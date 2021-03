Quelle était l’entrée à The Last Supper?

La viande était-elle servie chaude ou froide à la table ronde?

On sait, dans les deux cas, qui était là. Nous connaissons les 12 apôtres. Nous connaissons le roi Arthur, Sir Lancelot, Sir Percival, Sir Galahad et Sir Gawain.

Mais ce que les disciples ont mangé, après leur pain et leur vin de cérémonie, la Bible ne le dit pas. On ne sait pas non plus si les chevaliers de Camelot se régalaient de sanglier, de casserole de thon ou de pain de viande surgelé Stouffer’s. Aucun écrivain n’a pensé que c’était assez important pour le mentionner.

La nourriture – en bref – n’est pas nécessairement la chose la plus importante à propos de manger.

Les repas sont des occasions sociales. Ils concernent les gens. Plus, parfois, que sur la nourriture.

C’est quelque chose sur lequel réfléchir pendant les vacances à venir, lorsque certains d’entre nous – ceux dont les familles sont entièrement vaccinées – auront peut-être la chance d’accueillir des invités chez eux pour quelque chose comme une Pâque normale (27 mars au 4 avril), Pâques (4 avril). , Iftar (la rupture nocturne du jeûne pendant le Ramadan: du 12 avril au 12 mai) et l’Aïd, la fête de la fin du Ramadan.

«Les gens se lient pour la nourriture», a déclaré Roblyn Rawlins, professeur adjoint de sociologie à l’Université William Paterson à Wayne. « C’est quelque chose qui rassemble les gens. »

Habillé pour le dîner

Notre année d’isolement, de repas solitaires au micro-ondes devant la télévision, nous a sûrement donné une nouvelle appréciation de cette créature presque oubliée, l’invité du dîner.

Ce n’est pas pour rien que nos arrière-grands-parents avaient un million de règles sur l’endroit où s’asseoir, quelle fourchette utiliser, combien de personnes pouvaient être à la table.

La table du dîner est l’endroit où la famille s’est fortifiée, où les hiérarchies sociales ont été maintenues, où les grandes questions d’État ont été décidées, ou – comme dans les vacances à venir – où des rituels de foi ont été promulgués.

«Il s’agit d’une manière primordiale et primordiale pour les gens de se rassembler et de manifester leur nature sociale», a déclaré Joe Chuman, depuis 46 ans le chef de la Ethical Culture Society of Bergen County (maintenant à la retraite), qui enseigne au Columbia et au Hunter College. .

Avec la pandémie, c’est quelque chose que nous avons manqué pendant plus d’un an. Ce n’est pas pour rien, dit Rawlins, que de nombreuses familles ont organisé des réunions Zoom avec des proches lors de Thanksgiving, afin que leurs proches puissent être virtuellement – sinon réellement – à la table.

« Certains anthropologues affirment que la cuisine est en fait ce qui a fait de nous des êtres sociaux », a déclaré Rawlins. La sociologie de la nourriture est sa spécialité: elle est co-auteur de «Making Dinner: How American Home Cooks Produce and Make Sens Out of the Evening Meal».

«Si vous ne cuisinez pas, alors vous sortez et capturez et récoltez votre nourriture, puis vous la mangez», dit-elle. «Une fois que vous avez commencé à cuisiner, les gens doivent se rassembler, attendre que cela soit fait, puis vous le mangez tous en même temps.

« Cuisiner et manger sont vraiment le principale façon, historiquement, que les gens se sont réunis. «

Quand à Rome

Les anciens Romains, comme nous le savons, aimaient se gaver et se gaver. Et sur certaines choses que nous ne considérerions pas très bien: les langues de flamant rose, les utérus de porc et la viande de girafe.

Mais les repas – pour eux comme pour de nombreuses cultures ultérieures – étaient avant tout des occasions sociales. Ils concernaient le pouvoir et le statut.

Vous vous souvenez peut-être de Trimalchio, le millionnaire du premier siècle après JC, modèle pour The Great Gatsby. C’est un ancien esclave, élevé à l’opulence des nouveaux-riches, qui, dans le roman «Le Satyricon», montre sa nouvelle prospérité en organisant d’immenses banquets.

Les esclaves chantants donnaient des pédicures aux invités – qui se gavaient d’œufs de pâtisserie, de loirs trempés dans du miel et d’un porc coupé pour libérer des dizaines de grives vivantes, qui étaient ensuite capturées par des oiseaux-captureurs. «Trimalchio a ordonné qu’une grive soit donnée à chaque invité», nous dit l’auteur Petronius.

Pas le genre de repas que vous prépareriez à la maison, pour vous-même. Le but était d’épater les invités.

La salle de banquet qui est le centre de l’action à « Beowulf » (vers 7000 –1000 après JC) est la clé de la vie de la communauté. À tel point que lorsque le dîner est interrompu à plusieurs reprises – non par des appels automatisés, mais par un monstre nommé Grendel – le héros Beowulf est engagé pour en débarrasser le Danemark.

« Ce qui est remarquable, c’est l’universalité de ceci », a déclaré Chuman. « Je soupçonne que chaque culture rend le repas ensemble essentiel à la solidification des relations sociales. »

Les repas, à travers les âges, ont également rempli d’autres fonctions sociales. Ils renforcent les liens de confiance. Le grillage a commencé comme un geste de confiance: chaque homme lève son verre, pour montrer à l’autre qu’il n’est pas empoisonné.

