Les répartiteurs de la GRC de la Colombie-Britannique constatent une forte augmentation des appels abandonnés au 911 à partir de téléphones intelligents

La GRC de la Colombie-Britannique demande aux utilisateurs de téléphones intelligents de vérifier leurs paramètres de «SOS d’urgence» après avoir constaté une forte augmentation des appels 911 abandonnés.

La GRC a déclaré jeudi 18 mai que les centres de répartition du 911 de la GRC dans toute la province ont constaté une augmentation des appels d’urgence abandonnés ou abandonnés au cours des dernières semaines, la GRC l’attribuant à la fonction « SOS d’urgence » sur les téléphones intelligents. La fonction permet aux gens d’appeler rapidement le 911.

Lorsqu’un appel au 911 est effectué, un répartiteur de la police « doit déterminer que l’appelant est en sécurité et qu’il n’y a pas de véritable urgence ». S’il s’agit d’un accident, les appelants doivent rester au téléphone et parler à un répartiteur, expliquer qu’il s’agit d’un accident et répondre à toutes les questions que le répartiteur pourrait avoir.

« Le plus souvent, les utilisateurs ne réalisent même pas que le SOS d’urgence a été activé et qu’un appel est passé au 911 », a expliqué le surint. Mike Bhatti, officier en charge des centres de communications opérationnelles.

« Ces appels interrompus et abandonnés prennent du temps et des ressources loin des urgences réelles. Veuillez n’appeler le 911 que si vous avez besoin d’une assistance immédiate.

La fonction SOS d’urgence sur les téléphones Android appelle automatiquement le 911 après avoir appuyé cinq fois de suite sur la touche latérale. Sur un iPhone, un appel d’urgence peut être passé en appuyant également cinq fois sur la touche latérale ou en maintenant enfoncés les boutons latéraux et de volume.

Les utilisateurs de téléphones intelligents sont encouragés à désactiver la fonction SOS d’urgence sur leurs téléphones pour éviter les appels accidentels au 911.

Sur un Andriod, la fonction SOS d’urgence peut être désactivée en suivant ces étapes :

• Accédez aux paramètres de votre téléphone

• Cliquez sur la section Sécurité et urgence

• Faites glisser la bascule pour désactiver la fonction SOS d’urgence

Sur un iPhone :

• Accédez aux paramètres de votre téléphone

• Cliquez sur la section SOS d’urgence

• Faites glisser la bascule pour désactiver « Appel en attente » et « Appel avec 5 pressions »

