, lorsque Boris Johnson espère rouvrir l’hôtellerie pour le service extérieur et s’étendre jusqu’aux mois d’été.

Cela signifie que les pubs modestes du West End sans jardins de bière pourront toujours ouvrir le plus tôt possible en demandant ces licences de trottoir.

Le fait que les restaurants aient été autorisés à utiliser la rue s’est avéré une bouée de sauvetage pour des centaines d’entreprises l’année dernière, malgré des restrictions strictes sur les rassemblements à l’intérieur.

Sur les 3700 restaurants et bars de Westminster, 560 ont profité du programme – qui chevauchait Eat Out To Help Out – et le conseil en encourage davantage à accepter l’offre.

Le conseiller Rachael Robathan, chef du conseil municipal de Westminster, a déclaré: « Nous savons à quel point cela a été difficile, c’est pourquoi nous relançons notre programme al fresco dès que l’assouplissement des restrictions permettra d’aider autant que possible les entreprises en difficulté. »

Des repas en plein air surgiront dans tout l’arrondissement, y compris des centres sociaux dynamiques tels que Dean Street, Old Compton Street et Greek Street.

Des inspecteurs de la ville seront déployés pour contrôler la distanciation sociale, a indiqué le conseil.

Il a également déclaré qu’il « envisagerait la possibilité de ce à quoi pourrait ressembler une disposition en plein air à plus long terme » au milieu des appels à rendre les changements permanents.

Le Conseil de Westminster a récemment dévoilé un plan directeur exceptionnel pour ramener les touristes dans le West End alors que le verrouillage est assoupli.

Une régénération de 150 millions de livres sterling d’Oxford Street comprenait un monticule artificiel de 80 pieds sur Marble Arch pour que les touristes puissent profiter d’une vue imprenable sur la capitale.

Les entreprises du West End sont désespérées de commencer à accueillir de nouveau leurs clients après des mois de verrouillage, les privant de fréquentation.

Le conseiller Robathan a déclaré: « L’hospitalité est un employeur majeur à Westminster, soutenant environ 80 000 emplois et une grande partie des raisons pour lesquelles les gens visitent le West End.

«Mais avec les volets fermés et les portes barrées, ce secteur a été parmi les plus durement touchés lors du verrouillage.

Le Premier ministre a exposé lundi son «chemin à sens unique vers la liberté» pour que toutes les restrictions soient levées le 21 juin au plus tôt.

Le 12 avril sera réservé à l’ouverture des magasins, des gymnases et des coiffeurs, ainsi qu’à l’hospitalité pour le service extérieur.

On espère que le prochain relâchement aura lieu le 17 mai, lorsque six personnes pourront se retrouver dans des pubs et des restaurants.

Bien que chaque date dépende de la réussite de quatre tests attestant que le pays repousse le virus, les patrons ont commencé à planifier un été de liberté.

Reading et Leeds Festival sont devenus aujourd’hui le premier événement musical majeur à confirmer qu’il se déroulera – suscitant l’espoir que d’autres spectacles en plein air auront lieu cet été.

L’intérêt soudain des fans de musique enthousiasmés a provoqué le crash du site Web de l’événement quelques minutes après l’annonce par les organisateurs sur Twitter.

Ceux qui essayaient d’acheter des laissez-passer ou de lire des informations sur le festival ont été accueillis par un message disant: «Erreur lors de l’établissement d’une connexion à la base de données» – mais il est ensuite revenu en ligne.

Cela vient après que Festival Republic ait confirmé que le double festival aurait lieu à Little John’s Farm à Reading et à Bramham Park à Leeds cette année.

L’événement aura lieu le week-end férié d’août, qui aura lieu deux mois après les projets du Premier ministre de lever toutes les restrictions relatives aux coronavirus.

Il s’agit du premier événement estival majeur en Grande-Bretagne à être confirmé après que le Premier ministre a déclaré lundi que toutes les règles de Covid-19 devraient être abandonnées le 21 juin.

Mais des questions majeures demeurent quant à savoir si les participants auraient besoin d’un test Covid-19 ou d’une preuve de vaccination avant de franchir la porte.

Les amateurs de musique au Leeds Festival à Bramham Park après avoir regardé Post Malone en août 2018

Le festival devrait avoir lieu à Little John’s Farm à Reading et à Bramham Park à Leeds

Festival Republic a déjà parlé de l’importance du dépistage des personnes – mais aussi du fait qu’un nombre suffisant de personnes présentes à l’événement devraient être vaccinées.

La perspective de passeports de vaccination a également déjà été lancée, bien qu’il soit peu probable que la majorité des fêtards fréquentant Reading et Leeds – qui sont pour la plupart des jeunes adultes et des adolescents – aient eu les deux coups d’ici la fin du mois d’août.

Le line-up comprend Stormzy, Liam Gallagher et Lewis Capaldi, et les organisateurs ont travaillé avec le gouvernement pour s’assurer que cela puisse se produire comme prévu.

D’autres actes incluent Post Malone, Queens of the Stone Age et Disclosure. Peu de temps après l’annonce, Gallagher a tweeté: « LECTURE N LEEDS allez vous f *** ers. »

Les billets de week-end pour Reading sont toujours disponibles sur le site officiel pour 232 £ par valeur nominale, mais sont également revendus par des sociétés comme Viagogo jusqu’à 542 £.

Le circuit des festivals au Royaume-Uni a été durement touché par la pandémie de coronavirus, sa saison 2020 étant en grande partie anéantie, et le gouvernement a lancé une enquête sur leur avenir.

Et cela vient alors que les supporters de football et les amateurs de sport pourraient être de retour dans les stades dans les semaines suivant les plans du gouvernement pour tester la propagation du coronavirus dans les foules.