La nourriture peut combler les lacunes de la culture. Il y a une scène dans « Lawrence d’Arabie » (1962) où le colonel Lawrence (Peter O’Toole) est conduit à travers le désert par un guide arabe, Tafas (Zia Mohyeddin). Leur relation est strictement professionnelle – jusqu’à ce que Lawrence demande à partager le repas de son guide.

Pas parce qu’il a faim: nous voyons dans l’expression d’O’Toole que lui, le vrai Anglais, trouve la « nourriture Bedu » peu appétissante. Mais parce qu’il veut créer des liens. Il l’avale courageusement, sourit et dit «bien».

Tafas lui offre plus – et les deux deviennent rapidement des amis.

« Les cultures arabes sont très riches en matière de restauration », a déclaré Chuman. «Dans le monde méditerranéen, l’accent est mis énormément sur la préparation des aliments. Ce sont de grandes cultures alimentaires.

Affaires d’État

Aux XVIIIe et XIXe siècles, les dîners d’État étaient le lieu où se décidaient toutes les questions importantes de la journée, autour de l’eau-de-vie et des cigares. «La pièce où ça s’est passé» – comme l’appelle la comédie musicale «Hamilton» – était le plus souvent la salle à manger.

C’est là, par exemple, que le futur site de Washington, DC, a été forgé dans le fameux «compromis de 1790». Au cours des hors-d’œuvre, Alexander Hamilton, Thomas Jefferson et James Madison ont conclu un accord. Nous vous donnerons un emplacement au sud pour la Maison Blanche, a déclaré Hamilton – si vous, les sudistes, autorisez le Trésor fédéral à assumer les dettes de guerre de l’État. Tout s’est passé autour de la table à manger de Jefferson à New York, le 20 juin ou vers cette date – sans doute aidé par le lubrifiant de la bonne nourriture et du bon vin. «Le marché de la table du dîner», a-t-il été appelé.

Stevens, le majordome de « Remains of the Day » (joué dans le film de 1993 par Anthony Hopkins), rappelle toujours à son personnel l’importance du service. Dans une grande maison anglaise, leur dit-il, des choses importantes sont décidées à table. Un verre tacheté, une fourchette mal placée, pourrait faire tomber un empire. «L’histoire pourrait bien se faire sous ce toit», leur dit-il.

Souvent, l’histoire était fait dans ces ménages. Généralement au tintement des verres à cognac. « Avec les traités, les gens lèvent leur verre pour signifier un accord », a déclaré Chuman.

Les cérémonies du thé au Japon, les fêtes de famille de Diwali et le Seder de Pâque ont tous de la nourriture. Mais ils ne le sont pas à propos de aliments.

« Sur l’assiette du Seder, l’œuf, les herbes amères, toute la nourriture a une signification symbolique », a déclaré Chuman. « Le judaïsme est une religion qui se déroule principalement à la maison. En effet, le partage de la table en famille a été essentiel à la survie du peuple juif, au milieu de la catastrophe et de la persécution. »

La famille d’abord

Dîner, le plus universellement, est lié à la famille.

Il y a un moment révélateur dans le film « Avalon » de Barry Levinson en 1990, sur plusieurs générations d’une famille juive à Baltimore.

Les repas de famille sont le ciment qui les unit – en particulier le dîner de Thanksgiving avec ses kibitz et ses querelles, sa table d’enfants, son oncle Gabriel en colère (Lou Jacobi), qui s’énerve quand la dinde est taillée avant son arrivée. Puis, un jour de Thanksgiving, la famille reçoit son premier téléviseur. Tout le monde se rassemble autour de lui hypnotisé – bien que tout ce qu’ils puissent obtenir, c’est un modèle de test.

Le film revient à la table du dîner, vide et désespéré. Pour la famille Krichinsky, c’est là que les choses commencent à se désagréger.

«Quand j’élevais mes six enfants, j’insistais pour que la famille soit ensemble pour le dîner», a déclaré Chuman. « Ce qui s’est passé dans l’Amérique moderne, avec l’effondrement des institutions sociales, c’est que les gens sont devenus de plus en plus isolés. Ce n’est pas une bonne chose. Créer des liens par la nourriture, sur la table, est absolument essentiel. »

Et à aucun moment cela n’est plus vrai que pendant les vacances.

«Les fêtes de fin d’année consistent à choisir intentionnellement de passer une partie de nous, probablement la pièce la plus précieuse – le temps – avec ceux avec qui nous célébrons ensemble», a déclaré Neriko Musha Doerr, professeur adjoint d’anthropologie culturelle et d’études internationales au Ramapo College de Mahwah.

Ainsi, ceux d’entre nous qui ont la chance d’accueillir de nouveau les convives dans nos maisons, dans les semaines à venir, devraient se rappeler que la véritable pièce maîtresse de la table des fêtes est nous-mêmes.

La compagnie humaine – pas la poitrine de bœuf – est ce dont nous avons vraiment faim, après 12 mois d’isolement. La nourriture n’est que l’excuse.

«La nourriture aide à tisser des relations», a déclaré Rawlins. « Tout le monde est ensemble, rompant le pain. »