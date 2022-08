Les “repas de triche” liés aux troubles du comportement alimentaire chez les jeunes adultes : étude

Selon une étude canadienne récente, les jeunes adultes sont plus susceptibles de développer un trouble de l’alimentation s’ils s’engagent dans des “repas de triche” qui s’écartent de leurs habitudes alimentaires.

Il a été constaté que les jeunes hommes, les femmes, les transgenres et les personnes non conformes au genre développaient plus souvent un trouble de l’alimentation s’ils s’engageaient dans des repas riches en calories qui s’écartent de leurs pratiques alimentaires établies, qui sont souvent très restrictives.

Dans l’étude évaluée par des pairs, publiée dans le Journal of Eating Disorders en août, des chercheurs de l’Université de Toronto ont analysé un échantillon de 2 717 jeunes adultes tirés de l’Étude canadienne sur les comportements de santé des adolescents.

L’étude a révélé que la plupart des repas de triche variaient de 1 000 à 1 499 calories, et que les femmes s’orientaient souvent vers des aliments salés et sucrés, tandis que les hommes consommaient des aliments contenant des quantités plus élevées de protéines.

Sur l’échantillon de jeunes adultes, âgés de 16 à 30 ans, les chercheurs ont découvert que plus de la moitié des répondants ont déclaré avoir participé à au moins un repas de triche au cours d’une année. Parmi les troubles de l’alimentation liés à ces habitudes figuraient la frénésie alimentaire, l’exercice compulsif, la suralimentation et les comportements de jeûne.

L’étude a révélé que les hommes étaient plus susceptibles de participer à des repas de triche, ce qui entraînait souvent des taux plus élevés de frénésie alimentaire afin de contrôler leur poids ou leur forme. Les chercheurs disent que cela est probablement dû à la culture de la santé masculine qui favorise un entraînement intense et des repas riches en calories pour la croissance musculaire.

Dans le passé, les experts de la santé ont dénoncé la stigmatisation entourant les troubles de l’alimentation chez les jeunes hommes, car les femmes sont les plus associées à la restriction des habitudes alimentaires et à l’exercice excessif.

“Les professionnels de la santé doivent être conscients de la fréquence des repas de triche chez les adolescents et les jeunes adultes et de la nature sanctionnée de ces comportements dans les communautés de fitness et sur les réseaux sociaux”, a déclaré l’auteur principal et professeur adjoint de l’Université de Toronto, Kyle Ganson, dans un communiqué de presse.

“Les recherches futures devraient continuer à conceptualiser ces types de comportements alimentaires et leurs implications pour la santé publique.”